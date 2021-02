Tesla prodává své klíčové SUV jako Škoda v časech komunismu, ceník si netyká s realitou před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Automobilky si obvykle zakládají na transparentnosti svých nabídek, z pochopitelných příčin - je to důvěru vyvolávající přístup. Tesla ale dělá pravý opak, a to už rok.

Snad ještě nejsme tak staří a i řada z vás si bude ještě pamatovat, jak Škoda prodávala auta v časech komunistické ČSSR. Tehdejší AZNP, který škodovky vyráběl, a Mototechna, která je prodávala, se tvářily, jako že koupit jde úplně vše. Vycházely katalogy nabízející vše včetně sportovní 130, jako by snad stačilo zajít do prodejny, ukázat prstem a s autem odjet. Jenže realita byla dokonale odlišná.

Ceník a skutečnost představovaly dvě jiné věci. Některé verze fakticky nešlo koupit vůbec a na jiné se čekalo klidně i roky. Jistě, jiné zase byly k dispozici rychle, šlo ale obvykle o ty, o něž málokdo stál. Je tak s podivem, proč mnozí volají po návratu starých pořádků a snad ještě podivnější je, že u Tesly už jsou skutečností. Jen v opačném gardu připomínajícím i další typickou praktiku z dob komunismu - podpultový prodej.

Že nepřeháníme, se může sami přesvědčit na webu Tesly. Následně si zkuste koupit Model Y v základní konfiguraci, tedy zadokolku s jedním motorem. Toto provedení bylo teprve minulý týden ve čtvrtek zlevněno z původních 41 990 na 39 990 dolarů (z cca 894 tisíc na 852 tisíc Kč), už v neděli ale z nabídky zmizelo. A není to poprvé, co se toto provedení záhadně zjevuje a mizí - vůz se poprvé začal prodávat už loni v lednu, v červenci zmizel a letos 7. ledna zase objevil. Co se přitom za tu dobu fakticky změnilo? Jedním slovem: Nic.

Sám Elon Musk potvrdil, že vůz je stále k mání, akorát ceník většinou nereflektuje realitu. Standardním způsobem si tedy Model Y v základní konfiguraci neobjednáte, pokud o něj ale výslovně projevíte zájem, automobilka vám jej nejspíše prodá. O tento svérázný stav se postaral sám Musk, podle nějž neměl tento model za určitých podmínek takový dojezd, aby byl etalonem nejvyšší úrovně, jako ostatní Tesly. A nezměnilo se to ani poté, co ten papírový vzrostl z původních 370 km na letošních 393 km, to stačilo na uchování v nabídce jen po měsíc a půl.

Je skutečně podivné, že se Tesla uchyluje k takovým praktikám - už kdyby vůz chvíli nabízela a chvíli ne, zvlášť když jej vyřadí z nabídky čtyři dny po zlevnění, bylo by to zvláštní. Ale ono je to zvláštní jen více, že jej ve skutečnosti pořád prodává. To opravdu důvěry nepřidává, přičemž Tesla zrovna s ní má teď problémů dost a dost - podle studií dělá auta nekvalitní, nespolehlivá a se zákazníky nejedná zrovna v rukavičkách. Tak proč dále přilévat oleje do ohně?

Pokud zatoužíte po Tesle Model Y, můžete si ji oficiálně koupit jen se dvěma motory a delším dojezdem. Zadokolka s menším paketem baterií se v nabídce objevuje a mizí z ní, ve skutečnosti je ale pořád k dispozici. Ovšem jen tak trochu podpultově. Foto: Tesla

It is still available off menu, but I don’t think the range, in many drive conditions, yet meets the Tesla standard of excellence — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2021

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec