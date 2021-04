Tesla odhalila parametry nového Modelu S pro Evropu, cena i dostupnost jsou zklamání před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Tedy nového, je to jen větší facelift, okolnosti provázející jeho příchod na trh ale odpovídají spíše tomu, jako by šlo o úplně nový vůz. Reálně k mání nebude ani za rok, cena už teď stoupa o statisíce.

Na počátku letošního roku Tesla představila inovovaný Model S. Okamžitě se tak postarala o nemalou kontroverzi, neboť s faceliftem dorazil volant v podobě leteckých beranů. A k tomu z kabině zcela zmizel jakýkoliv fyzický ovladač automatické převodovky. Kalifornská automobilka totiž něco takového považuje za zbytečné a svým zákazníkům dovolí ovládat jízdní režimy skrze palubní systém, to ale jen pro případ, že vůz sám nedokáže vytušit, kam vlastně chcete jet.

Je pochopitelně otázkou, co na tyto nápady řekne legislativa. Na jednu stranu už se ukázalo, že zmíněný volant by v Evropě mohl být homologovatelný, ovšem jen proto, že nikoho ani nenapadlo definovat jeho základní tvar. Na druhou stranu, překážkou by mohly být i parametry určující limitní natočení kol v závislosti na natočení volantu. Podobně potenciálně problematické je pak i ovládání jízdních režimů.

I když Model S dostal do vínku 17palcový tablet s rozlišením 2 200 x 1 300 pixelů, volbu rychlosti provádíte jen s pomocí miniaturních ikonek na levé straně. Ty přitom nejspíše nebudou představovat problém, pokud se budete v klidu otáčet někde na parkovišti. Nicméně si představte, že se musíte rychle otočit na úzké silnici z jedné strany se blíží kamion.

Je tak vskutku otázkou, jak bude facelift evropskými úředníky přivítán. Snadno se nicméně může stát, že Tesla homologaci nedostane a bude muset vůz přepracovat. Tedy za předpokladu, že jej nadále bude chtít na evropském kontinentu nabízet. A to nejspíše chtít bude, zvláště kvůli novému trojmotorovému hnacímu ústrojí Plaid, které nadělá vrásky i Porsche. Produkovat totiž má neskutečných 1 100 koní.

Základem nabídky bude ovšem dvoumotorový Model S s pohonem všech kol, za jehož 663 km papírového dojezdu byste měli zaplatit 86 990 Eur (cca 2,26 mil. Kč). Provedení Plaid s 1 034 koňmi pak vyjde na 116 990 Eur (3,04 mil. Kč), což může působit zvláštně, neboť dojezd poklesl na 628 km. Nicméně na druhou stranu byste s touto verzí měli zrychlit na stovku za 2,1 sekundy a dosáhnout maximálky 322 km/h.

Vrcholem portfolia se pak stane provedení Plaid+ se zmíněnými 1 100 koňmi. Sprint na stovku v té chvíli zabere jen 1,99 sekundy, maximálka zůstává nezměněna. Nicméně díky větším bateriím by teoretický dojezd měl narůst na 840 km. To jsou působivá data, spojena je s nimi ovšem i nemalá cena. Ta byla vysoká od prvního momentu, v mezičase ji navíc Tesla zvýšila - z původních 139 990 Eur je nově 149 990 Eur (z 3,64 na 3,9 mil. Kč).

Zklamáním je i to, kdy půjde tuto variantu koupit. Dorazit měla původně ještě letos, v tuto chvíli ale Tesla avizuje až polovinu příštího roku, tedy dostupnost až za 14 měsíců. Zbytek nabídky by nicméně měl být v prodeji od letošního září. Zda u toho ale bude seříznutý volant a absentující volič převodovky, je pro tuto chvíli otázkou.

Tesla inovovala Model S, jakkoliv zvenčí to nejspíše nepoznáte. Změny se nachází zejména pod povrchem... Foto: Tesla



...nebo v interiéru, kde se nachází seříznutý volant. S ním ovšem nejspíše značka bude mít problémy. Foto: Tesla



Možná i proto se již objevily snímky klasického volantu, který by nakonec mohl být na starém kontinentu jedinou volbou. Foto: Tesla

Zdroj: Tesla

