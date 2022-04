Tesla odstartovala další vlnu zdražování aut, o statisíce víc za totéž najednou účtuje i Ford před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Že auta v posledních letech zrovna nezlevňují, si asi všiml každý, takové skokové nárůsty jsou ale novinkou. Krok Tesly zjevně inspiroval i konkurenci, prakticky hned po ní se cena v přepočtu o víc jak 200 tisíc korun v Německu zvýšila u Mustangu Mach-E.

Je zjevné, že levná elektromobilita je pro jakkoli blízkou budoucnost stále větší utopií. Ke zdražování vzácných kovů sice docházelo už před konfliktem na Ukrajině, stejně jako se výrobci museli vypořádat s nedostatkem čipů, ovšem následky ruské invaze veškeré problémy jen umocnily. Ceny některých materiálů (nejvíce pak u niklu) tak doslova přes noc vystřelily nahoru i o stovky procent. Toto zdražování výrobci logicky nemohou nést na svých bedrech, ostatně zisková elektromobilita nebyla ani dříve. Logicky se tak nabízená auta začínají stávat ještě méně dostupnými.

Před pár dny jsme v tomto kontextu zmínili Teslu Model 3, která skokově zdražila o 17 procent. To je však pouze část většího problému. Díky vyšší ceně totiž již americký elektromobil nemá nárok na plný vládní bonus v Německu, místo 6 000 Eur (cca 147 tisíc Kč) mohou zákazníci získat pouze 5 000 Eur (122 tisíc Kč). Pokud si navíc uvědomíme, že ke zdražování docházelo již v průběhu celého roku, pak vlastně není překvapením, že za tentýž Model 3 dnes zaplatíte o 281 tisíc korun více než loni na jaře.

Tesla ovšem není jedinou automobilkou, která míří tímto směrem. Podle německých kolegů strhnula lavinu a přiměla k podobným krokům i konkurenci. Nejvíce patrné je to u Fordu, který svůj Mustang Mach-E ještě před několika málo dny prodával za ceny od 47 500 Eur (1 165 000 Kč). Nyní jej ovšem můžete pořídit minimálně od 56 500 Eur (1 386 000 Kč). V rámci techniky nebo výbavy se však stejně jako u Tesly nezměnilo nic, co by zdražení kompenzovalo. Provedení Standard Range tak má nadále k dispozici elektromotor o výkonu 258 koní a baterie o kapacitě 75,7 kWh.

Je zřejmé, že jde jen o první vlaštovky signalizující přílet většího hejna, podobné zdražení lze očekávat napříč branží. Navíc je třeba dodat, že vyplácení německých dotací je podmíněno registrací v letošním roce. Tesla nicméně již uvedla, že pokud si Model 3 objednáte nyní, dostanete jej až někdy v květnu 2023. V ten moment ovšem vládní příspěvek může být ještě nižší, neboť od 1. ledna 2023 má dojít k přepracování dosavadní dotační politiky.

Posledních několik let výrobci i politici slibovali, kterak elektromobilita zlevní. Ford Mustang Mach-E je nicméně dalším příkladem toho, že realita je někde úplně jinde. Foto: Ford

Zdroj: Focus

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.