Tesla staví novou gigatovárnu v Německu načerno přes 373 námitek, riskuje desítky miliard před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Patrick Pleul, DPA

Ztráty ve výši desítek miliard korun riskuje Tesla, pokud nezíská patřičná povolení. Dříve než na podzim se to stát ani nemůže, na místě přesto už nyní staví jako o závod.

Elon Musk o víkendu představil první vizualizace nové továrny Gigafactory, jež se v současné době staví v Německu poblíž Berlína. Kromě toho upřesnil plány ohledně výroby. Od příštího roku by mělo sjíždět z montážních linek půl milionu aut ročně, o které se postarají tři směny zaměstnanců. Každá bude čítat 3 000 až 3 500 lidí, Tesla tak bude potřebovat najít asi 10 500 pracovníků.

Už zde se Tesla odchyluje od původních záměrů, neboť v rámci žádosti o povolení ke stavbě uvedla, že továrna nabídne práci 12 tisícům lidí. To je však pouze jeden z menších problémů, které bude muset Musk vyřešit. Jakkoliv jsou zejména politici stavbě neskutečně nakloněni, v případě běžných občanů a kupodivu i mnoha aktivistických spolků tomu tak není. Podáno tak bylo již 373 námitek, z nichž kterákoli může vést k ukončení celého projektu.

Právě v tomto bodě se nicméně celá záležitost stává poněkud pikantní. Občané původně mohli podávat podněty a protesty do března, ovšem poté Německo stejně jako zbytek Evropy zasáhl koronavirus. Veřejné zasedání tak bylo odloženo až na září. Životním odborem tedy stále nebylo vydáno finální povolení. To ovšem Muska evidentně nezastavilo, místo toho naplno rozjel stavbu, neboť nejpodstatnější je pro něj dodržení termínu zahájení výroby.

Znamená to, že pokud nedojde na schválení projektu, automobilka bude muset na vlastní náklady vše zbourat a uvést do původního stavu. Odepisovaly by se odhadem miliardy dolarů, kromě toho by zásadním způsobem utrpěla také značky. Zatím se nezdá, že by na něco takového mělo dojít, jistotu ale Tesla jednoduše mít nemůže.

Krom zastání politiků velké naděje do projektu vkládají i místní firmy jako třeba Eisenhüttenkombinat Ost (EKO), který je součástí ocelářského gigantu Arcelor Mittal a jenž doufá, že bude Tesle dodávat materiál. Stejně jako se místní továrna Goodyearu a Dunlopu již těší, až bude automobilku zásobovat pneumatikami. Stran toho Musk přislíbil, že v Německu a zejména pro Německo vyvine malý elektrický vůz, který se má postavit především rodině ID od Volkswagenu.

Dále jsou tu dlouhodobé plány, jež souvisí s produkcí a tedy s dalším náborem pracovních sil, načež by se Tesla měla dostat dokonce nad slibovaných 12 tisíc lidí. S půlmilionem aut se počítá pouze v první fázi, v té druhé by již produkce podniku měla narůst na milion a ve třetí dokonce na dva miliony aut ročně. V té chvíli by se berlínská Gigafactory stala vůbec největší továrnou na světě, což je pro všechny zúčastněné velmi silný argument.

Jakkoliv se tedy o finálním povolení bude rozhodovat nejdříve v říjnu, Tesla by v dané době již mohla mít zcela hotovou hrubou stavbu. Zda již v té době bude mít vyřešenou ochranu spodní vody, která patří mezi nejčetnější protesty, není jisté. Stejně jako to, zda si značka navíc dokáže zajistit dostatečný přísun vody, aniž by poškodila okolní obyvatelstvo. Takové problémy ale nejspíše ani Muska, ani německé politiky nyní nezajímají.

Elon Musk se pochlubil vizualizacemi nové továrny, tu ale zatím Tesla staví v podstatě načerno. Foto: Elon Musk@Twitter

Zdroj: Focus

Petr Prokopec