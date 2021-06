Tesla překonává sama sebe, k nafouknutí prodejů sáhla k bezprecedentnímu kroku před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Jiné automobilky prostě prodávají auta, jak mohou a na konci každého období o tom zpraví svět. Takové ale nestojí a nepadají s cenou svých akcií, jako Tesla, a tak k věci přistupuje docela jinak. A zachází stále dál.

Máme tu konec čtvrtletí, což je pro Teslu vždy ožehavé období. Kalifornská automobilka se totiž soustavně snaží zlepšovat svou pozici v očích investorů, a tak potřebuje reportovat co nejlepší čísla o výrobě a prodejích. Problémem však je, že tak činí ne zrovna ideálním způsobem. Nedochází totiž kupříkladu na zavádění nových směn, místo toho jen kontrolní oddělení začne mhouřit oči více než v předchozích měsících. To logicky vede k výrobě aut, u nichž různorodé spáry karoserie patří k těm nejmenším závadám.

Právě z těchto důvodů se Tesla rozhodla upravit politiku související s předáváním aut. Dříve si je totiž lidé přebírali tváří v tvář, díky čemuž mohli ještě zavčas zatáhnout za ruční brzdu a vůz odmítnout. Automobilce se tím ovšem evidentně začala kupit problémová produkce, u níž nakonec muselo dojít alespoň na zahlazení těch nejviditelnějších nesrovnalostí. To pochopitelně Teslu stálo peníze a čas. A proto aktuálně prodejci mají lidem dopředu zasílat jen videa, přičemž značka samozřejmě vše maskuje jako jedno z protikoronavirových opatření.

Za tento krok bychom jí mohli i zatleskat, kdyby to ovšem nebyl právě Elon Musk, kdo loni novou globální pandemii více než zlehčoval a vyzýval zaměstnance, aby přišli do práce i navzdory restrikcím. Že se přitom jeho slova o žádném nově nakaženém do konce loňského dubna ani v nejmenším nepotvrdila, nemusíme o rok a čtvrt později ani dodávat. Stejně jako nešla výrazným způsobem ani kvalita. Snaha předávat auta s pomocí videa tak vlastně není ničím jiným než poněkud pofidérním jednáním, na které by si již opravdu měly posvítit úřady.

Nejde nicméně o tu nejproblematičtější novinku, výše zmíněné jen navazuje na to, na co jsme byli od Tesly už dříve zvyklí. Na ještě mnohem kontroverznější praxi upozornil uživatel Twitteru s přezdívkou Digitalboi, který si měl tento pátek převzít svůj vysněný kalifornský elektromobil. Na to ovšem již nedojde, a to přesto, že měl přidělené identifikační číslo, dle kterého mohl pohyb vozu sledovat a považoval jej už za svůj. Právě toto VINko mu totiž automobilkou bylo odebráno a přiděleno jinému zájemci, který si jej mohl převzít do dnešního dne, tedy do konce čtvrtletí. Za vším pochopitelně stojí totéž, co výše zmíněné, tedy snaha o maximalizaci kvartálních dodávek již hotových aut.

Dle dostupných informací nejde zdaleka o ojedinělý případ, Tesla takto postupuje v případě tisíců nových aut. Tím, že přidělí identifikační číslo hotového auta zájemci, který je připraven vůz převzít dříve, dojde k předání auta do konce čtvrtletí - a původní zájemce dostane jiný exemplář později. Nahoru tedy letí registrace i spokojenost investorů, zatímco hněv mezi lidem, který čeká další čekání, začíná narůstat. „Obětují štěstí a spokojenost zákazníků jen proto, aby navýšili údaje za druhé čtvrtletí, a to není zrovna uspokojivé,“ uvedl k tématu Digitalboi.

S jeho názorem lze souhlasit, přičemž člověk se již musí ptát, kam až je Tesla ochotná zajít. Je totiž nutné zmínit, že konkurence kalifornské automobilce roste den ode dne čím více kritiky na ni tedy bude pršet, tím více riskuje, že zákazníci jednoduše zamíří jinam.

Uživatel Twitteru s přezdívkou Digitalboi dlouho čekal na svou Teslu Model Y. Tesně před dodáním však zjistil, že jeho vůz byl přiděleno někomu jinému, kdo bydlí blíže k továrně a mohl si vůz převzít ještě do konce června. Foto: Tesla

Zdroje: Digitalboi@Twitter, Auto Evolution

Petr Prokopec