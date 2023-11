Tesla soustavně lže o počtu neprodaných skladových aut, 74 tisíc vozů prostě zmizelo. Co vše je v jejích datech ještě „fejk”? před 7 hodinami | Petr Prokopec

Účetnictví Tesly odhaluje další a další nesrovnalosti. Automobilka soustavně vykazuje větší počet vyrobených než prodaných aut, jde o desítky tisíc vozů za kvartál. A skladové zásoby klesají? To není technicky možné, neexistuje způsob, jak by se to mohlo stát jinak než překrucováním zveřejňovaných dat.

Tesla se zjevně nestává synonymem jen pro elektromobilitu, ale rovněž pro kreativní účetnictví. Pochybnosti o korektnosti jejích výkazů tu byly vždy, postupem času jsou ale stále podivnější. Varovné byly hlavně výsledky za třetí letošní kvartál, který byl stejně jako předchozí období poznamenán řadou obrovských slev, které by s ohledem na výkazy z minulých let měly vést přinejmenším k minimálním ziskovým maržím, ne-li ke ztrátě. Tesla se ale znovu pochlubila ziskem, který vypadá jako vycucaný z prstu. Není to ovšem jediná anomálie, na kterou lze v účetnictví automobilky narazit. Vysloveně lživými se jeví být informace o skladových zásobách.

Abychom celou záležitost zmapovali opravdu podrobně, je třeba se vrátit do chvíle, kdy se Tesla pochlubila výsledky za třetí kvartál roku 2022. Tehdy vyrobila 365 923 vozů, prodala jich však jen 343 830. Na skladě jí tedy zůstalo 22 093 aut, nicméně automobilka na formuláři Form 10-Q, který výrobci musí zasílat americké Komisi pro cenné papíry (SEC), uvedla, že v zásobě jí zůstalo jen 10 327 vozů. Kam se podělo takřka 12 tisíc aut, zůstává záhadou, ale budiž, to lze přičíst jistému časovému nesouladu či jinak ospravedlnitelný diskrepancím.

Situace se ale od té doby jen zhoršuje, už data za poslední loňský kvartál byla varovná. Automobilka totiž vyrobila 439 701 vozů a prodala jich jen 405 278. Místo aby však SEC informovala, že jí na skladě zůstalo o 34 423 aut víc, uvedla, že na skladě zůstává 12 839 vozů, tedy jen o 2 517 víc. Jen za druhou polovinu loňského roku tedy Tesla vyrobila o 56 516 aut více, než kolik jich zamířilo k zákazníkům. Dalších 17 933 přibylo v prvním a 13 560 v druhém letošním čtvrtletí.

Pokud tedy veškeré přebytky sečteme, jsme na 88 009 neprodaných, potenciálně skladových autech. Znovu připusťme, že Tesla může část z vyrobených vozů využít jinak a v prodejních datech s neobjeví, dokáže ale tímto způsobem „zašantročit” víc než pár tisíc aut? Kam? A jak? Ale době, i skladové zásoby třeba 75 tisíc vozů bychom vzali bez komentáře, Tesla nicméně uvádí, že její aktuální skladové zásoby činily po prvním letošním pololetí jen 14 356 aut.

Kam se podělo oněch 74 tisíc vyrobených, ale neprodaných aut? Tady skutečně není žádný velký prostor k debatám, i analytici vypočítávají, že počet skladových vozů je podobný. Tesla tak o počtu neprodaných aut prostě lže. Nedokážeme říci, zda vědomě nebo jde o omyl, ale realita to prostě není, nemůže být. Není možné soustavně vyrábět o desítky tisíc aut víc, než prodáte, a pak jich mít na skladě 14 tisíc, prostě to nelze.

Pokud Tesla mlží úmyslně, chce před investory vypadat lépe, než si zaslouží. a to není fér. Chápeme motivaci, nikdo nechce mít na skladě neprodaná auta za miliardy a po první slevové akci spadnout do ztráty. Tesle trvalo opravdu dlouho, než se dostala do zisku, a to ji teprve vyneslo na post jasně nejhodnotnější automobilky světa. A tak vysoko by se asi neudržela, pokud by investoři měli černé na bílém, že zisk je fuč a desítky tisíc aut mrně vyhlíží kupce. Jestliže ale automobilka nepokrytě lže o tomto, co jí lze vlastně věřit? Co dalšího v jejích datech je také upraveným obrazem reality?

Tesla za loňské druhé pololetí a letošní první vyrobila o 88 009 aut víc, než jich prodala. Přesto ale její skladové zásoby měly na konci června 2023 činit jen 14 356 kusů. Něco takového není technicky možné, výkazy Tesly nemohou být pravdivé. Foto: Tesla

