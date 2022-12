Tesla se tváří jako nejpokrokovější automobilka světa, ve skutečnosti ale prodává nejvíc zastaralé vozy po Ladě dnes | Petr Miler

Tohle je docela legrační statistika, i když fanouškům Tesly asi moc vtipná nepřijde. Ačkoli se americká značka tváří jako největší automobilový průkopník na světě, rovnat se může leda s Mahindrou. A hůř je na tom už jen ruská klasika.

V rámci široce přijímaného vnímání určitých věcí bývá snadné přehlédnout realitu. Lidé jsou sice bystří tvorové, když vám ale polovinu života někdo vtlouká do hlavy, že německá auta jsou kvalitní, rychlost zabíjí nebo že čínské vozy jsou nebezpečné, bývá těžké otevřít oči, vnímat fakta a přijmout za své, že léta tradovaný stav pominul, pokud vůbec kdy platil.

Toto platí v řadě aspektů lidského života, my ale zůstaneme v automobilovém světě. V tom skoro neuplyne den, kdy byste nezaslechli slova o tom, že Tesla je největší automobilový průkopník, že má obrovský náskok před konkurencí, že jde o nejpokrokovějšího výrobce aut světa a tak podobně. Nebudeme říkat, že to v některých ohledech není pravda, že Tesla nepřišla s chytrými nápady, že se nedokázala prosadit s tím, s čím ostatní nikoli... To všechno může platit, je ale třeba také dodat, že co platilo v minulosti, nemusí platit dnes. A že velká část z těchto tvrzení vychází z prohlášení samotné Tesly či Elona Muska, která bývají značně nadsazená.

Čistě fakticky platí, že Tesla dávno nepředstavila žádný nový model, který by následně dostala do sériové výroby. Však si vzpomeňte, kdy se to naposledy stalo. Cybertruck se pořád nevyrábí a odhalen byl před třemi roky, tahač Semi a sporťák Roadster II jsou pět let staré vozy a první se nevyrábí pořádně, druhý vůbec. Za sériovými novinkami tak musíme naposledy do roku 2019, kdy se odhalil Model Y (ale to je jen lehce upravený Model 3 z roku 2016), Model S je dnes starý 13 let a Model X z něj též vychází (jinak se prodává 7 let). To je opravdu velmi staré portfolio.

Náš přítel, analytik Felipe Munoz z JATO Dynamics, si tak všiml, že když vezmeme průměrné stáří jednotlivých modelů v nabídkách všech značek krom čínských (tam je situace příliš nepřehledná), vychází, že „nejpokrokovější automobilka světa” má ve skutečnosti druhou nejzastaralejší nabídku modelů na celém světě. S výsledkem 7,8 roku se může rovnat pouze Mahindře (též 7,8 roku), hůře už je na tom jen Lada (18,9 roku), ovšem hlavně díky oběma Nivám (1977 a 1998). To opravdu není potěšující výsledek na nejen údajně nejpokrokovější, ale také na stále nejhodnotnější automobilku na celém světě.

I ne až tak mohutně inovující automobilky jako Nissan, Stellantis, Renault, Tata nebo Suzuki jsou na tom citelně lépe (i Nissan je pořád výrazně pod 7 lety, ostatní se blíží pěti), komety dnešního automobilového světa jako Honda, Hyundai nebo Geely se pak s průměrem dostávají až pod 3,5 roku průměru. Tak kdo je tu skutečně inovativní? Tesla to touto optikou vážně není.

