Tesla se znovu pokouší prodat své autonomní řízení jiným výrobcům aut, nikdo ho ale nechce

Tesla považuje své autonomní technologie za výjimečné a klíčové, zjevně je v tom ale sama. I když je ústy Elona Muska opakovaně nabízí jiným automobilkám k licencování, setkává se s nulovým zájmem.

Ještě před pár lety se zdálo, že Tesla bude první automobilkou, která lidem nabídne plnohodnotné autonomní řízení. Nestál za tím ovšem až tak prokazatelný pokrok, jakožto spíše marketingová strategie Elona Muska. Ten by zjevně dokázal prodat Eskymákům ledničku a obyvatelům Sahary huňatý kožich, načež není překvapivé, že nejprve pro systém Autopilot a následně pro technologii Full Self-Driving (FSD) dokázal nadchnout bezpočet lidí.

I přes zavádějící názvy nicméně obě funkce odpovídají klasifikaci SAE2, ve své podstatě jde tedy o cosi více než adaptivní tempomat s několika doplňkovými funkcemi. Musk pak sice každoročně prohlašuje, že skutečné plné autonomní řízení je již za rohem, tento slib však ani za poslední dekádu nedokázala Tesla naplnit. Místo toho se značka soustavně drží nižší klasifikace, než na jakou se již dostala její konkurence. Důvod je jasný - pokud by cokoli selhalo, musela by již převzít odpovědnost.

Fakt, že se tak neděje, jen potvrzuje, že značka opravdu před ostatními nemá náskok. Přesto má Musk pocit, že v ruce drží perlu, a tak v červnu 2023 naznačil, že Tesla je svolná sdílet své systémy s ostatními. Nově pak v reakci na příspěvek uživatele WholeMarsBlog na sociální síti X potvrdil, že tato možnost je pořád na stole, jak si všimli kolegové z Carscoops. Uvedl totiž, že „Tesla by za takovou spolupráci byla ráda“. Nicméně i když loni zmiňoval námluvy s ostatními, dosud nedošlo na uzavření jediného sňatku.

Musk dodává, že kdyby byl šéfem jiné automobilky, již by Teslu oslovil se žádostí o licencování technologie. Jenže k tomu opravdu konkurence nemá mnoho důvodů, neboť si jde svou vlastní cestou. Takové BMW či Mercedes-Benz již osazují některé své vozy autonomním řízením úrovně SAE3, která oficiálně umožňuje lidem sundat oči z vozovky a ruce z volantu. Volkswagen či Hyundai pak pracují rovnou na systému SAE4, který zachází ještě dál. A nejinak je tomu u dalších.

Ve všech těchto případech výrobci došli k názoru, že jen kamery, na které se spoléhá Tesla a které výrobu této technologie činí levnějším, nestačí. V jejich případě tedy systémy spoléhají nejen na „digitální oči“, ale rovněž na celou plejádu radarů a senzorů. I tak ovšem v očích úřadů stěží zvládají bodovat - institut IIHS totiž za alespoň akceptovatelný považuje systém Lexusu zvaný Teammate. FSD Tesly ale bylo vyhodnoceno jako špatné.

Aby toho nebylo málo, svět se pozvolna začíná přiklánět k názoru, že od plné technologie nás nedělí měsíce, jak se pravidelně dušuje Musk, nýbrž spíše celá desetiletí. Tedy pokud vůbec kdy bude něčeho takového dosaženo. Dříve klíčový prvek se tak stává stále méně důležitým. Ne však pro Teslu.

