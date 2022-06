Tesla poprvé v historii začala masově propouštět, zaměstnanci jí to hned dávají sežrat před 3 hodinami | Petr Prokopec

Původní informace o propuštění desetiny zaměstnanců firmy se přes její pozdější bagatelizaci Elonem Muskem ukázala být blízkou pravdě. Firma chce být flexibilnější, a tak vyhazuje lidi placené fixní měsíční sazbou, raději si chce držet ty placené od hodiny.

Na počátku tohoto měsíce Světová banka zveřejnila zprávu, která v podstatě jen potvrzuje to, o čem si už štěbetají i vrabci na střeše. Tedy že globální ekonomiku čeká značné zpomalení. Zatímco ještě v lednu byl pro letošní rok predikován 4,1procentní růst, momentálně se již počítá pouze 2,9procentním. Loni přitom ekonomika rostla 5,9procentním tempem. A to má být jen počátek cesty ke stagnaci či recesi. V důsledku toho má v následujících dvou letech klesat kupní síla obyvatel.

Není tedy třeba doktorát z ekonomie, aby kdokoliv pochopil, že období utahování opasků je zřejmě nevyhnutelné. A jelikož za základní potraviny, oblečení či třeba dopravu lidé zaplatí více, zůstane jim méně na další nákupy. Očekávat tak lze i pozvolné stárnutí vozových parků, jakkoli lze očekávat, že všech segmentech trhu nebude vývoj totožný.

Peníze nutně budou chybět i vládám, které tak začínají omezovat či úplně rušit dotace na elektrická auta. Zájem o ně tak zřejmě bude ještě nižší i proto, že přepřáhnutím na tento pohon již nelze ušetřit ani při „tankování“. Kvůli vyšším cenám elektřiny totiž jeden kilometr v takovém voze může jeho majitele vyjít i citelně dráže než člověka ve spalovacím voze. K tomu je navíc třeba přihodit špatnou infrastrukturu a dlouhou dobu dobíjení. Elektromobilita tak rázem ztrácí i zbytky svého lesku.

Vědom si toho zjevně je i Elon Musk, který ostatně již před několika týdny zaměstnancům v interním emailu oznámil, že má ze stávajícího směřování ekonomiky „super špatný pocit“. Na základě toho pak uvedl, že Tesla nejspíše bude muset propustit 10 procent veškerého personálu, tedy asi 10 tisíc lidí. To způsobilo nemalou paniku hlavně na finančních trzích, kde se akcie Tesly ihned začaly propadat. Musk proto svá slova posléze mírnil, zároveň však zapověděl nábor nových pracovníků.

Nově pak šéf Tesly vystoupil na Katarském ekonomickém fóru, kde upřesnil, že propouštění se bude týkat „pouze” 10 % zaměstnanců ve výrobě, kteří jsou placeni fixní měsíční sazbou. Padáka tak má dostat 3,5 procenta veškerého personálu, což je jistě méně, než se původně zdálo, i tak se ale jedná o tisíce lidí. Nepůjde navíc o jedinou změnu na tomto poli. Tesla dále hodlá zvýšit počet dělníků placených hodinově na úkor těch s měsíčními tarify. Dle šéfa Tesly pak sice prý nejde o nic až tak podstatného , ovšem něco takového propuštěné zaměstnance asi jen stěží utěší.

Že na masové propouštění, vůbec první v historii Tesly, skutečně nastalo, potvrzují Johny Lynch a Daxton Hartsfield. Oba totiž pro Teslu pracovali zhruba pět let v její továrně na baterie poblíž Rena v Nevadě. Stejně jako více než 500 dalších lidí pak nedávno dostali padáka. S výpovědí se ovšem nehodlají jen tak smířit, místo toho automobilku ženou k soudu. Porušena totiž měla být jejich práva, neboť o propuštění se nedozvěděli s 60denním předstihem, což v případě hromadného propouštění požaduje americká legislativa.

Lynch se totiž o svém vyhazovu, který měl okamžitou platnost, dozvěděl 10. června, Hartsfield pak o pět dní později. Na žádnou domluvu či kompenzaci pak samozřejmě nedošlo, to by jinak o žalobě nebyla řeč. Po Tesle přitom oba propuštění zaměstnanci požadují úhradu výdělku za ony dva měsíce, stejně jako zaplacení veškerých výdajů s touto pří souvisejících, a to nikoliv jen pro sebe, ale pro všechny takto vyhozené.

Jak soud dopadne, nechceme v tuto chvíli předjímat. Pro Teslu jde ale nicméně o další negativní publicitu, která světu a hlavně akcionářům jen potvrdí, že se značkou opravdu není vše v pořádku. Menší počet lidí navíc může vést k dalšímu snižování kvality, ať již výroby či péče o zákazníky. Jsme tak opravdu zvědavi, jak chce za této situace Musk navýšit kvalitu servisů. Zatím to ale vypadá na jeho další v realitu neproměněný slib.

Tesla nakonec opravdu bude propouštět, a to hlavně lidi ve výrobě placenými fixní měsíční sazbou. Souběžně s tím chce více zaměstnanců převést na hodinovou mzdu. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Reuters, Bloomberg

Petr Prokopec

