Tesla předělaná na pohon benzinovým V8 už jezdí, teď konečně nabízí, co majitel čekal

Vyměnit motor v autě s beztak spalovacím motorem je jedna věc, předělat na benzinový pohon elektromobil je ale mnohem náročnější. Přesto se to podařilo, Tesla s motorem z Chevroletu Camaro je již pojízdná.

Ještě před několika málo lety byly elektromobily tak trochu anomálií. Pokud jste je tedy některý zahlédli na silnici, jednalo se pomalu o zjevení. Nicméně díky stále vyšším dotacím a vůbec tlaku na jejich rozšíření začal jejich počet růst. Kde tedy dříve byly zaseknuté krky z prudkého otočení, tam dnes převládá spíše apatie. I když existují vozy, které nadále přitahují pozornost, i když je vlastně důvěrně znáte. Jedním z nich je Tesla Model S, tedy elektromobil, který se poprvé ukázal již před devíti lety. Exemplář patřící Richovi Benoitovi byl ale přesto jedním z nejobletovanějších na letošní tuningové show SEMA.

Proč tomu tak bylo a proč jeho Tesla budí pozornost více než kterýkoliv jiný elektromobil, jsme probírali už nejednou. Benoit se totiž rozhodl svůj vlastní Model S osadit osmiválcovým motorem v reakci na to, že kalifornské automobilce nejde o životní prostředí, nýbrž jen a pouze o výdělek. Pokud by opravdu chtěla realizovat svou misi, jíž tak nadšeně každému podsouvá, pak by jednoduše zpřístupnila lidem náhradní díly a nechala je vrátit na silnici nabourané, ale opravitelné vozy. A nebo aspoň nebrojila proti vozům, které Benoit po havárii přesto opravil a vrátil zpět do provozu. Díky tomu totiž není třeba výroby nových aut, tím se ale pochopitelně krátí výdělky značky.

Tesla tedy vůči Benoitovi, který na Youtube provozuje kanál Rich Rebuilds, odstartovala tažení, do kterého se s velkou ochotou zapojili i její skalní fanoušci. Tyto reakce jej ale nakonec jen utvrdily v tom, že projekt musí dotáhnout do konce a postavit si Teslu podle svého gusta. Realizace projektu přitom zabrala rok, což rozhodně není krátká doba. Zvláště v kontextu s prohlášením mnoha dalších úpravců a nadšenců, kteří měli osadit některý z vozů Tesly spalovacím ústrojím již dávno, a to navíc po několika týdnech práce. Jak ale Benoit správně podotýká, žádné z těchto aut není v provozu a možná ani nikdy nebude.

Jeho projekt je oproti tomu zcela reálným, jak se ukázalo nejen na zmiňované show SEMA, ale jak se můžete přesvědčit i na přiloženém videu. Benoit se svými přáteli totiž nejprve vyrazí pro děti jednoho z nich do školy, a následně i do řetězce rychlého občerstvení. Kromě toho dojde i na návštěvu servisu Chevroletu, neboť pod kapotou nově odvádí svou práci osmiválec LS3 z modelu Camaro. Právě díky této jednotce a jejímu zvukovému projevu jinak tichá Tesla přitahuje nemalou pozornost, byť za její přitažlivostí stojí i netovární kola, snížený podvozek a polep karoserie.

Benoit dodává, že pro vzduchové měchy, které stojí za přiblížením Tesly k zemi, se rozhodl na poslední chvíli. Chtěl totiž, aby na tuningové show jeho Model S upoutal co největší pozornost. To se stoprocentně povedlo, jakkoliv je jisté, že ve voze jsou měchy jen dočasně. Benoit s ním totiž má ještě velké plány, a s těmi dle jeho slov více korespondují klasické vinuté pružiny. Rozhodně se tedy máme nač těšit, byť nadmíru zajímavé je již současné video.

Můžeme pak už jen dodat, že napěchování motoru pod přední kapotu nebylo jedinou úpravou vozu. Dorazil totiž i zakázkový výfuk, stejně jako musela být přepracována podlaha, která nově zahrnuje také tunel pro převodovku. Na jeho výrobu bylo třeba další havarované Tesly, neboť ocelové díly z Chevroletu se neslučovaly s hliníkovou strukturou Modelu S. Z toho pak pochopitelně zmizely elektromotory i baterie, stejně jako polovina elektrické kabeláže.

Dalším krokem je dle Benoita naladění pohonné jednotky, ta totiž stále ještě zůstává v sériovém stavu. Cílem je ale pochopitelně co nejvyšší výkon, který však bude díky zmiňovanému hliníku spárován s mnohem menším počtem kil než u originálního Chevroletu Camaro. Jsme tedy vskutku zvědavi, jaké výsledky ukáže motorová stolice. Stejně tak bude zajímavé sledovat, jak rychlá bude benzinová Tesla v přímce i na okruhu.

Takto vypadá standardní Tesla Model S. Ta, která patří Richovi Benoitovi, působí daleko přitažlivěji díky sníženému podvozku či fólií potažené karoserii. Největší lahůdkou je však osmiválec LS3 z Chevroletu Camaro, jenž nahradil původní elektrické ústrojí. Ilustrační foto: Tesla

