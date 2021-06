Tesla potichu sebrala svým autům další výbavu, těžké časy ji teprve čekají před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Když vám přestane přitékat část miliard od jiných, nezbude vám, než zvýšit efektivitu samotné výroby a prodeje aut. Jak? Třeba tak, že jim seberete některé výbavové prvky a zvýšíte cenu.

Tesla se musí připravit na těžší časy. Až do loňska těžila z toho, že je na trhu prakticky osamocená, což se nyní mění a má to pro ni řadu nepříjemných dopadů. Elektromobily sice už dříve nabízely i jiné značky, málokterá se ale těm kalifornským snažila vyrovnat. Jenže za posledních pár měsíců se situace dramaticky změnila, což ostatně dokládá i nejnovější Rimac Nevera, jemuž se podle všeho nebude moci rovnat ani chystaný Model S Plaid.

Nejde tu ale jen o konkurenci, ta se může a nemusí vedle Tesly prosadit. Problémem jsou v tuto chvíli hlavně nepřímé dopady tohoto procesu. Konkurenční automobilky nabízí svá vlastní elektrická auta, čímž stále více dostávají regulatorním požadavkům a nemusí si kupovat od Tesly tolik odpustků za to, že elektromobily vyrábí „za ně” - zjednodušeně řečeno. Naposledy minulý měsíc Tesla přišla o tuto nepřímou dotaci od celého koncernu Stellantis. A to jsou desítky miliard korun.

Bez těchto peněz firma musí hledat větší efektivitu ve svém vlastním fungování a má to viditelné dopady. Vše odstartovalo v květnu, kdy se Tesla rozhodla, že zákazníkům již bude dodávat Model 3 a Model Y bez radarového senzoru. Funkce semi-autonomního řízení nicméně bude zachována, neboť automobilka se rozhodla spoléhat už jen na kamery. Elon Musk přitom přínos radaru bagatelizoval a uvedl, že pouze zvyšuje hmotnost a cenu, aniž by zvyšoval bezpečnost. Řada lidí to nicméně vidí jinak, navíc to Tesla oznámila až poté, co tuto změnu provedla.

Nyní se kalifornská automobilka rozhodla ještě více okleštit výbavu Modelů 3 a Y, a proto je začala dodávat bez bederní opory u sedadla spolujezdce. Dle Muska totiž interní data značky prokázala, že daný prvek nikdo nepoužíval a proto jej automobilka shledala jako zbytečný. Opětovně o tom ale zákazníkům neřekla, ti se o změně dozvěděli až po převzetí vozu. Není tedy překvapivé, že mnozí to vnímají jako porušení smlouvy a zvažují právní kroky.

Vše by se dalo pochopit ve chvíli, kdyby Tesla souběžně s redukcí výbavy také snížila cenu. Jenže ta v posledních měsících jen stoupá vzhůru. I na to přitom Musk má odpověď, která bude částečně pravdivou, do horšího světla ale staví jeho předchozí vyjádření. Byl to totiž zejména šéf Tesly, kdo soustavně mluvil o tom, kterak ceny hlavně baterií zamíří dolů a s nimi i ceny aut. Nyní se ale děje přesně to, co celou dobu naznačujeme my - tedy že při rostoucích cenách vzácných kovů něco takového ani není možné.

Právě tuto skutečnost Musk nyní potvrzuje, neboť uvádí, že ceny jdou nahoru kvůli změnám v dodavatelských řetězcích, jimž musí čelit celý automobilový průmysl. Ovšem nic jiného se ani nedalo čekat, neboť pokud je o tyto suroviny stále větší zájem a běžná nabídka jej nestačí pokrývat, ceny rostou. Jsme zvědavi, co přijde příště - vzhledem k výše popsanému dění je krajně nepravděpodobné, že by toto byla poslední úprava nabídky značky.

Tesla Model Y je nově zákazníkům dodáván v oholenější verzi, za to si ovšem lidé musí více připlatit. Důvodů bude více, jedním z těch hlavních je ale jistě fakt, že kalifornská automobilka přichází o část nestandardních příjmů skrze nepřímé dotace. Foto: Tesla

Moving lumbar was removed only in front passenger seat of 3/Y (obv not there in rear seats). Logs showed almost no usage. Not worth cost/mass for everyone when almost never used.



Prices increasing due to major supply chain price pressure industry-wide. Raw materials especially. — Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2021

Zdroj: Auto Evolution

