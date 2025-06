Tesla po 13 letech prodeje opět jen faceliftovala Model S a s ním i X, největší „inovací” je zvýšení cen před 8 hodinami | Petr Prokopec

Tesla pomalu aspiruje na označení „Tatra západu”. Československá značka udržela model 613 ve výrobě 22 let a mnohým se to zdálo směšně dlouho. Tesla se nyní s délkou výroby Modelu S této metě povážlivě blíží, nová generace není na světě ani po 13 letech od začátku výroby a 16 let od premiéry konceptu.

Příští týden začne běžet už 14. rok, po který Tesla vyrábí svůj Model S. Do značné míry převratný elektrický sedan začal svou cestu životem produkčního modelu ve Fremontu 22. června 2012 a automobilka od té doby jen vylepšuje stále stejné auto. V roce 2015 navíc přišla se spřízněným Modelem X.

Jakkoli se tyto typy po nějaký ten pátek staraly o veškeré prodeje značky a její s tím spojený raketový růst, od roku 2017 je nejprve zastínil Model 3, posléze dorazil od ně odvozený Model Y. Oba nyní tvoří většinu registrací značky, původní dvojka je už roky vlastně jen do počtu a na prodejích automobilky nemá jakkoli podstatný podíl.

V mezičase se navíc na trhu, na němž byla Tesla skoro osamocená, objevila řada nových nabídek. Pokud by tedy značka chtěla prodeje pořádně nakopnout, víceméně již nemá jinou možnost než přijít se zcela novou generací, která by dodala revoluční baterie či technologii natolik rychlého dobíjení, že by tankování paliva do spalovacích aut ztratilo aspoň kus svého lesku. Vše by pak korunovala cena, díky níž by pomalu každý dosáhl na auto, o kterém se mu donedávna ani nesnilo.

Nic takového se ale samozřejmě ani nerýsuje. Jakkoli Tesla dramaticky neztrácí důvěru investorů (aktuálně má tržní kapitalizaci 1,02 bilionu dolarů, což je pro srovnání třeba skoro 18 Volkswagenů), reálně nemá ani kapacity na to, aby přicházela s novými generacemi svých modelů aspoň jednou za deset let. Model S (a s ním i X) se tak dočkal jen dalšího faceliftu, který ovšem zvenčí pomalu nepoznáte. Modifikace jsou totiž spojené pouze s lehce výraznějším předním nárazníkem či příchodem nových kol, které u sedanu mohou být až 21palcové a u SUV i 22palcové.

Značka zároveň do předního nárazníku zasadila vylepšenou kameru, zatímco čelní světla mají některé přidané adaptivní funkce. Paletu barev pak rozšířil odstín Frost Blue, zatímco uvnitř lze hledat hlavně nové ambientní podsvícení. Tradiční volant je pak standardní volbou, zatímco za příplatek je možné mít oba vozy i s řešením zvaným Yoke. Protože se ale zrovna to ukázalo být přesně tak nepraktickým, jak se od začátku zdálo, nečekáme, že si za něj větší množství lidí bude ochotno připlácet. Lepší odhlučnění u obou modelů ale snad ocení.

Po stránce technické se pak Tesla zaměřila hlavně na podvozek, který by nově měl zajistit jemnější jízdu. Konkrétní modifikace ovšem zmíněny nebyly, automobilka nicméně uvádí, že facelift měl přinést také lepší stabilitu ve vyšších rychlostech. Z toho důvodu ovšem překvapí, a nikoli v dobrém slova smyslu, snížení maximálky u verze Plaid, a to z předchozích 320 km/h na 240 km/h. Akcelerace se ovšem již hrátky se softwarem nedotkly, stovky tak Model S a X stále dosahují za 2,5 sekundy.

V kontextu s tím ovšem bude mít Tesla stále větší problém danou dvojici někomu prodat. Ceny totiž startují na 84 990 a 89 990 dolarech (cca 1,83 a 1,94 milionu Kč), což je v obou případech o 5 tisíc dolarů neboli 108 korun víc než dosud. Ceník tak byl „faceliftován” ze všeho nejvíc. Platí to i pro variantu Plaid, která je nově k mání od 99 990, respektive 104 990 USD (2,15 a 2,26 milionu Kč). Pomalu se tak zdá, že Tesla se stává značkou jediného vozu, a sice Modelu Y a výchozího Modelu 3. Také ten je ale na trhu už osmým rokem a jeho nedávný facelift nenaznačuje, že by Američané chvátali na trh s novou generací...

