Petr ProkopecTesla se dlouho tvářila, že její robotické taxíky budou jezdit bezpečněji než řidič z masa a kostí, jenže nakonec bourají čtyřikrát častěji. Navíc není jasné, jak moc fungují skutečně samostatně. Elon Musk proto zjevně usoudil, že je čas na nové marketingové kejkle.
Tesla říká, že spustila výrobu svého autonomního taxíku. Ten ale pořád nefunguje, spíš tak odvádí pozornost od jiných „úspěchů”
před 9 hodinami | Petr Prokopec
Tesla se dlouho tvářila, že její robotické taxíky budou jezdit bezpečněji než řidič z masa a kostí, jenže nakonec bourají čtyřikrát častěji. Navíc není jasné, jak moc fungují skutečně samostatně. Elon Musk proto zjevně usoudil, že je čas na nové marketingové kejkle.
Pokud se člověk u Tesly může na něco spolehnout, pak je to nedodržování termínů. Platí to hlavně v případě jejích systémů autonomního řízení, neboť s jejich pomocí měla auta značky samostatně křižovat Ameriku od jednoho pobřeží k druhému už asi s Kristem na zadním sedadle. Dobře, to je trochu přehnané, ale dost přes 10 let už to je.
Realitou je, že dodnes nejsou často schopné ani samostatně opustit prázdné parkoviště, aniž by netrefily některý ze sloupů po cestě. Musk nic z toho nepovažuje za překážku v cestě ke svému cíli a nadále razí heslo „S robotickými taxíky na věčné časy a nikdy jinak“. A protože podle jeho názoru Tesla s autonomním řízením stojí a padá, rozhodl se zase trochu otočit kormidlem dějin vpřed, zpátky ni krok.
Na počátku února totiž Musk uvedl, že sériová výroba Cybercabu odstartuje letos v dubnu. Jenže nakonec Tesla smontovala první exemplář již tento týden, a to v texaské Gigafactory, kde se s robotickým taxi následně vyfotila celá továrna. O co reálně jde, je otázkou, i kdyby ale šlo o sériový vůz, co přesně si z daného snímku můžeme vzít? Nejspíš nic, ostatně ani nepředpokládáme, že by byl určen široké veřejnosti. Musk ho nejspíš nechal vytáhnout jen proto, aby měl nějaké pozitivní „papání” pro investory.
Cybercab je totiž auto, které se má zcela obejít bez volantu a pedálů. Jako takové se tedy bude muset spolehnout jen na perfektně fungující technologie, do jeho řízení bude moci zasáhnout maximálně vzdálený operátor. Tesla tak pomalu strká hlavu do oprátky, neboť pokud dojde na jakékoli pochybení, to půjde za ní. Přičemž na rozdíl od Autopilotu či FSD se již nebude moci vymlouvat, že chyba je na straně uživatelů.
Dosavadní výsledky navíc ani v nejmenším nepotvrzují, že by Tesla byla lídrem v oboru, jak podotýká Electrek. Co hůř, značka zatím ani nedostává Muskovým slovům, že autonomní technologie je lepší než člověk. Značka totiž uvádí, že průměrný řidič se každých 370 tisíc kilometrů stává účastníkem menší dopravní nehody, bez ohledu na to, zda ji zaviní či nikoli. V případě těch větších pak jde o dokonce o 1,1 milionu kilometrů, zatímco agentura NHTSA operuje s průměrem 800 000 km.
Tesla před osmi měsíci v Texasu nasadila svou flotilu robotických taxíků, které netvoří zmiňovaný Cybercab, nýbrž upravený Model Y. Tyto autonomní vozy pak celkově najely 1 287 000 km, za sebou ovšem mají již 14 incidentů. Znamená to, že na nehodu docházelo v průměru po 92 tisících kilometrů, ve srovnání s běžnými řidiči tedy robotické Tesly chybují čtyřikrát častěji. A to v nich sedí operátoři, kteří velmi pravděpodobně ještě hromadu nehod dokázali odvrátit.
Jeden z incidentů se přitom týkal srážky s SUV, na níž došlo v rychlosti pouhé 3 km/h. Přesto si tato nehoda vyžádala hospitalizaci jednoho z účastníků. To pro Teslu opravdu není skvělá vizitka. Zvláště když na pět nehod z oněch 14, tedy na více než třetinu z celkového množství, došlo během loňského prosince a letošního ledna. Autonomní technika tedy evidentně neprospívá, přičemž Tesla navíc data tají - onu hospitalizaci přiznala až loni v prosinci, i když k ní došlo v červenci.
S těmito statistikami na kontě asi automobilka jen stěží může počítat s výjimkami, které by jí NHTSA musela udělit, aby vůbec Cybercab mohla legálně provozovat na amerických silnicích. Tamní legislativa, stejně jako pojišťovny, totiž vyžadují, aby někdo seděl za volantem. Proto ostatně zůstává v robotických taxících přítomen operátor. Cybercab ale volant nemá a navíc je dvoumístný, pročež by tak nabídnul svezení jen jednotlivcům. A jako takový by jen stěží zabodoval. Celý tento „začátek výroby” tak vypadá jen jako jedno velké plácnutí do vody.
Dvoumístný Cybercab bez volantu a pedálů se tento týden začal vyrábět. Ale co to znamená? Vypadá to jen jako marketingový výkřik do tmy. Foto: Tesla
Zdroje: Tesla, Electrek
