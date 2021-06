Tesla po odkladech zcela odpískala svůj nový vrchol, měl zrychlovat nejlíp na světě před 4 hodinami | Petr Prokopec

Na odklady už jsme od Tesly zvyklí, ale aby bez varování zcela odpískala příchod vrcholného auta, které mělo zašlapat do země všechno ostatní, to je novinka. Co za tím může stát?

Před několika málo týdny vyšlo najevo, že Michael Burry vsadil spoustu peněz na propad akcií Tesly. Na tom by na první pohled nebylo nic až tak neobvyklého, neboť daný krok učinilo v posledních letech velké množství investorů. Nicméně Burry je tím finančníkem, jenž jako jeden z mála přesně vytušil globální hospodářskou krizi v roce 2008, díky čemuž na pádu burz vydělal nemalé množství peněz. Nyní pak předvídá, že hodnota Tesly se letos propadne o neskutečných 90 procent, což u člověka jeho kalibru musí brát každý vážně.

Burry přitom o pádu Tesly začal poprvé mluvit v loňském roce, kdy zmínil, že automobilka přijde o značnou část svých příjmů. To se potvrdilo do puntíku, neboť nákupy u Tesly si bilanci CO2 už nevylepšuje koncern Stellantis - a jen tady jde o desítky miliard. To však byl pouze první problém. Nyní se objevují další, neboť Tesla v mezičase svá auta zdražila, ovšem nikoliv výměnou za vyšší výbavu. Místo toho byly vypuštěny dříve standardní prvky výbavy.

Tento postup zákazníky značky příliš nenadchnul, neboť se o něm dozvěděli v podstatě až poté, co si objednané vozy převzali, což je krajně nešťastné. A z podobného ranku je další krok automobilky. Musk totiž na svém účtu na Twitteru oznámil, že Model S Plaid+ byl překvapivě zcela zrušen. Šlo totiž o novinku, kterou si lidé mohli už dlouho objednávat a která měla už fakticky po virtuální premiéře, třebaže dodávky byly původně plánované na podzim, pak na konec roku. Následně byl datum dodání prvních kusů odložen na polovinu roku 2022 a teď byl tento vůz zcela odpískán.

Šéf kalifornské automobilky přispěchal s poněkud podivným vysvětlením, dle kterého vrcholný model „není třeba, když verze Plaid je tak dobrá“. Ne snad, že by nebyla zajímavá, neboť i provedení bez pluska dostalo resp. má dostat 1 035 koní, s nimiž zvládá zrychlení z klidu na stovku za 2,1 sekundy. To je vskutku úctyhodný čas, jakému se nevyrovná ani Bugatti Chiron. Jenže rychlejší model měl akcelerovat na stovku za 1,99 sekundy a stát se tím nejlepším na světě.

Otázka ale je, zda by jím někdy byl. Nesmíme zapomenout na minulý týden představený Rimac Nevera, který stejnou disciplínu zvládá již za 1,97 sekundy. Jde sice o supersport ze zcela jiné cenové kategorie, pro řadu lidí je ale podstatnější fakt, že Tesla již není na vrcholu potravinového řetězce a dost možná by se na něj už ani nedostala. Zvláště když chorvatská automobilka se nehodlá zastavit pouze u standardního provedení, ale chystá i další varianty.

Nejde navíc o jedinou podivnost spojenou s vrcholným provedením, Modelem S Plaid+. Ač je Muskův tweet starý již několik hodin, na webu značky stále svítí možnost si jej objednat, s tím, že dodání proběhne v roce 2022. Vůz pak dokonce má i českou cenu, jenž činí 3 999 900 Kč. Je tak otázkou, zda Musk nereagoval předčasně či zda stejně jako dříve levá ruka neví, co dělá ta pravá. Ani to pochopitelně v nikom, zejména pak v investorech, nevzbuzuje důvěru.

Je tak skutečně možné, že Tesla letos výrazně poklesne na hodnotě. Na trhu totiž již není osamocena, navíc konkurenční vozy jsou daleko kvalitnější. Kvůli horečnatějším aktivitám zavedených výrobců se pak kalifornská automobilka již ani nemůže spoléhat na prodej ekokreditů. Před pádem by jí tak zachránila vlastně jen věrnost fanoušků. Ale jelikož poslední dobou dělá mnohé proto, aby si podřízla i tuto větev, jisté nemá skutečně nic.

Faceliftovaná Tesla Model S měla dorazit i ve verzi Plaid+, jenž měla být nejlépe zrychlujícím vozem historie. Automobilka ale toto provedení krátce před debutem zařízla. Foto: Tesla

Plaid+ is canceled. No need, as Plaid is just so good. — Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2021

