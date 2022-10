Tesla poprvé nedokáže prodat tolik aut, kolik jich vyrobí, zřejmě i proto zavelela k nevhodným úsporám před 4 hodinami | Petr Prokopec

Tesla nikdy neměla problém prodat veškerou svou výrobu, naopak nedostatečná produkce byla tím problémem. V minulém kvartálu ale dodávky zdaleka neodpovídaly výrobě, což je varovný signál. Možná i proto Tesla znovu šetří na nesmyslech, svým autům nově sebrala ultrazvukové senzory.

Pokud máte malé děti, nejspíše víte, že při chválení často kráčíte po velmi tenkém ledě. Na jedné straně totiž ratolestem dáváme najevo svou důvěru, stejně jako v nich pěstujeme sebevědomí a chuť k dalšímu objevování a zkoumání. Zároveň však můžeme dosáhnout falešných představ o vlastní výjimečnosti.

Elon Musk se přitom zdá být člověkem, který takto jedná i v dospělosti, třebaže svého otce označuje za despotu. I jeho výchova ale nutně vedla k tomu, že šéf Tesly nabyl pocitu, že všemu rozumí nejlépe. A kdo s ním nesouhlasí, ten se staví mezi něj a misi zachránit tento svět. Jelikož jde nyní o velmi mocnou osobnost, stávají se rázem z jeho kritiků veřejní nepřátelé, ačkoliv ve skutečnosti jde o lidi, kteří jsou jen upřímní a konstruktivně kritičtí.

Musk soustavně mluví o tom, jak moc je pro jím řízenou automobilku důležité autonomní řízení a všechny funkce s ním související. S pomocí chytrého marketingu pak dosáhl toho, že většina světa došla k názoru, že jde o technologii, jenž o několik světelných let předběhla systémy konkurentů. Řada majitelů Tesel je tak hotová z toho, že jejich auto samovolně zatočilo, přitom přehlíží to, co všechno nedovede.

Youtube je plný videí, jenž mapují selhání jak Autopilotu, tak technologie Full Self-Driving. Dle Muska a jeho fanoušků jde nicméně pouze o z kontextu vytržené prvky, ne-li rovnou fabulace. Tedy jinými slovy, šéf automobilky a jeho obdivovatelé uvěřili ve výjimečnost oněch systémů. Proto Musk již loni rozhodl, že Tesly se obejdou bez radarových senzorů, neboť stejně jako lidem stačí oči, jim stačí kamery. Že to nebylo šťastné, dokazuje ještě větší přísun oněch videí, na nichž dochází na selhání.

Aktuálně se nicméně Tesla rozhodla zajít ještě dál. Oznámila totiž, že Model 3 a Model Y se budou muset obejít i bez ultrazvukových senzorů. Skutečně jim tak zůstanou pouze kamery, což koneckonců ve druhém sledu, konkrétně v roce 2023, čeká i Model S a Model X. Nově vyrobené vozy se tak budou muset obejít bez funkcí Autopark, Park Assist, Summon a Smart Summon, čili veškerých parkovacích asistentů, i když automobilka slibuje, že je časem dokáže zprovoznit i za pomoci kamer.

Zda se to stane - a jak takové systémy budou či nebudou fungovat -, ukáže čas, bezprostřední motivace je ale jasná. Tento krok má značce ušetřit peníze, protože vozy se objedou bez dalšího hardware. Problémem však je, že zmíněné technologie nebyly zdaleka tak dokonalé, jak Tesla uvádí, ani s radary a senzory. Opravdu se tedy nedá předpokládat, že po po jejich odstranění dojde ke zlepšení. Spíše můžeme počítat s ještě větší kadencí oněch videí.

Proč to tedy Tesla dělá? Nejspíše cítí, že zájem o její auta ochabuje a možné snížení cen by poptávku mohlo povzbudit. Automobilka ostatně za třetí letošní kvartál vyrobila o 22 tisíc aut více, než kolik jich dodala, což se v její historii stalo v takové míře poprvé. Znamená to tedy, že Tesla začíná mít skladové zásoby se všemi nepříjemnostmi, které s tím souvisí. Také proto akcie firmy míří rychle dolů - sama tedy uvádí, že jde jen o logistický problém, ale to dnes říká každý. „Logistika” je po „čipech” u automobilek (zdaleka nejen u Tesly, používá ho třeba celá skupina VW) nové zaklínadlo zdůvodňující nedostupnost toho či onoho.

Důvod ale může být banálnější - nezájem. Nakonec průměrná cena Tesel za poslední rok a půl ve Státech vzrostla o 31 procent, kromě toho zákazníci již nemohou počítat s čerpáním federálního kreditu. Musk se tak již v průběhu léta obával klesajícího zájmu, možná oprávněně. „Léčit” jej eliminací prvků typu ultrazvukové senzory se ovšem zdá být velmi nešťastné.

