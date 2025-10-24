Tesla šetří, na čem může. V tichosti autům sebrala i poslední zbytek klíčů a lidé nejsou šťastní

Američané se stali mistry úspor až do naprosté krajnosti. A teď to znovu dokazují. I když jste k jejich autům nic, co by bylo skutečným klíčem, nikdy nedostali, nyní už nedostanete ani to málo, co z toho zbylo. Přitom zbývající alternativa není neprůstřelná.

včera | Petr Prokopec

Foto: Tesla

Američané se stali mistry úspor až do naprosté krajnosti. A teď to znovu dokazují. I když jste k jejich autům nic, co by bylo skutečným klíčem, nikdy nedostali, nyní už nedostanete ani to málo, co z toho zbylo. Přitom zbývající alternativa není neprůstřelná.

Tesle nikdy nešlo upřít, že se snaží inovovat automobilový průmysl. A nemyslíme teď ani pohon či míru elektronizace jejích aut, ale i mnohé maličkosti, často okrajové konstrukční záležitosti, které mají za cíl hlavně maximálně zjednodušit a zlevnit výrobu. Hlavně tomuto cíli bylo vždy u Tesly podřízeno mnohé, a tak není divu, že její vozy postupně stále více pozbývaly patří klasický klíček, kterým se u jiných značek odemykají dveře a startuje motor.

U Tesly takové věci měli též, od dob Modelu 3 al nic takového nedostáváte. Místo toho začaly být součástí vozu dvě karty o velikosti kreditky, jež byly navrženy tak, aby se vešly do peněženky. S nimi pak stačí mávnout podél středového sloupku a auto se otevře. Není to ovšem jediný způsob, jak se dostat do kabiny a vozu následně vdechnout život.

Další cestou je mobilní aplikace, která dělá v zásadě to samé, akorát ještě o něco komfortněji. Nemusíte ani vytahovat z kapsy mobil, místo toho chytré technologie rozpoznají, že se blížíte a vůz odemknou. Podobně, jako jej zase zamknou, jakmile se na pár kroků vzdálíte. Něco takového dnes není mimořádné, třeba BMW vám to dodá i s klasickým klíčem, ale Tesla nechce onen klíč. A nechce už ani ony karty, které podle ní majitelé stejně nechávají doma a používají jen své mobily.

S ohledem na další okolnosti, kdy firma sice má za sebou rekordní čtvrtletí, to ale bylo dané hlavně zrušením amerických dotací k poslednímu září, se tak nepřekvapivě snaží vymýšlet způsoby, jak víc aut prodat i bez nich, popř. na těch tak jako tak prodaných aspoň víc vydělá. Nové levné modely nebyly přijaty s velkým nadšením, a tak se bude zase tnout do nákladů spojených s prodejem toho, co lidi pořád bere. A ano, tušíte správně, odemykací karty půjdou od válu.

Nic zatím není oficiální, na jejich existenci ale dosud upozorňovala větička v uživatelském manuálu: „Tesla k Modelu 3/Y poskytuje dvě odemykací karty“. U nově dodaných aut, a nikoli jen u oněch „holobytů“, již tato věta v manuálech chybí, jak informuje Autoblog. A jakkoli současní kupci ještě karty dostávají, očekává se, že jde jen o jakýsi dojezd ze setrvačnosti a automobilka přistoupí ke škrtům i v tomto ohledu.

Nejde tu nicméně jen o úspory, ale také o přivýdělek. Karty totiž podle informací kolegů neměly úplně zmizet z povrchu zemského, jen se přesunou mezi příplatky. Pokud tedy na nich majitel bude trvat, bude si muset za každou připlatit 40 dolarů, tedy zhruba 850 korun. To není mnoho, na druhou stranu však za dvě už dáte 1 700 Kč. Nyní to vynásobte třeba 497 tisíci, což jsou registrace za třetí kvartál, a jste rázem skoro na 850 milionech korun. Jistě všichni si je nekoupí, ale i kdyby šlo o pár desítek procent kupců... Takhle se dělá byznys. Zákazníky to sice netěší, jim ale nakonec nezbude než akceptovat, že se Elon Musk nejbohatším mužem světa nestal náhodou.


Tesla šetří, na čem může. V tichosti autům sebrala i poslední zbytek klíčů a lidé nejsou šťastní - 1 - Tesla key card ilustracni foto
Až dosud Tesla ke každému vozu poskytovala dvě karty sloužící k odemčení. Jak se ale zdá, nově si za ně zákazníci budou muset připlácet. Nebo se spokojí pouze s mobilní aplikací. Foto: Tesla

Zdroj: Autoblog

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.