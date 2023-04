Tesla razantně zlevnila svá auta i v Evropě, ze Slovenska si Model 3 můžete přivézt skoro za babku před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Je to pochopitelně relativní pohled na věc, ale přesto. Pokud platí, že si elektrický Model 3 můžete snadno pořídit o hodně levněji než plug-in hybridní Škodu Superb, něco to znamená.

Prakticky od chvíle, kdy první politik přišel s nápadem, že v budoucnu se bude jezdit už jen elektrickými vozy, poukazujeme na zásadní trhliny v celém plánu. Lidé nemají nic proti ochraně přírody, to by ale elektromobily musely v tomto ohledu něco řešit. Neřeší a nevyřeší. Navíc nikdo z nás nemůže na rozdíl od státu žít věčně jen na dluh. Pokud tedy dojde na nákup automobilu, většina lidí chce jeden vůz za přijatelnou cenu, který dokáže vyhovět všem myslitelným požadavkům. S tím však elektromobily opět mají problém.

Vedle toho zůstávají velmi drahé, a tak si je může pořídit jen málokdo, i kdyby je nelimitovala omezená použitelnost. Tesla by tedy mohla být ráda, že za první letošní čtvrtletí prodala o 4 procenta víc aut než v loňském posledním. Jenže její produkční kapacity jsou dnes o dost větší, a tak má na skladech stále více neprodaných vozů. Ostatně nahoru šlo cenově prakticky všechno ostatní, a tak koupi auta lidé začali upozaďovat.

Mimo to je na trhu stále větší konkurence, a tak se zdá, že zlaté časy pro Teslu skončily. S dubnem tedy přišlo další snižování cen, v prvé řadě v USA, letos se to stalo už popáté. Zlevňování je nicméně znovu spojeno také s Evropou. Třeba Němci si Model 3 či Model Y mohou koupit o 4,5 až 9,8 procenta levněji než na počátku dubna. Tento pokles navíc přichází poté, co zde automobilka již v lednu přistoupila k až 17procentnímu zlevnění.

Změny se pochopitelně nevyhnuly ani Česku, základní Model 3 tak aktuálně startuje na 1 028 990 Kč. Není to málo peněz, za tuto sumu navíc dostáváte jen základ s pohonem zadních kol, stovku za 6,1 sekundy, nejvyšší rychlostí 225 km/h a udávaným dojezdem 491 km. To jsou ovšem pořád parametry, jakým se třeba Volkswagen ID.3 nemůže rovnat. I po nedávném vylepšení má totiž na kontě 7,3sekundový sprint, maximálku 160 km/h a dojezd 428 km. Novou cenu pak zatím neznáme, ta původní ale přesahovala 1,2 milionu Kč.

Slovenské zastoupení Volkswagenu nicméně oproti tomu českému nespí, pročež se přesuneme na východ od našich hranic. Na tomto trhu přitom vylepšený ID.3 startuje na 37 990 Eur (cca 888 tisíc Kč), což jsou rozumnější peníze. Ovšem jen do chvíle, než do celé rovnice přidáte Model 3. Ten lze totiž po zmiňovaném zlevnění pořídit dokonce od 35 490 Eur (asi 830 tisíc Kč). Díky tomu se ovšem základní Tesla na Slovensku prodává levněji než třeba u nás o 60 centimetrů kratší elektrický Peugeot e-208.

Vlastně by nás tak ani nepřekvapilo, kdyby Tesla svým krokem přiměla ke zlevňování také ostatní výrobce. Ti sice mohou mluvit o vyšší kvalitě, lepším servisním zázemí a podobně, ovšem na cenu většina klientely slyší. A byť levný Model 3 pořád není (zejména ne v jakékoli ambicióznější specifikaci), vedle něj je aktuálně výrazně dražší i plug-in hybridní Škoda Superb (u nás od 1 104 900 Kč). Jde sice o další předražený nesmysl, ale stejně je to pro Škodu bod k zamyšlení.

Model 3 aktuálně startuje na Slovensku v přepočtu na pouhých 830 tisících korunách v přepočtu. Je tak nejen levnější než Volkswagen ID.3, ale stojí i podstatně míň než hybridní Superb. Foto: Tesla

Zdroj: Tesla

Petr Prokopec

