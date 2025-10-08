Tesla odhalila své nové levné modely. Za docela malou slevu jim toho chybí víc, než by vám bylo milé
Petr ProkopecNakonec ne jeden, ale hned dva levné typy odhalila Tesla během včerejší premiéry. Její pohnutky chápeme a nedá se říci, že by se nesnažila, výsledek je ale přesto rozpačitý. Poměr toho, o co přijdete, vzhledem k tomu, co ušetříte, není dvakrát přesvědčivý.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Tesla odhalila své nové levné modely. Za docela malou slevu jim toho chybí víc, než by vám bylo milé
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Nakonec ne jeden, ale hned dva levné typy odhalila Tesla během včerejší premiéry. Její pohnutky chápeme a nedá se říci, že by se nesnažila, výsledek je ale přesto rozpačitý. Poměr toho, o co přijdete, vzhledem k tomu, co ušetříte, není dvakrát přesvědčivý.
Za třetí letošní kvartál Tesla dodala 497 099 nových aut, což je nový rekord. V nemalé míře se o něj však postarala administrativa Donalda Trumpa, která k 30. září ukončila dotace na federální úrovni. To logicky vedlo ke zvýšení zájmu, neboť mnozí lidé si dokázali snadno spočítat, že je lepší, když se jim na část vozu v září složí i další Američané, místo toho, aby jej v říjnu celý zaplatili ze svého. Obecně se tak očekává, že následující měsíce budou pro značku svízelné. A protože k tomuto názoru došla i sama automobilka, začala již dopředu pracovat na nových dostupných vozech.
Před pár dny unikla jak podoba a název Modelu Y Standard, tak i jeho cena. Začalo tak vycházet najevo, že novinka nemusí být žádné terno, neboť i po důkladném oholení řady prvků bude startovat výše, než tomu bylo dříve s využitím onoho federálního kreditu. Nyní Tesla toto provedení představila oficiálně, a rovnou jej doprovodila také novým základním Modelem 3 Standard. Ani v ten ale aktuálně nemáme zrovna velkou víru, neboť věcí, o které klientela přijde, je víc, než by lidem bylo milé. Po stránce cenové to však není úplně adekvátně kompenzováno.
Oba vozy dostaly do vínku menší baterie o kapacitě 69 kWh, s nimiž má Model Y zvládnout na jedno nabití ujet 516 km místo 574 km varianty Long Range, která byla nově přejmenována na Premium. U Modelu 3 Standard je pak dojezd stejný, s 300koňovým zadním motorem má pak elektrický sedan zvládnout stovku za 5,8 sekundy. SUV je však o rovnou sekundu pomalejší, pročež zaostává za variantou Premium, které stačí 5,4 s. Nejvyšší rychlost 201 km/h nicméně zůstala zachována pro všechny verze mimo vrchol Performance.
Co se vzhledu týče, Model Y přišel o přední světelnou lištu, což je ale ve finále možná i ku prospěchu věci. Zjednodušen byl také čelní nárazník, zatímco v případě boků lze standardně počítat s menšími 18palcovými koly. Jde přitom o plecháče s nepříliš slušivými poklicemi, načež pomalu jediným pozitivem v této oblasti je použití pneumatik s vyšším profilem, které povedou k navýšení jízdního komfortu. Protože ale provedení Standard používá jednoduché tlumiče, jízda nejspíše nakonec bude o trochu méně pohodlná než u varianty Premium.
Automobilka u základních modelů omezila paletu barev na šedou, černou a bílou, za druhé dvě ale klientela musí připlácet. Uvnitř pak lze počítat s látkovým čalouněním místo umělé kůže, přičemž přední sedadla přišla o funkci chlazení a u zadních nelze počítat ani s vyhříváním. Pryč je rovněž zadní 8palcový displej určený k ovládání klimatizace, který nahradily dodatečné výdechy. Tesla pak dále nahradila audiosystém s 15 reproduktory soustavou se 7 reproduktory, které dokonce chybí i FM/AM rádio.
