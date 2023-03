Tesla oficiálně přiznala, že její „autonomní řízení” je šmejd, zastavila jeho další uvádění na trh před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

V případě tak svéhlavé firmy, jako je Tesla, to může vypadat jako fascinující sebereflexe, automobilka to ale neudělala z vlastní vůle, v podstatě neměla na výběr. A to ji úřady tlačí do kouta neobyčejně jemně.

V minulosti se už mnohokrát ukázalo, že Tesla je pro americké úřady miláčkem, jemuž nesmí být zkřiven vlas na hlavě. Však jen vzpomeňme, co všechno si mohla dovolit v dobách koronavirových omezení. A co ji stihlo za jejich faktickou ignoraci. Ve finále by nás proto nemělo zaskočit, že úřady s automobilkou jednají jako v rukavičkách i v rámci vyšetřování jejího autonomního řízení. To dosud bylo Muskem prezentováno jako nejlepší na světě, přičemž šéf Tesly rovněž několik let sliboval, že od příchodu úrovně SAE5, kdy se z aut stanou robotické taxíky, je automobilka vzdálena jen malý krůček.

I když na autonomní přejezd Ameriky od jednoho pobřeží ke druhému mělo dojít již v roce 2018, dosud se nic takového nestalo skutečností. Místo toho vyplulo na povrch, že Tesla pustila do světa video výrazně přeceňující schopností svých technologií. Vůz, který měl zvládat naprosto vše, totiž i navzdory tomu, že se pohyboval po pečlivě připravené trase, dokonce naboural. Šlo tedy stoprocentně o klamavou reklamu, ovšem úřady nad vším jen mávly rukou.

Nejinak je tomu vlastně i nyní. V půlce února totiž Tesla informovala agenturu NHTSA monitorující bezpečnost na amerických silnicích, že chystá svolávací akci pro takřka všechny vozy osazené systémem plně autonomního řízení (Full-Self Driving alias FSD). Důvodem dle ní je, že „systém může umožnit vozu chovat se na křižovatkách nebezpečně, tedy třeba pruhy určenými k odbočení projet rovně, nezastavit na červené na semaforu či vjet do nich i poté, co jí to dopravní značení zakazuje“.

To je popis, který by v případě jakéhokoli jiného výrobce vedl k pokutám a pobouření veřejnosti. Tesla totiž v podstatě přiznala, že Muskem vychvalovaný systém, který měl být bezpečnější než lidé za volantem, v těch nejběžnějších situacích naprosto selhává. Je to vlastně totéž, jako kdyby Tesla lidem dala do rukou nabitou zbraň, která nikdy nemůže spustit, a následně dodala, že její spoušť je nespolehlivá a na výstřel tak může dojít kdykoli.

Tato slova navíc doprovází přiznání k tomu, že FSD je nakonec jen a pouze systémem úrovně SAE2, tedy pouhým asistenčním systémem, který ve skutečnosti nic neřídí. Ani to ale úřadům zjevně nevadí. Ona svolávací akce, která se týká 363 tisíc vozů, je navíc dobrovolná. Realizována pak bude online, konkrétní termín však automobilka neoznámila. Než nicméně náprava bude k dispozici, mohou majitelé již existujících aut technologii, která je schopna je poslat do protisměru, používat i nadále.

Tesla tak nakonec musela udělat jediný krok, který ji skutečně bolí, sama. Automobilka zastavila další uvádění FSD na trh do chvíle vyřešení celé věci - zjevně se bojí, že další netečnost už by ji mohla bolet. Mnohem ráznější akci bychom ale od úřadů čekali dávno. Způsob zacházení Tesly s Autopilotem a FSD je zjevným hazardem se zdravím a životy nejen vlastních zákazníků.

Prakticky všechny vozy značky dodané v Americe a osazené systémem FSD jsou součástí svolávací akce. Tesla v jejím rámci musela přiznat, že celý slavný FSD je jen asistenční systém úrovně SAE2. A zastavit jeho další distribuci. Foto: Tesla

Zdroj: Tesla, NHTSA

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.