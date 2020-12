Tesla prodala zákazníkovi auto ve stavu, v jakém by jej jiná značka sešrotovala před 4 hodinami | Petr Prokopec

Kdyby se to stalo nedopatřením a firma si nasypala popel na hlavu, neřekne asi nikdo nic. Ona to ale udělala vědomě a se zákazníkem se dokonce soudí. Právě soud mu ale dal zapravdu.

Tesla celosvětově používá obchodní model, v jehož rámci svá auta prodává zákazníkům sama. Nemusí se tak dělit o marže s dealery, na druhou stranu však také musí řešit záležitosti, se kterými ostatní výrobci konfrontováni nejsou. S ohledem na ukončené pronájmy a výměnu starších aut ji v rukou zůstává velké množství ojetin. I ty následně pošle do prodeje, přičemž zpočátku Tesla přistupovala i k jejich renovacím. Nicméně čím více rostl počet aut z druhé ruky je, tím méně se auta dařilo reálně opravovat. Vše tak nakonec nahradila jen údajně důkladná inspekce kontrolující 70 položek a vyčištění vozu.

Pokud si uvědomíme, jakým způsobem automobilka přistupuje již k samotné výrobě, případně pak k reklamacím, pak je nutné dodat, že se to předem nezdálo jako dobrý nápad. To nejspíše došlo i hlavounům ve Fremontu, načež byly v září letošního roku opravdu radikálně upraveny podmínky. Tesla vám aktuálně ojetinu neukáže už ani na fotkách, místo toho musíte zaplatit zálohu a poplatek za převoz. A teprve na místě se můžete rozhodnout, zda doplatíte zbytek, nebo již vydané peníze jednoduše ponecháte Tesle. Omezeny pak byly i možnosti pozdějšího vrácení vozu a délka záruk.

I kdyby panovala naprostá jistota, že daný vůz bude zcela v pořádku, byl by tento přístup divný. Jenže Tesla se rozhodla, že své standardy nechá klesnout natolik, aby se do nich vešel prakticky jakýkoliv vůz. Ojetiny tak mohou mít škrábance, promáčkliny, oděrky na skle či třeba poškozené gumové části. Na druhou stranu by ale dle značky vše mělo odpovídat běžnému opotřebení dle stáří či najetých kilometrů. A v žádném případě by vůz neměl mít opravované strukturální části.

Poslední věta předchozího odstavce je velmi důležitá, neboť vylučuje skryté vady dané opravami po těžkých nehodách. Na základě certifikovaného programu značky byste tedy v případě ojetiny měli možná sice dostat vůz, který nevypadá jako by byl včera vyroben, rozhodně ale by neměl být svařený z několika exemplářů po bouračkách. Bohužel však přesně to se stalo v Číně, kde Tesla prodala zákazníkovi Model S, jehož sloupek C byl po těžké nehodě částečně odříznut a zase svařen dohromady.

Zákazník si vůz pořídil v loňském roce, od té doby bojuje s problémy. Při jejich řešení jen náhodou zjistil, že koncový sloupek a zadní blatník jsou svařené z několika kusů. Tím se ovšem Tesla provinila nejen proti své vlastní politice, ale také proti čínským zákonům, které zatajení takovýchto problémů trestají opravdu tvrdě. Sankcí je v takovém případě kompenzace ve výši trojnásobku původní kupní ceny.

V tomto případě si Tesla dokonce i podřízla větev, na které sedí, neboť zmiňovaný Model S navíc zákazníkovi prodala za přibližně 1,26 milionu korun, tedy o 272 tisíc Kč dráže, než činila jeho tehdejší odhadní cena. Kvůli tomu je pochopitelně vyšší i ona kompenzace, která byla soudem první instance vyčíslena na 3,8 milionu korun. Onen zákazník si tedy nyní může pořídit Teslu zcela novou, a to rovnou v nejlepší verzi. Byť je otázkou, zda ještě značce věří.

Tesla nejenže odmítla uznat zjevnou chybu (porušila svá vlastní pravidla) před soudem i během něj, nyní dokonce zvažuje odvolání. Dodnes strukturální poškození a opravy popírá, byť přiznala, že vůz byl v lednu 2019 těžce nabourán a sloupek C byl poškozen. To se ovšem nový majitel dozvěděl až nyní. Již to samo o sobě je přitom důkaz pochybení značky, sváry na zmiňovaném sloupku a blatníků pak Tesla zakamuflovat zvládne jen stěží. Skutečně prazvláštní chování dnes bezpečně nejhodnotnější automobilky světa - snad jakákoli jiná by takový vůz sešrotovala, strukturální poškození je obvykle považováno za totální škodu, neboť oprava do zcela původního stavu není možná.

Tesla prodala zákazníkovi Model S po těžké nehodě, který sama opravila. Tím však šla nejen proti svým stanovám, ale hlavně proti čínským zákonům. Soud jí tak vyměřil nemalou kompenzaci, ona ale pochybení dál odmítá. Ilustrační foto: Tesla

