Tesla snížila ceny svých nejstarších modelů o 221 tisíc Kč, sleva ale tentokrát není zadarmo

Americká automobilka v poslední době proslula masivními slevami, další kolo zlevňování se týká Modelů S a X. Snížení základních cen 221 tisíc Kč ale v tomto případě nepřichází jen tak, zákazníci musí přijmout uměle omezené schopnosti obou aut.

Prodeje vrcholných Tesel začínají klesat. Špatně je na tom hlavně Model S, který je za první letošní pololetí s odbytem o 55 procent níž oproti stejnému období loňského roku. Není to až tak překvapivé, od premiéry vozu uběhlo již dlouhých jedenáct let. Za tu dobu jsme se sice dočkali mnoha nových verzí i větších či menších modernizací, ovšem nic to nemění na skutečnosti, že premiéra se odehrála 22. června 2012. O tři léta později dorazil Model X, jenž tak má na kontě již osmiletý životní cyklus. Ani jeho (pravda mírnější, 5,8procentní) prodejní pád tak nezaskočí.

K nakopnutí zájmu by značce možná stačilo, aby konečně přišla s novými generacemi obou vozů, nic takového ale v posledních letech ani nenaznačuje. Tesla proto zvolila další z cest, které mohou vést k navýšení zájmu, a sice slevu. Ta není nepodstatná, jde o 10 tisíc dolarů (cca 221 tisíc korun). Model S tak nově startuje na 78 490 USD (1 731 000 Kč), Model X na 88 490 USD (1 951 000 Kč). Jakkoli se ovšem na první pohled zdá, že jde o podobný posun, na jaký letos došlo u Tesel už několikrát, realita je o trochu jiná.

Tesla totiž tentokrát slevu nedává zadarmo, nýbrž opravdu hodně draho. Se snížením ceny totiž přišlo také snížení dojezdu, tzv. provedení Standard Range totiž má na jedno nabití zvládnout o 21 procent méně kilometrů než dosavadní základní varianty. Místo 652 km tak lze u Modelu S počítat s 515 kilometry, zatímco Model X se posunul od 560 kilometrů k 433 km, což je 23procentní pokles.

Zhoršení použitelnosti je tak mnohem výraznější, než snížení ceny, navíc je třeba dodat, že technicky se u aut oproti dosavadnímu základu nezměnilo nic. Zkrácení dojezdu je čistě softwarovou záležitostí - zákazníci si zaplatí za stejně velké baterie jako kupci dražších verzí, pouze je zčásti nebudou moci využívat. To je nutně kontroverzní praktika, jejíž dopady nekončí zde.

Tesla totiž souběžně s dojezdem zhoršila také dynamiku, jakkoli v tomto případě již problém není tak palčivý. Model S si stovku střihne za 3,7 sekundy místo 3,1 s, Model X pak potřebuje 4,4 sekundy místo 3,8 s. I tak to může lidem vadit, kupovat si totiž budou technicky pořád stejné auto, akorát nebudou mít přístup k tomu nejlepšímu, co umí nabídnout. Jsme tedy zvědavi za závěrečný letošní prodejní report, jestli tento krok odbytu nejstarších modelů Tesly jakkoli citelně pomůže.

Tesly Model S a X jsou momentálně o 221 tisíc korun levnější, značka ovšem ke slevám přistoupila značně kontroverzním způsobem - auto je fakticky stejné jako dosavadní základ, kvůli softwarovým omezením ale nabízí míň. Foto: Tesla

