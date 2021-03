Tesla přiznala smutnou pravdu o reálných možnostech jejího Autopilotu a FSD před 4 hodinami | Petr Prokopec

Elon Musk se tváří, že jednoho dne nahraje Tesla do svých aut zázračný nový software a najednou budou s to jezdit sama. Není to tak a nebude a co kalifornská automobilka léta odmítala, to nyní musela přiznat úřadům.

Nejspíše jste se již setkali s pořekadlem, že není důležité, co děláte, ale jak u toho vypadáte. V případě Tesly to můžeme převést na rčení, že není důležité, co který systém umí, ale jak je pojmenovaný. Američané už léta provokují s Autopilotem, který autopilotem není a nyní dokonce se systémem nazvaným Full Self-Driving, který nabízí vše, jen jen plnohodnotné autonomní řízení, přestože za něj zájemci musí zaplatit nemalých 10 tisíc dolarů (cca 223 tisíc Kč).

Tato suma skutečně není malá, ostatně i u nás byste za ní pořídili celé auto, a to klidně i nové, půjde-li o Dacii Sandero. Bylo by tedy záhodno, kdyby za ni zákazníci dostali odpovídající technologii. Na něco takového ovšem mohou zapomenout, a to nikoliv jen nyní, ale i do budoucna - to kdyby chtěl někdo hájit Teslu s tím, že prodává Full Self-Driving Capability, tedy „schopnost” autonomního řízení, která může přijít i v budoucnu. Tesla ale nyní přiznala, že jak její systém Autopilot, tak i novější verze Full Self-Driving (FSD) zvaná interně City Streets jsou technologie úrovně SAE2 a ani následující vývoj je nepovýší na trojku či ještě vyšší stupeň.

Nejde nicméně o jediné zajímavé přiznání. Pozoruhodný je i popis systému samotnou Teslou, ze kterého vyplývá, že FSD může kdykoliv selhat a co více, k deaktivaci může dojít bez jakéhokoliv varování. De facto to tedy znamená, že za volantem, na kterém byste měli mít neustále položené ruce, musíte být ještě pozornější, než kdybyste řídili pouze vy.

„Existují okolnosti a situace, které systém nedokáže rozpoznat nebo na ně nedokáže zareagovat. Patří mezi ně statické objekty, nečistoty na silnicích, pohotovostní vozy, silniční úseky ve výstavbě, velké křižovatky se spoustou příjezdových cest, závaly, zhoršené počasí, předjíždějící vozy či nezmapované silniční úseky. Na řidiči tak leží zodpovědnost i tomto režimu. Řidič je zodpovědný i za nevhodné zásahy učiněné tímto systémem.“

Abychom tedy vše sesumírovali, FSD dokáže přehlídnout prakticky cokoli, co vy byste zaznamenali klidně na stovky metrů. A co více, na danou překážku může zareagovat neodpovídajícím způsobem. Odpovědnost však leží zcela na vás, nikoliv na Tesle, které jste zaplatili takřka čtvrt milionu korun za to, že musíte mít oči na stopkách jako ostříž. Přičemž „systém není navržen tak, aby řidič mohl vždy spoléhat, že jej varuje“.

I proto tedy Tesla v komunikaci s dopravním inspektorátem vše uzavírá tím, že „v současné době ani Autopilot ani FSD nejsou autonomní systémy“. A tak tomu bude i nadále, neboť rovněž „finální verze bude odpovídat klasifikaci SAE2 a půjde tak o pokročilý asistenční systém“. Tesla tak za 223 tisíc Kč nabízí jen lepší adaptivní tempomat s několika dodatečnými funkcemi, a to je otázkou, zda „lepší” je to správné slovo - adaptivní tempomat toho nedělá tolik, ale aspoň to, co dělá, dělá relativně spolehlivě.

