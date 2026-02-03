Tesla skončila s vývojem aut, která můžete řídit. V dubnu má představit poslední takový nový vůz, pak už nic
Petr ProkopecTěžko říct, kde v tomto prohlášení končí vizionářství, a kde začíná snaha utéct před nepříjemnou pravdou, kterou by investoři nemuseli slyšet rádi. Tak či onak se Elon Musk tváří, že autonomní řízení je budoucností tak moc, že se na nic jiného nemá smysl se soustředit.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Tesla skončila s vývojem aut, která můžete řídit. V dubnu má představit poslední takový nový vůz, pak už nic
včera | Petr Prokopec
Těžko říct, kde v tomto prohlášení končí vizionářství, a kde začíná snaha utéct před nepříjemnou pravdou, kterou by investoři nemuseli slyšet rádi. Tak či onak se Elon Musk tváří, že autonomní řízení je budoucností tak moc, že se na nic jiného nemá smysl se soustředit.
Tesla minulý týden překvapila oznámením, že letos ukončí výrobu Modelu S a X. První ze zmíněných vozů je dnes na trhu už čtrnáctým rokem, druhý pak za sebou má jedenáctiletou službu. Většina automobilek by je tedy nahradila dávno, Tesla se na to vykašlala. S auty tedy přetahovala strunu působení na trhu až do té míry, kdy jí nezbylo, než je prostě vyřadit z nabídky.
Firma se tváří, že s nimi končí proto, že potřebuje kapacity pro výrobu svých humanoidních robotů Optimus, to jí ale budou baštit jen velcí fandové. Končí s nimi proto, že už je skoro nikdo nekupuje a nástupce neexistuje. Snaha hrát si najednou na něco jiného než automobilku je tak daná spíš snahou udržet dobrou náladu mezi investory, kteří by jinak museli být zděšeni z toho, jak automobilka ztrácí svou pozici na trhu.
Stejnou motivaci může mít i další prohlášení Elona Muska o tom, jakým směrem se má Tesla dál ubírat. Máme-li ho brát vážně, pak jako klasická automobilka velmi brzy skončí, neboť dle jejího šéfa se stane poskytovatelem mobilních řešení. Kolikrát už jsme to slyšeli od jiných výrobců? A jak to dopadlo? U Tesly má tuto transformaci odstartovat chystaný Cybercab, který by se měl začít vyrábět v dubnu.
Otázkou pochopitelně je, zda Tesla tento termín dodrží, Musk už se ani netváří tak, že by avizovaná data byla něčím víc než orientačními termíny. „Z dlouhodobého hlediska budou jedinými vozy, které budeme vyrábět, ty autonomní,“ sdělil v každém případě šéf Tesly investorům a médiím. Vývoj žádného dalšího nového auta, které byste mohli řídit, tak už neprobíhá. Tedy s jedinou výjimkou, kterou je Roadster druhé generace, jenž by v produkční verzi měl debutovat rovněž v dubnu. „Doufáme v to. Bude to něco z jiného světa,“ dodal dále Musk.
Něco takového příliš důvěry opravdu nebudí, neboť aktuálně se nám začal psát začátek února. Nový Roadster by se tedy měl ukázat za dva měsíce, přičemž oproti původním plánům má šest let zpoždění. Od premiéry konceptu v roce 2017 pak brzy uběhne 10 let. A přes tyto průtahy firma neví, zda stihne veškerou práci dokončit v řádu několika málo příštích týdnů?
Když totiž před devíti lety Musk prezentoval technické parametry, byly zrychlení na stovku pod 2 sekundy či maximálka 400 km/h údaji z říše snů. Jenže nyní je s něčím takovým opentlena značná už i část levné čínské konkurence. Nový Roadster by přitom měl stát čtvrt milionu dolarů, tedy přes 5 milionů korun.
Nepřekvapilo by nás tedy, kdyby aktuální zmínky o voze byly spíš mlžením. Stejně jako slova o tom, že firma bude dělat už jen autonomní vozy. Musk tedy dost možná jen čeří vodu, aby investory udržel ve střehu. A v dubnu se snadno nestane nic - žádný Cybercab, žádný Roadster. A „normální” auta, která firma nabízí dnes, zůstanou těžištěm jejích aktivit ještě po mnoho let...
Cybercab má být budoucností značky, která už bude pouze autonomní. Foto: Tesla
Jedinou výjimkou má v nejbližších letech být Roadster druhé generace. Foto: Tesla
Zdroj: Drive
Bleskovky
- Miliardáři s Bugatti schopnými zrychlit na 500 km/h za 20 s se sešli v zimním letovisku, jejich řádění na sněhu bere dech
2.2.2026
- BMW za pár dnů definitivně skončí se svým dosavadním logem, srovnejte si ho s náhradou
30.1.2026
- Absurdita moderních aut nezná mezí. Obyčejná výměna vzduchového filtru u Porsche Panamera je tak složitá, že musíte sundat půl přídě
28.1.2026
Nejnovější články
- Test odhalil skutečnou hmotnost nového sporťáku Lamborghini. To, za co nám firma spílala, byl ještě optimismus
před hodinou
- Z dalšího elektrického experimentu VW se stává osina v zadnici. Rozpočet na svůj start přetáhl už o 20 miliard, elektrické verze stejně nikdo nechce
před 2 hodinami
- Automobilky zjevně zapomněly, že prakticky všechny velké automobilové ikony udělal motor, bez něj to půjde těžko
před 4 hodinami
- Robotické auto u školy srazilo dítě, provozovatel říká, že to ukazuje jeho bezpečnost
před 5 hodinami
- Rodinné auto s motorem V6 zvládlo 1 milion kilometrů a jezdí dál. Ukazuje, jak moc vydrží jednoduchý pohon
včera
Živá témata na fóru
- Politický koutek 02.04. 11:20 - jerry
- Přituhuje 02.03. 20:51 - M.Z.
- BMW Divize 02.03. 18:36 - pavproch
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 02.03. 16:56 - pavproch
- Výběr navigace do auta 02.03. 09:40 - ponchojustice
- Elektromobily a vse kolem nich 02.03. 00:19 - Zajda
- Fiat a vše kolem nich 02.02. 12:55 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 02.02. 11:19 - pavproch