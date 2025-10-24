Tesla šetří, na čem může. V tichosti autům sebrala i poslední zbytek klíčů a lidé nejsou šťastní
Petr ProkopecAmeričané se stali mistry úspor až do naprosté krajnosti. A teď to znovu dokazují. I když jste k jejich autům nic, co by bylo skutečným klíčem, nikdy nedostali, nyní už nedostanete ani to málo, co z toho zbylo. Přitom zbývající alternativa není neprůstřelná.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Tesla šetří, na čem může. V tichosti autům sebrala i poslední zbytek klíčů a lidé nejsou šťastní
včera | Petr Prokopec
Američané se stali mistry úspor až do naprosté krajnosti. A teď to znovu dokazují. I když jste k jejich autům nic, co by bylo skutečným klíčem, nikdy nedostali, nyní už nedostanete ani to málo, co z toho zbylo. Přitom zbývající alternativa není neprůstřelná.
Tesle nikdy nešlo upřít, že se snaží inovovat automobilový průmysl. A nemyslíme teď ani pohon či míru elektronizace jejích aut, ale i mnohé maličkosti, často okrajové konstrukční záležitosti, které mají za cíl hlavně maximálně zjednodušit a zlevnit výrobu. Hlavně tomuto cíli bylo vždy u Tesly podřízeno mnohé, a tak není divu, že její vozy postupně stále více pozbývaly patří klasický klíček, kterým se u jiných značek odemykají dveře a startuje motor.
U Tesly takové věci měli též, od dob Modelu 3 al nic takového nedostáváte. Místo toho začaly být součástí vozu dvě karty o velikosti kreditky, jež byly navrženy tak, aby se vešly do peněženky. S nimi pak stačí mávnout podél středového sloupku a auto se otevře. Není to ovšem jediný způsob, jak se dostat do kabiny a vozu následně vdechnout život.
Další cestou je mobilní aplikace, která dělá v zásadě to samé, akorát ještě o něco komfortněji. Nemusíte ani vytahovat z kapsy mobil, místo toho chytré technologie rozpoznají, že se blížíte a vůz odemknou. Podobně, jako jej zase zamknou, jakmile se na pár kroků vzdálíte. Něco takového dnes není mimořádné, třeba BMW vám to dodá i s klasickým klíčem, ale Tesla nechce onen klíč. A nechce už ani ony karty, které podle ní majitelé stejně nechávají doma a používají jen své mobily.
S ohledem na další okolnosti, kdy firma sice má za sebou rekordní čtvrtletí, to ale bylo dané hlavně zrušením amerických dotací k poslednímu září, se tak nepřekvapivě snaží vymýšlet způsoby, jak víc aut prodat i bez nich, popř. na těch tak jako tak prodaných aspoň víc vydělá. Nové levné modely nebyly přijaty s velkým nadšením, a tak se bude zase tnout do nákladů spojených s prodejem toho, co lidi pořád bere. A ano, tušíte správně, odemykací karty půjdou od válu.
Nic zatím není oficiální, na jejich existenci ale dosud upozorňovala větička v uživatelském manuálu: „Tesla k Modelu 3/Y poskytuje dvě odemykací karty“. U nově dodaných aut, a nikoli jen u oněch „holobytů“, již tato věta v manuálech chybí, jak informuje Autoblog. A jakkoli současní kupci ještě karty dostávají, očekává se, že jde jen o jakýsi dojezd ze setrvačnosti a automobilka přistoupí ke škrtům i v tomto ohledu.
Nejde tu nicméně jen o úspory, ale také o přivýdělek. Karty totiž podle informací kolegů neměly úplně zmizet z povrchu zemského, jen se přesunou mezi příplatky. Pokud tedy na nich majitel bude trvat, bude si muset za každou připlatit 40 dolarů, tedy zhruba 850 korun. To není mnoho, na druhou stranu však za dvě už dáte 1 700 Kč. Nyní to vynásobte třeba 497 tisíci, což jsou registrace za třetí kvartál, a jste rázem skoro na 850 milionech korun. Jistě všichni si je nekoupí, ale i kdyby šlo o pár desítek procent kupců... Takhle se dělá byznys. Zákazníky to sice netěší, jim ale nakonec nezbude než akceptovat, že se Elon Musk nejbohatším mužem světa nestal náhodou.
Až dosud Tesla ke každému vozu poskytovala dvě karty sloužící k odemčení. Jak se ale zdá, nově si za ně zákazníci budou muset připlácet. Nebo se spokojí pouze s mobilní aplikací. Foto: Tesla
Zdroj: Autoblog
Bleskovky
- Tohle video ze Severní smyčky Nürburgringu říká o novém BMW M5 vše. A hezká podívaná to není
včera
- Auto vám mohou „ukrást” přímo před očima a za úsměvu na vaší tváři. Policie rozbila gang, který se takto zmocnil i Ferrari za miliony
23.10.2025
- Číňané po zkopírování Bugatti a Rolls-Royce měli obšlehnout také Bentley, nedivili bychom se už ničemu
20.10.2025
Nové na MotoForum.cz
- Aldeguer potrestán - z P3 na P7! 12:30
- Vítězem SprintRace Pecco Bagnaia 10:23
- PP pro Holgada, 15. Salač 09:50
- David Almansa si vyjel PP v Sepangu 09:00
- Třetí PP v řadě získal Bagnaia 07:00
Nejnovější články
- Další automobilka pochopila, že si jen s elektřinou nevystačí, je už jen krůček od návratu k žádanému
před 2 hodinami
- Lidé prý po prvních testovacích jízdách hromadně ruší objednávky na novou Hondu Prelude. Diví se při její marnosti někdo?
před 3 hodinami
- K mání je úplně poslední vyrobené Ferrari s manuální převodovkou. Cenu jinak celkem obyčejného modelu posílá do desítek milionů
před 5 hodinami
- Odvolaný šéf Stellantisu věští „svému dítěti” krutý osud poté, co ho sám přivedl na hranici rozkladu
před 6 hodinami
- Porsche už se propadlo do mohutné ztráty. A i další čísla jsou těm červeným tak blízko, že zkázu nejspíš odvrátily jen účetní triky
před 8 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva