Tesla spustila „plné autonomní řízení”, nic takového to ale není. Má v patách úřady i konkurenty před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Kalifornská automobilka je dlouhodobě kritizována za zavádějící označování svých asistenčních systémů a teď mu dala korunu. Za plné autonomní řízení označuje systém úrovně SAE2.

Plnohodnotným autonomním řízením je míněna ta technologie, která si vystačí zcela bez lidského dozoru za volantem. A když už je u toho, ve výsledku nepotřebuje ani ten volant či pedály. Vše má totiž na starosti umělá inteligence, která vás bez problémů nechá prospat na zadním sedadle, zatímco si střihne klidně několikasetkilometrovou cestu. A pokud by čirou náhodou někde udělala chybu, pak ta nejde za vámi, ale za výrobcem. Suma sumárum jste tak do jisté míry pouhým cestujícím ve vlastním voze, kde přitom za zcela nic nenesete odpovědnost.

Nyní se můžeme přesunout k Tesle, která s velkou pompou oznámila, že zatím pro vybrané zákazníky spustila plnohodnotné autonomní řízení. Systém je stále ve vývoji, jde o jeho betaverzi, takže zákazníci se v podstatě stávají testovacími králíky. Kalifornská automobilka pak bude používat data z jejich vozů, aby technologii dále vylepšila. A aby si byla jista, že vše proběhne jako na drátkách, budou zatím plným autonomním řízením disponovat jen ti největší experti, kteří se při práci s dosavadním Autopilotem ukázali být nadmíru obezřetnými.

Když se níže podíváte na to, jak systém funguje, jde jistě o pokrok, kde je tedy problém? Že o žádné plnohodnotné autonomní řízení nejde, ani zdaleka. Tesla podobně jako v případě Autopilotu pojmenovala svou novou technologii zavádějícím názvem FSD neboli Full Self-Driving, ničím takovém ale zkrátka není. Jde pouze o systém úrovně SAE2, tedy v podstatně jen pokročilou asistencí, která se oproti minulosti dočkala výraznějšího rozšíření. Nyní totiž dokáže zatáčet, měnit jízdní pruhy a pohybovat se i mimo dálnice. Stále však vyžaduje, aby v kabině byl přítomen člověk, který bude schopen okamžitě převzít kontrolu.

Tesla sama v rámci popisu systému (viz tweet níže) udává, že plnohodnotné autonomní řízení „může udělat něco špatně v tu nejhorší možnou dobu“. A právě proto vyžaduje od řidiče, aby měl neustále položenou ruku na volantu. Přitom právě to je jedna z definic úrovně SAE2, nikoliv SAE5, která odkazuje na skutečné plnohodnotné autonomní řízení. Není divu, že na krok Tesly začaly okamžitě reagovat úřady. Americká agentura NHTSA totiž zatím uvedla pouze tolik, že celou věc bude zblízka monitorovat, a zasáhne, pokud by se veřejnost ocitla v jakémkoliv nebezpečí.

NHTSA přitom ve své zprávě korektně zmiňuje, že „žádné vozidlo, které je aktuálně v prodeji, není schopné zcela autonomní jízdy“. Tím krok Tesly staví do zcela jiného světla, nijak ji ale neomezuje, a to přesto, že si nevyžádala pro zahájení těchto testů žádné povolení. Pokud nicméně výrobci chtějí na americké silnice vypustit vozy schopné řídit sebe sama, musí na úřad pro kulaté razítko. Fakt, že Tesla jej nepotřebovala, tak jen dále dokládá, že nejde o nic až tak převratného, proč ale úřady nechají firmu takto klamat zákazníky?

Nakonec si stačí jen uvědomit, co lidé prováděli ve svých vozech poté, co Tesla pustila do prodeje Autopilot. Nyní pak automobilka dává svým fanouškům, kteří jí vše baští i s navijákem, k dispozici plnohodnotné autonomní řízení, které ale ničím takovým není. Můžeme tedy jen doufat, že NHTSA zasáhne včas a nebude čekat na první vážnou nehodu.

Lze pak už jen dodat, že tah Tesly si nevyžádal pouze pozornost úřadů, ale také celé řady asociací, jenž se autonomnímu řízení věnují. Jednou z nich je i PAVE (Partners for Automated Vehicle Education), jejímiž členy jsou Audi/Volkswagen, Daimler, Ford, GM a Toyota. Stejně tak vůči záměrům protestují i firmy jako Nvidia, Intel či zákaznické spolky. Ti všichni totiž vidí testování na veřejných silnicích jako značně nebezpečné, nezodpovědné a porušující veškeré průmyslové normy. Jistě, svět nepatřil nikomu, kdo nebyl hráč. Tesla si zde ale opět zahrává se životy lidí, to by nemělo být přípustné ani v obecně svobodomyslnějších Spojených státech.

Tesla zpřístupnila některým majitelům „plnohodnotné autonomní řízení”, což je ovšem rozšíření stávajícího Autopilotu, technologie úrovně SAE2, nikoliv SAE5. V praxi si jej můžete prohlédnout níže v podání Modelu X. Ilustrační foto: Tesla

FSD beta program here we go. Hell yeah pic.twitter.com/dNVGlwyYv6 — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) October 22, 2020

Zdroj: Tesla

Petr Prokopec