Tesla uznala, že blafovala. Zájem o její auta uvadl, sklady jsou plné, už tři dny po zdražení rozjela slevy

/ Foto: Tesla

Bylo to chytré, ale neklaplo to. A na dlouhé dohrávání předchozí etudy zjevně není čas. Americké automobilce tak trvalo pouhé tři dny, než od zdražování přešla ke zlevňování, zřetelně má problém s poptávkou jako skoro všichni výrobci elektromobilů.

Před pár dny jsme psali o tom, jak Elon Musk sáhl do svého divotvorného marketingového hrnce a vytáhl kousek, který měl potenciál zabít několik problematických much jednou ranou. Nakonec ale nedostal jedinou a aktuální dění můžeme považovat za potvrzení tohoto stavu.

Řeč je o v březnu avizovaném zdražení nových Tesel, které se ukázalo být blafem. Automobilka jím současně vytvářela dojem, že vysoká poptávka po jejích autech přetrvává, a sama tím poptávku vytvářela očekáváním budoucího zdražení. Navíc tak nafoukla cenu akcií (protože to vypadalo, že odbyt je v pořádku), kterou mohla zkraje nového kvartálu nafouknout zas (to kdyby očekávané zdražení vyvolalo vlnu zájmu a prodejní čísla spravilo). Jenže celý plán se zhroutil jako domeček z karet, neboť Tesle nepomohl, nechal ji jen za první kvartál na skladech skoro 47 tisíc neprodaných aut a navíc ji zahnal do kouta dubnovým zdražením, které prodeje na začátku nového měsíce znovu přzabilo.

Vzhledem k tomuto stavu bylo jasné, že Tesla nemůže nechat ceny dlouho být, protože potřebuje prodávat. „Muskovi nezbude mu než couvnout - pokud chce bující skladové zásoby rozhýbat, bude muset naopak zlevnit a avizované zdražení, které skutečně nastalo, zase odvolat. Asi se to nestane hned, ale čekejme to při první příležitosti, kdy to nebude úplně trapné. Týden? Dva? Uvidíme,” psali jsme tehdy. Ani tak dlouho ale Američané nečekali - uběhl pouhý jeden další den a první slevy jsou venku.

Nejde zatím o přímé snížení ceníkových cen, výsledek je ale stejný. Jak informuje IBD, na svém daleko nejdůležitějším trhu v Číně (firma tam realizuje přes polovinu všech prodejů) automobilka nabídla tříleté (resp. pětileté, pokud zákazník přiveze jiné auto na protiúčet) financování s nulovým úrokem u Modelů 3 a Y, což bude pro spoustu lidí znamenat významné zlevnění. Stačí, aby kupující projevil zájem, do konce dubna zaplatil zálohu ve výši 80 000 juanů (asi 257 tisíc Kč) auto převzal do konce června. A „deal” je jeho.

Pro Teslu je to navíc úplně poprvé, co v Číně nabízí 0% úrokovou sazbu. Tamní klienti to pochopitelně vítají a dá se čekat, že tato nabídka prodeje nakopne, zahraniční fanoušci Tesly jsou ale trochu naštvaní. A diví se, proč Tesla neposkytuje podobné pobídky také jinde, však i v USA nebo v Evropě by odbytu prospěly. Na těchto trzích ale zatím Američané zjevně necítí dostatečný konkurenční tlak, Čína představuje v tomto ohledu velmi náročné prostředí.

Pouhé dva dny po zdražení Tesla svůj klíčový Model Y zase zlevnila. Ne přímo, nabízí financování s nulovým úrokem na 3 až 5 let, i to ale jasně ukazuje, že potřebuje prodávat. Foto: Tesla

BREAKING: Tesla China is launching its first interest-free policy promotion.



Buyers can enjoy three years of interest-free benefits with a down payment of RMB 80,000 ($11,000), if they order the Model 3/Y before April 30th! pic.twitter.com/wqxNXqnU2h — Tsla Chan (@Tslachan) April 3, 2024

Zdroj: IBD

Petr Miler

