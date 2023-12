Tesla ukázala novou generaci svého robota. Umí spoustu věcí, má i nahradit dělníky v továrnách firmy před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Připomíná vám to slavnou knihu R.U.R., Rossumovy Univerzální Roboty? Nejste daleko od pravdy, něčím takovým chce být Optimus od Tesly. Jeho druhá generace zvládá tancovat či přendávat vajíčka bez rozbití. A do roka prý i navlékne nit na jehlu.

Tesla každoročně pořádá den, během kterého představuje své úspěchy na poli umělé inteligence. Před dvěma lety automobilka oznámila, že věnovat se hodlá také robotice. Tento program je úzce spojen s autonomním řízením, neboť kamerový systém používaný v automobilech měl robotům dodat zrak. Když si nicméně uvědomíme, jak moc jsou technologie Autopilot a Full Self-Driving nespolehlivé a nevyzpytatelné, je vskutku otázkou, zda jde o dobrý nápad.

Automobilka si navíc již v onom roce 2021 utrhla nemalou ostudu, neboť během oznámení neměla k dispozici naprosto nic. Proto koneckonců nechala na pódiu tancovat člověka v robotickém obleku, kvůli čemuž se stala předmětem mnoha vtipů. Smích ale postupem času lidi začal přecházet a místo toho přišel obdiv. Loni v září, tedy pouhý rok po zmíněném prohlášení, Tesla vyrukovala na pódiu s prototypem zvaným Bumblebee. A představila i pokročilou verzi Optimus Gen 1.

Toto provedení původně ani nezvládalo stát na místě, zapotřebí byl speciální stojánek. Ovšem již letos v květnu se Tesla pochlubila videem, na kterém robot zvládal chůzi. V září pak byly zveřejněny další záběry, na kterých Optimus první generace již dokázal roztřídit objekty dle barvy a zvládal i některé jogínské pozice. Není to nicméně nic ve srovnání s tím, co zvládá generace druhá. S tou se Tesla pochlubila nyní a umí toho tolik, že řada lidí rázem mluví o podvrhu.

Důvodem pochopitelně není redukce hmotnosti robota o 10 kg či zvýšení rychlosti chůze o 30 procent, nýbrž záběry na jeho ruce. Ty působí jako lidské, a to nikoliv jen na základě pohybu. Automobilka totiž demonstrovala také citlivost robota, který zvládá přendat vajíčka z jedné misky do druhé, aniž by jim rozmáčknul skořápku. Elon Musk pak na sociálních sítích dodal, že do roka by Optimus Gen 2 měl dokonce zvládnout navléknout nit na jehlu.

Podstatné je také to, že robot se již novým věcem neučí díky pokročilým počítačovým programům, nýbrž pouze sledováním lidí. Pomalu se tak již můžeme začít ptát, kdy dojde na zaměstnání robotů v továrnách značky, což by při svých možnost měl zvládnout relativně brzy. Některé operace na montážní lince má zvládat už nyní, dalším se pak může naučit pouhým koukáním nalevo či napravo. Zaměstnanci z masa a kostí by se tak stali přebytečnými, což Tesle hraje do karet - chce minimalizovat náklady a pokud možno se s nikým nebavit. Optimus nějaké třetí či čtvrté generace jí může dopřát právě to.

Tesla dosahuje na poli robotiky pozoruhodných pokroků. Ještě před dvěma lety neměla k dispozici nic kromě vize, dnes již nejnovější verze zvládá přendávat vajíčka z jedné misky do druhé, aniž by je rozmáčkla. Foto: Tesla

Zdroj: Tesla

Petr Prokopec

