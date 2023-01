Tesla neobvykle couvla, po dvou letech popírání reality vrací svým drahým modelům kulatý volant včera | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Tohle řešení od začátku nedávalo smysl a Tesla byla bazírováním na něm jen sama proti sobě. Ačkoli se od začátku zdála být připravena nabídnout alternativu, trvalo dlouhé dva roky, než uznala, že šlápla vedle a skutečně ji nabídla.

V posledních letech znala Tesla pouze jednu trajektorii. Hodnota americké automobilky na burze rostla do astronomických výšin a i když prodeje a obchodní výsledky vůbec mířily stejným směrem, s vírou investorů zdaleka nekorespondovaly. Po celou dobu jsme poukazovali na to, že uměle nafukovaná bublina jednou musí zákonitě prasknout. Na to sice dosud nedošlo, vzduch z ní ovšem uniká velmi razantně. Jen za loňský rok se akcie firmy propadly o 70 procent a problémy má i s odbytem. Tesla tak náhle začíná reagovat i na výtky, které léta ignorovala.

Jedna z těch hlasitě skloňovaných se týkala volantu zvaného Yoke, kterého se zkraje roku 2021 dočkaly Model S a Y. Byl to od začátku nesmysl, nekulatý volant v autě s řízením, které potřebuje několik otáček mezi dorazy, je absurdita non plus ultra. Zpočátku to vypadalo, že zákazníci dostanou na výběr, zda touží po moderně nebo naopak po klasice, Elon Musk nakonec rozhodl pouze ve prospěch prvního zmíněného kousku. Čím více aut ovšem Tesla posílala na trh, tím více sílila kritika.

Po celou dobu, kdy na Teslu pršely výtky, její fanoušci volant Yoke obhajovali. A dle svého zvyku k odpůrcům přistupovali s nemalou agresivitou. Kritici měli stát v cestě pokroku, jenže ten novinka nepředstavovala ani v nejmenším. A zjevně to pochopila i automobilka. Skoro přesně po dvou letech přece jen přiznala, že šlápla vedle. Zájemci tak nyní mohou ve firemním konfigurátoru skutečně mezi dvěma variantami, přičemž volba ani jedné z nich neovlivňuje cenu vozu.

Klasický volant je kromě toho možné pořídit i zpětně, přičemž servisní centrum automobilky jej zvládne i vyměnit. Počkat si nicméně budete muset až do března. A kromě toho je zapotřebí sáhnout do kapsy pro dodatečných 700 dolarů (cca 15 700 Kč). Nejde navíc o jedinou novinku, která je s Teslou spojena. Výrobce totiž zároveň víko zavazadelníku u Modelu S a Y osadil svým názvem namísto původního loga. Zpět v nabídce jsou rovněž červeně lakované třmeny brzd, přičemž brzdy samotné dodávané k vrcholné verzi Plaid disponují vyšší odolností. Znovu tedy dochází k reakci na věcnou kritiku, jenž směřovala k rychlému vadnutí. To je ze strany Tesly osvěžující změna přístupu.

Zdroj: Tesla

Petr Prokopec

