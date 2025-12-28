Tesla oficiálně odpískala hru na „udržitelnost”, je to významný signál pro celé odvětví
Petr MilerJedno z nejvíc zprofanovaných slov posledních let začíná fungovat přesně opačně, než by si ti, kteří jej s oblibou používají, přáli. Tesla už to chápe a ukazuje, že ve vnímání nálad trhu má pořád v ruce pár trumfů.
před 11 hodinami | Petr Miler
Úsměvnými slovy Václava Klause řeknu, že nejsem úplně „provánoční typ člověka”, a tak jsem část svátků raději strávil v práci v Nizozemsku. Jeden kolega si tam přinesl knihu, kterou pod stromeček dostal od někoho ze svých blízkých - Grand Prix: An Illustrated History of Formula 1 od Willa Buxtona. Jistě zajímavé čtení, o kterém se dají vést dlouhé debaty, nakonec mi ale ze všeho nejvíc měl nutkání mi ukázat závěrečné kapitoly, které nesly označení „udržitelnost”, „diverzita” a ještě jeden z termínů z tohoto ranku, na který si teď nevzpomenu.
Otevřeně se tomu smál se šibalskými slovy: „Tohle se ti bude líbit.” Nečetl jsem tuto část knihy ani její zbytek, předpokládám ale, že obecně půjde o dobré čtení. Will je velmi schopný autor, nakonec ho možná sami znáte z jeho působení v televizi či na Netflixu. Ale proč má nutkání probírat tam zrovna tyto věci, navíc s obrázky, které působí spíš jako reklama na Prague Pride? V době, kdy knihu psal, bylo zřejmě „cool” - nebo alespoň nevyhnutelné - tam takové věci zmínit, dnes je to v širší společnosti stále více směšné až trapné. A to dokonce i v Nizozemsku, kde si na podobné termíny dlouho opravdu potrpěli.
Zrovna slovo „udržitelnost” mě vždy fascinovalo, neboť kroky k ní údajně vedoucí byly z podstaty neudržitelné. Tak hluboce o tomto termínu asi většina společnosti neuvažuje, přesto začala chápat, že jde o zprofanovaný termín, součást vyprázdněných frází, které v lepším případě padají jen proto, aby se řekly, v horším jsou zřetelně kontraproduktivní. Hra na tzv. udržitelnost činí reálně neudržitelnou spoustu věcí - technicky, ekonomicky, společensky... A lidé už to nechtějí poslouchat, už to neprodává, už to odrazuje, už to zkrátka dominantně nefunguje ani jako marketing.
Za důkaz nepřekládám své pocity a dojmy, ale poslední krok Tesly v čele s Elonem Muskem. Tesla byla královnou „udržitelnosti”, byla ztělesněním „udržitelnosti”, v podstatě celá její existence a image byla postavena kolem dojmu, že koupí jejích aut nejenže získáváte dopravní prostředek, ale současně zachraňujete svět. Musk to takto podával, byť to asi moc upřímně nemyslel, sám se při jiných příležitostech opakovaně vyjádřil pochybovačně ve smyslu schopnosti aut Tesly zachránit přírodu či cokoli podobného. Tak či onak byla hlavním mottem Tesly, její misí oficiálně „Sustainable Abundance”, tedy něco jako Udržitelná hojnost. Už není.
O Vánocích sám Musk na X oznámil, že misi firmy mění na „Amazing Abundance”, tedy škrtá onu zprofanovanou „udržitelnost”, teď je mottem Tesly Úžasná hojnost. A protože Musk je pořád tím marketingovým guru s vytříbeným citem pro pohyby v uvažování většiny společnosti, nebrali bychom to na lehkou váhu.
Pokud už ani Tesla nechce být otevřeně „udržitelná” - a zrovna jí by to dál leckdo z jejích zákazníků „baštil” -, kdo jiný má být? Audi? Renault? Škoda? U kohokoli jiného bude používání tohoto výraziva fungovat jen hůř. Krok Muska a Tesly je tedy významný signál pro celé odvětví, že s hrou na „udržitelnost” bude lepší skončit. Je totiž neudržitelná. V tomto případě jako zdroj pozitivního vnímání značky u většiny společnosti.
I svým příklonem - později částečně negovaným - k Donaldu Trumpovi dal Elon Musk najevo, že chápe změny, které se ve společnosti v posledních letech odehrávají. V některých ohledech byl možná až moc zbrklý, ale probíhajícím vývoji to nic nezmění. I odklon Tesly od „udržitelnosti” je významný signál. Foto: The White House Press Gallery, CC0 Public Domain
Am changing the Tesla mission wording from:— Elon Musk (@elonmusk) December 24, 2025
Sustainable Abundance
To
Amazing Abundance
Zdroj: Elon Musk@X
