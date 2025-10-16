Tesla se lidem rozhodla vrátit to, co jim sebrala. Dřív to měli zadarmo, teď za to chce 13 tisíc korun
Petr ProkopecA tušíme, že lidé budou stejně rádi, protože je pořád lepší, když máte možnost vrátit se k rozumnějšímu pojetí interiéru vozu takto, než když ji nemáte vůbec. Do Modelu 3 se tak velkolepě vrací páčka směrových světel, krok zpět ale není jednoduchý.
včera | Petr Prokopec
A tušíme, že lidé budou stejně rádi, protože je pořád lepší, když máte možnost vrátit se k rozumnějšímu pojetí interiéru vozu takto, než když ji nemáte vůbec. Do Modelu 3 se tak velkolepě vrací páčka směrových světel, krok zpět ale není jednoduchý.
Tesle nelze upřít, že se snaží automobilový svět posunout kupředu a vymýšlí nové věci. Není tak divu, že někdy trefí desítku, někdy ale mine terč o parník. Asi největším takovým omylem mimo byl Yoke, tedy řešení, které mělo nahradit tradiční kulatý volant. Po teoretické stránce jsme tu měli přínos spočívající v lepším výhledu na přístrojový štít. Jenže reálně jste chybějící části věnce volantu v zatáčkách postrádali, neboť Tesla neupravila převod řízení, aby mezi rejdy nebylo nutné přehmatávat. I proto nakonec nejprve vrátila do hry kulatý volant jako jednu z možností, než Yoke zcela vyřadila z prodeje.
Podobným způsobem se automobilka u faceliftu Modelu 3 pokusila inovovat signalizaci směrových světel. Místo klasické páčky totiž přišla s tlačítky s haptickou odezvou, které umístila na volant. Není to vlastně úplně nové, něco podobného dělá už roky Ferrari, to se ale aspoň drželo fyzických ovladačů, Tesla ne. Díky tomu sice interiéry působily čistěji a jistě byly i levnější na výrobu, ovšem praktická použitelnost byla nevyhnutelně mizerná. Lidé si stejně jako u „džouku“, pardon „jouku“ stěžovali hlavně na to, že když potřebují rychle provést nějaký manévr, není možné s autem rozumně spolupracovat. A protože pochvalných hlasů bylo ještě méně než u seříznutého volantu, Tesla zareagovala o poznání rychleji.
Značka jednak inovovaným provedením stejných aut páčku vrátila, nyní navíc začala nabízet možnost zpětné instalace klasického ovladače směrových světel i do dříve vyrobených aut. Nikoli však bezplatně, místo toho musíte sáhnout do kapsy pro dodatečných 595 dolarů neboli pro téměř 13 tisíc korun. Stejně tak budete muset do autorizovaného servisu značky, v tomto případě nejde o modifikaci,oukterá by šla vyřešit doma v garáži, natož pak přes internet. Nedostanete totiž jen novou páčku, Tesla vám vymění také volant a sloupek řízení. Abyste ovšem objednávku sepsali, musíte mít vůz propojený se svým účtem u značky, to aby se s páčkami nekšeftovalo.
Spojené státy jsou přitom už druhým trhem, kdy Tesla ustupuje od inovací, u kterých zašla až příliš daleko, a vrací se k osvědčenému. První takovou zemí pak byla Čína, kde lidé za výměnu volantu platí 2 499 yuanů, tedy 7 500 Kč. V podstatě tak i ze zpackaného nápadu dokázala značka udělat byznys, neboť si nechává platit za nápravu svého vlastního pochybení. Na druhou stranu alespoň nově nabízí páčku z faceliftovaného Modelu Y, která působí hodnotněji. Že pak u SUV tlačítka nikdy nebyla nabídnuta, hovoří pak za vše.
Lze jistě hodnotit kladně, že se páčka směrových světel vrátila do hry. Nicméně značka si za své předchozí pochybení a jeho stávající nápravu nechává královsky zaplatit. Foto: Tesla
Zdroj: Tesla
