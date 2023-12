Tesla ukázala první sériové Cybertrucky. Jsou prý tužší než McLaren, rychlejší než Porsche a nikdy se nepřevrátí, zastírá tím řadu zklamání před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Tesla ví, jak na sebe upozornit, a tak při premiéře dostala do popředí rozličné vychytávky. Těžko tím ale zastírá, že produkční model je oproti konceptu menší, dražší a slibovaných 800 km na nabití nedá ani s externími bateriemi zabírajícími třetinu korby.

Dámy a pánové, tak jsme se konečně dočkali. Tesla včera dle předchozího oznámení skutečně představila dlouho očekávaný Cybertruck, přičemž zároveň předala i prvních deset exemplářů. Ačkoli Elon Musk o těchto lidech mluví jako o skutečných zákaznících, toto tvrzení mu snad nebaští ani ti nejzaslepenější fanoušci značky. Tesla má totiž obrovské problémy s výrobou a již dříve uvedla, že plné kapacity (250 tisíc kusů ročně) dříve než v roce 2025 nedosáhne. Když si uvědomíme, kolik odkladů slavnostní premiéře předcházelo, může se tak klidně stát ještě o dost později.

Hned na úvod je nutné poznamenat, že produkční verze je zklamáním, i když koncept automobilka představila už v roce 2019 a od té doby mohla leccos zlepšit. Původně měl totiž Cybertruck startovat na 39 990 dolarech (cca 893 tisíc Kč), přičemž jeho vrcholné provedení se třemi elektromotory mělo zvládnout na jedno nabití přes 800 kilometrů. Aktuálně však bylo oznámeno, že základní model s jednou pohonnou jednotkou a pohonem zadních kol bude k dispozici od 60 990 USD (1,36 mil. Kč), navíc ho ještě dva roky nepůjde reálně koupit. Reálně dnes musíte za vůz zaplatit nejméně 99 990 USD, tedy 2,23 milionu Kč. Za to dostanete vrcholnou verzi zvanou Cyberbeast, která na nabití zvládne jen 515 km, pochopitelně teoreticky a za optimálních podmínek.

Musk si je zjevně vědom toho, jak dalece auto zaostává za původními sliby. Během premiéry tak došlo na opravdu zajímavé marketingové fígle, které měly Cybertruck dostat do lepšího světla. Tesla kupříkladu říká, že Cybertruck je tužší než supersportovní McLaren P1, čemuž je ještě možné věřit. Říká ale také, že jej za jízdy nelze převrátit, čemuž už se věří o dost hůř. A automobilka také uspořádala závod ve sprintu, během kterého pick-up zametl s Porsche 911, a to přesto, že měl připojený podval s naloženým dalším zuffenhausenským kupé. To na první pohled vypadá vskutku působivě, zvláště když si uvědomíme, že Cybertruck váží něco málo přes 3 100 kilogramů.

Je nicméně třeba si uvědomit, že ona trojice jednotek dává variantě Cyberbeast k dispozici 845 hp, tedy 857 „evropských” koní. Oproti tomu se pak postavila základní varianta 911, tedy Carrera T, jenž disponuje jen 380 koňmi. Je pak sice pravdou, že na kontě má také mnohem nižší hmotnost, ovšem prioritou této verze jsou puristické zážitky při jízdě po klikaté okresce, nikoli oslňující dynamika v přímém směru. Na tu se ovšem s časy 2,6 sekundy (0-97 km/h) a 11 sekund (0-400 metrů) zaměřuje právě vrcholný Cybertruck.

Cyberbeast je kromě oněch 857 koní a dojezdu 515 km spojován také s maximálkou 209 km/h a tažnou kapacitou 4 990 kg. Za tyto parametry je nutné zaplatit minimálně zmíněných 2,23 milionu Kč. Pokud by to pro zákazníky bylo příliš velké sousto, mohou zvolit dvoumotorovou verzi All-Wheel Drive, u které je tažná kapacita stejná, a to navzdory nižšímu výkonu (600 hp/608 koní). Tento model má na jedno nabití zvládnout 547 km, jeho maximálka je 180 km/h a stovku dá za 4,1 s.

Zatímco s převzetím těchto verzí, z nichž ta dvoumotorová je k mání od 79 990 USD (1,78 mil. Kč), mají počítat v příštím roce, nejlevnější jednomotorový model Rear-Wheel Drive dorazí až ve zmíněném roce 2025. Spojován je s ním pak sprint na stovku za 6,5 sekundy a dojezd 402 km. To není zrovna hodně, a proto Tesla zákazníkům hodlá nabídnout i tzv. Range Extender. S pomocným spalovacím ústrojím ale v jejich útrobách nepočítejte, místo toho se pod daným názvem skrývá druhý paket baterií.

Řešení Tesly by mělo dojezd prodloužit o zhruba 210 km, nicméně je třeba počítat s tím, že zabere zhruba třetinu korby. Automobilka paket tituluje jako vyjímatelný, bližší specifikace však již neudává. Dá se však předpokládat, že baterie budou vážit několik set kilo, což znamená, že sami je nepřehodíte ani náhodou. Je tak dost možné, že spolu s touto možností si budete muset dokoupit i něco jako „kyberjeřáb“, který vše zastane za vás. Na kolik ale vše vyjde, je stále tajemstvím.

Závěrem už jen zmíníme, že okna vozu mají skutečně odolat i hozenému kamenu, zatímco karoserie je neprůstřelná. Zda to stojí za potlesk, necháme na vás, dle Tesly nicméně první vlastnost má vést k vyššímu tichu uvnitř. Tlusté sklo nicméně bylo zjevně nutností, neboť aerodynamický koeficient vozu činí nemalých 0,335. Ve srovnání s Teslou Model S (Cd 0,24) je tak třeba počítat s nemalým hlukem i odporem obtékajícího vzduchu. A toto číslo pomáhá vysvětlit i to, proč je dojezd auta tak špatný - vysoká hmotnost a vysoký odpor vzduchu nejdou s mizernou energetickou hustotou současných baterií dohromady ani trochu.

Cybertruck se konečně ukázal v sériovém provedení. Foto: Tesla



Za svými původními sliby ale automobilka těžce zaostala, i proto vsadila na různé marketingové kejkle, které mj. můžete vidět na videích níže. Foto: Tesla

Zdroj: Tesla

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.