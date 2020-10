Tesla potichu sebrala zákazníkům možnost snadno se zbavit nekvalitních nových aut před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Zkraje to vypadalo jako marketingový nástroj, kterak překonat u lidí obavy z koupě auta online, postupem času se to ale zjevně stalo nástrojem, jak se elegantně zbavit nekvalitně vyrobených vozů. A tak jej Tesla zrušila.

Tesla je v poslední době stále častěji skloňována v souvislostech, které ji nemohou být úplně milé, sama ale dělá mnohé proto, aby jich bylo ještě více. Někdy tak činí otevřeně, jindy její neoznámené kontroverzní kroky vyplynou na povrch až s jistým časovým odstupem. Právě z druhého ranku je ten poslední, za který si nemůže získat obdiv snad od nikoho.

Americká automobilka letos vyrábí více aut než kdy dříve a očividně ji to nejde tak, jak by si představovala. Znovu a znovu slýcháme o bizarních kvalitativních problémech, které jsou u jakékoli renomovanější automobilky v takové míře nemyslitelné. Většina zákazníků se jistě snaží chyby vzniklé při výrobě odstranit, aby si své vysněné vozy mohli nechat, s ohledem na zmíněné ale někteří z nich stále častěji sahají po odmítnutí převzetí vozu či jeho vrácení do 7 dnů od koupě.

Tesla totiž, aby překonala obavy lidí z koupě auta přes internet, už dříve zavedla možnost nový vůz vrátit bez udání důvodu do týdne od převzetí, pokud jej nepoškodí, příliš neopotřebí či s ním nenajedou víc jak 2 500 km. To je docela férová nabídka, která skutečně eliminuje podstatnou část obav z koupě naslepo. Tesla, aby si posicherovala, že této cestu nebudou lidé zneužívat jako autopůjčovnu zdarma, pak stanovila, že ji jeden člověk nemůže využít častěji než jedenkrát za rok, což je též fér. A na rozdíl od jiných případů jsme neslyšeli o tom, že by nefungovala ke spokojenosti zákazníků, přesto byla ale potichu zrušena.

Jistě nebude náhodou, že tento krok přichází v době, kdy si stále více lidí stěžuje, jak nekvalitní nové auto dostali. Není v podstatě jiného důvodu, proč s touto nabídkou skončit, než fakt, že byla pro automobilku příliš drahá, auta zkrátka muselo vracet příliš mnoho lidí. Teď je jejich pozice o poznání složitější - pokud dostanou nekvalitní vůz, je jedinou možností řešení jeho oprava v servisu.

Automobilka by se jistě mohla pokusit svůj krok vysvětlit jinak, ale to stěží udělá, když zrušila oddělení pro styk s veřejností. Jsou to další a další případy obtížně pochopitelného přístupu, jakési arogance, která nám příliš nesedí ke značce, jež se snaží prosadit mezi řadou etablovaných automobilek s velmi dobrou péčí o zákazníky. Ale asi to Tesla vidí jinak.

Dosud byla v podmínkách Tesly tato možnost, která lidem dovolila vrátit bez udání důvodu auto, se kterými nebyli spokojeni, do sedmi dnů od převzetí. Sám Elon Musk se s touto nabídkou rád chlubil, viz níže. Teď je fuč, nekvalitní vůz už si mohou nechat jen opravit. Foto: Screenshot Tesla.com

Can order online in 2 mins for home delivery & return in 7 days for full refund https://t.co/46TXqRrsdr — Elon Musk (@elonmusk) April 24, 2019

Zdroj: Electrek

Petr Miler