Elektrické ovládání volantu bylo nahrazeno manuálním, přičemž podobné je to také s vnějšími zpětnými zrcátky, z čehož jsou zejména Američané trochu v šoku. Zda Tesla napříště přistoupí k eliminaci plastových páček a vše bude třeba nastavovat skrze otevřené okénko jako kdysi u Škody 120, je otázkou - vůbec bychom se tomu ale nedivili. Co nám ovšem ústa úžasem otevírá, to je pohled na střechu. Zde totiž stále trůní prosklený panel. Výhled na nebe si ovšem cestující neužijí, neboť automobilka jej zevnitř zakryla stropním výliskem, takže se pro posádku jeví jako neprosklená.
Trochu nám uniká výhoda tohoto kroku, zvláště když Model 3 Standard nic podobného nepoužívá - místo toho je jeho střecha stejná jako u dražších variant. Dost možná tak značka nejprve začala pracovat klasických plechových střešních panelech, než jí její účetní oznámili, že takový krok by byl velmi nákladný. Protože ale v danou chvíli již měla hotový vnitřní plastový výlisek, jednoduše jej do výbavy „prdla“. Pro Model 3 pak připravený nebyl, proto u něj danou rošádu odpískala.
Je to vlastně to jediné, co od sebe obě standardní verze odlišuje, ve všech ostatních ohledech jsou na tom sedan a SUV stejně. Co se pak cen týče, v zámoří je Model 3 Standard k dispozici od 36 990 USD (cca 772 tisíc Kč), zatímco Model Y Standard startuje na 39 990 USD (asi 835 tisíc Kč). Oproti verzím Premium jsou tak levnější o 105 a 115 tisíc korun, což s ohledem na množství prvků, bez nichž se musíte obejít, opravdu není značná suma. Zvláště když zmíněná federální dotace činila až 157 tisíc korun - tady dostanete míň za víc.
Kdokoli toužil po Tesle, si ji nejspíše v Americe již koupil. Opravdu si tak nejsme jisti, že by oholený Model Y zlákal dosud nerozhodnuté, na to je ve finále stále příliš drahý. A to jej přitom značka opravdu osekala až na kost. Foto: Tesla
Podobně je na tom také Model 3, byť u toho alespoň zůstal zachován výhled skrze prosklený strop. Foto: Tesla
Zdroj: Tesla
Bleskovky
- Čínský elektromobil shořel na parkovišti po ujetí pouhých 1 000 km. Žár byl tak silný, že zapálil dalších sedm aut okolo
před 8 hodinami
- 73 tisíc jen za nové pneu? A každých 10 tisíc km znovu? Ženu zaskočilo, jak moc „žere gumy” její těžké ošklivé BMW
včera
- Zlatan Ibrahimovič si k narozeninám nadělil další nové Ferrari, stálo ho přes 90 milionů Kč
5.10.2025
Nejnovější články
- Stellantis dokončil obrat jako nikdo jiný. Roky bazíroval na elektromobilech, teď nacpal přes 100 miliard do nové spalovací techniky
před hodinou
- Nová vrcholná Škoda Fabia si na speciál pro Monte Carlo jen hraje, i tak je to nejvíc, co si dnes můžeme přát
před 2 hodinami
- Ferrari si postavilo zbrusu nový soukromý testovací okruh, fanoušky tím nejspíš ani trochu nepotěší
před 4 hodinami
- Tesla odhalila své nové levné modely. Za docela malou slevu jim toho chybí víc, než by vám bylo milé
před 5 hodinami
- Škoda se teď pokouší stavět atraktivitu elektrických aut na základě odporu k nim, to už je vrchol zoufalství
před 7 hodinami
Živá témata na fóru
- Dotazník na Autoservisy 10.08. 12:21 - Stepan
- Dříve M135i, nyní ///M2 10.07. 23:35 - Eda
- BMW Divize 10.07. 16:58 - pavproch
- VZKAZY 10.07. 16:05 - řidičBOB
- Fiat a vše kolem nich 10.07. 15:43 - pavproch
- IT poradna 10.07. 11:07 - pavproch
- Rychlodotazy 10.07. 10:26 - pavproch
- Kia EV9 10.06. 23:20 - lukasak12