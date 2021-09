Tesla se po letech snah pochlubila časem z nejnáročnějšího okruhu světa, je to zklamání před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Měl-li tento výkon ukázat nadřazenost aut s elektrickým pohonem, něco krutě nevyšlo. Tesla se přitom pokoušela dosáhnout na Severní smyčce Nürburgringu co nejlepšího času už od roku 2019.

Letošní rok je pro Teslu komplikovanější než jiné. Elektrické konkurence přibývá, potíže s výrobou přetrvávají a i dlouho apatické americké úřady šetří sérii nehod spojenou s technologiemi Autopilot a Full Self-Driving. Značka pak navíc odpískala i Model S Plaid+, přestože na něj přijala zálohy od řady lidí. Těm pak oznámila, že níže posazená verze Plaid je dostatečně rychlá a musí jim stačit.

Jak se nicméně stále více ukazuje, ke světové dominanci má Plaid opravdu daleko. Nejprve musel pustit z hlavy myšlenky na světový rekord silničních aut ve zrychlení na čtvrtmíli, jakkoli je třeba uznat, že pokořitelem se stalo nesrovnatelně dražší auto, které zdaleka není tak praktické. Nicméně Tesla se chlubila tím, kterak má nejrychleji zrychlující vůz na světě i v době, kdy již byly časy konkurenčního Rimacu Nevera známé.

Nyní si možná chtěla spravit chuť rekordem produkčních elektromobilů na nejnáročnějším okruhu světa, tedy Nordschleife Nürburgringu, kterého po dvou letech snah dosáhla. Model S Plaid obkroužil Severní smyčku za 7 minut a 30,9 sekundy, což je o 12 sekund lepší čas než u dosavadního krále. Tím bylo Porsche Taycan, které jednadvacetikilometrový okruh zvládlo za 7 minut a 42,3 sekundy. Ovšem již před dvěma lety, kdy se Tesla o totéž teprve začínala pokoušet a sériový Plaid ještě neexistoval. Mimo to šlo o Taycan ve verzi Turbo, nikoliv o vrcholné provedení Turbo S. Obě varianty navíc mají jen dva motory, zatímco Tesla disponuje třemi.

Ve výsledku by nás tedy vlastně ani neudivilo, kdybychom tu zakrátko měli novou tiskovou zprávu Porsche, ve které by automobilka poinformovala o jízdě svého vrcholu. Jakkoliv ve výsledku ani nemusí, neboť do špatného světla staví výkon Tesly i zápis modernizované Panamery Turbo S. Ta loni zajela Ring za 7 minut a 29,8 sekundy, navíc šlo o plnou verzi okruhu, na kterou již Tesla potřebuje 7 minut a 35,5 sekundy. Rozdíl tedy opravdu není malý, zvláště uvážíme-li, že Tesla má 1 034 koní, zatímco Panamera Turbo S „jen” 630. A nelze tu mluvit o rozdílech v praktičnosti či komfortu ve prospěch Tesly, naopak. Panamera je luxusnější a komfortnější auto, přesto je s 404koňovým mankem jasně rychlejší.

Pokud tedy Elon Musk chtěl tímto počinem ukázat nadřazenost elektromobilů nad spalovacími auty, neuspěl. Nechceme tím pochopitelně říci, že by Model S Plaid byl pomalý. Na svou cenu je naopak neskutečně rychlý, ovšem zjevně jen v přímce. Jakmile dojde na srovnání ve spletitějším prostředí závodního okruhu nemá ani ani benzinové luxusní koráby, natož pak na skutečně sportovní auta. Takový Nissan GT-R byl na Ringu pod hranicí 7 minut a 30 sekund už v roce 2009, na tehdejších pneumatikách...

Tesla Model S Plaid just set official world speed record for a production electric car at Nurburgring. Completely unmodified, directly from factory. pic.twitter.com/AaiFtfW5Ht — Elon Musk (@elonmusk) September 9, 2021

Petr Prokopec