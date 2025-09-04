Tesla potichu vyřešila problém, na který si majitelé stěžovali roky, teď už je nemůže ignorovat
Tesla neproslula zrovna jako automobilka, která by vycházela klientům vstříc, jistou aroganci si ale mohla dovolit jen v době, kdy poptávka po jejích autech převyšovala nabídku. V této pozici dnes rozhodně není, a tak se konečně snaží. Dokonce i potichu plní dávná přání.
před hodinou | Petr Prokopec
Tesla neproslula zrovna jako automobilka, která by vycházela klientům vstříc, jistou aroganci si ale mohla dovolit jen v době, kdy poptávka po jejích autech převyšovala nabídku. V této pozici dnes rozhodně není, a tak se konečně snaží. Dokonce i potichu plní dávná přání.
Přiznám se, že i kdybych měl peníze na rozhazování, Ferrari bych si stejně nekoupil. Nejde tu ani tak o design novinek, který mi je proti srsti, hlavním důvodem mé averze je chování italské automobilky k vlastním zákazníkům. I když jste totiž za maranellský vůz utratili pár milionů korun, často stačí, abyste na sociálních sítích vystavili fotku nebo video, které se značce nelíbí, a rázem je oheň na střeše. Zanesení vašeho jména na seznam lidí, kterým automobilka už oficiálně žádné jiné auto neprodá, je pak tím nejmenším postihem.
S podobnou arogancí byla vlastně ještě donedávna spojována také Tesla. I v případě americké značky totiž platilo, že poptávka převyšuje nabídku. Výrobce tak prakticky zcela ignoroval kritiku zákazníků, přičemž na mnohé z nich dokonce sváděl vlastní chyby. U některých majitelů se pak dokonce projevil jakýsi Stockholmský syndrom, neboť skutečně dospěli k názoru, že když kupříkladu vůz s aktivovaným systémem Autopilot či Full Self-Driving havaroval tak hloupě, že je přivedl do neřešitelné situace a vzdal se kontroly, nestála za tím mizerná technika, ale jejich vlastní negativní aura.
Jenže těmto časům odzvonilo. Takový Cybertruck se stal první velkou firemní minelou, zájem však začal klesat i o zbytek portfolia. To přitom automobilka poslední dobou stále více rozšiřuje, třeba Model Y tak lze koupit jak v oholené, tak i prodloužené šestimístné verzi. Jenže registrace prodeje stejně nestoupají, načež se Tesla rozhodla přistoupit k tomu, co celou dobu odmítala, a s čím lze vlastně nově spojovat i Ferrari. Obě automobilky si totiž nejen sypou popel na hlavu za své chyby, ale ještě je navíc napravují.
Jedním z problémů, na který si lidé dlouhodobě stěžovali, bylo rychlé samovolné vybíjení baterií. Pokud jste totiž zamířili na dovolenou, po návratu vás mohl čekat nepojízdný vůz. O to se postarala řada na pozadí běžících systémů, z nichž po stránce energetické byl tím nejnáročnějším Sentry Mode. Tedy režim, který za vás vaši Teslu hlídá a je schopen natočit každého, kdo se k ní jen přiblíží. Takového hlídače na jedné straně chcete, ovšem pokud vás stojí příliš mnoho energie, časem při navyšujícím se stáří vozu začnete zvažovat jeho vypnutí. A to kupodivu nebylo možné.
Nově ovšem Tesla přišla s novým režimem Low Power Mode, který lze aktivovat přes centrální displej. Jakmile tak učiníte, Sentry Mode je deaktivován, stejně jako třeba klimatizace, odmrazování, vyhřívání sedadel a volantu či třeba předehřívání kabiny. Vůz by nicméně měl i nadále zůstat konstantně napojený na internet, stejně jako zůstává funkční systém hlídající teplotu bateriového paketu.
Pokud je vůz připojen k dobíjecímu stojanu, pak Sentry Mode a další funkce včetně klimatizace zůstávají aktivované. Režim Low Power Mode se tedy skutečně zaměřuje jen na delší stání. Jak dlouho s ním ovšem Tesly zůstanou „naživu“, automobilka zatím neupřesnila. Přesto všechno ale znovu dokázala, že nářky zákazníků nyní dopadají na úrodnější půdu než dříve. Byť je otázka, zda zrovna deaktivace režimu Sentry Mode při delší nepřítomnosti je ideálním řešením, to už ale každý zákazník musí zvážit sám.
Nově bude možné nechat vozy Tesly stát i delší dobu, aniž by došlo na vybití jejich baterií, o což se starala řada na pozadí běžících funkcí. Foto: Tesla
Trying the new "low power mode" while I travel - you can enable it in vehicle controls menu->charging->low power mode or through the mobile app quick actions.— Wes (@wmorrill3) August 23, 2025
I use hands free frunk function, so I replaced the frunk quick action and enabled low power mode. 196 miles 8/23 1:30pm pic.twitter.com/E0zzXtwHmr
Zdroj: Wes@X
