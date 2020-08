Tesla v Evropě uměle omezila rychlost nabíjení svých aut, důvody zamlčuje před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla Motors Club

Jedna z někdejších výhod Tesly se postupně stává spíše její nevýhodou. Už tak vznikají rychlejší dobíjecí sítě, než jsou Superchargery, Tesla navíc jejich možnosti snižuje, nikoli naopak.

Doplnění energie na další cestu u aut se spalovacími motory je už po dekády velmi jednoduchou záležitostí. Zastavíte u čerpací stanice a dnes nejtypičtější 50litrové nádrže doplníte benzinem nebo naftou za nějaké 3 minuty. Je to jedno z poněkud nedoceňovaných kouzel konvenčních aut, neboť množství energie doplněné za tak krátkou dobu je opravdu enormní.

Například každý litr nafty skrývá 9,78 kWh energie, v 50 litrech je jí tak neskutečných 489 kWh. Bohužel, spalovací motor ji neumí stoprocentně využít, i když ale vezmeme v potaz, že z ní vytvoří 40 % pohybové energie, jde pořád o 195,6 kWh doplněných za 3 minuty. Teoreticky tak můžete u takové čerpací stanice doplnil 3 912 kWh (skoro 4 megawatthodiny) „efektivní energie”, za hodinu, kdybyste měli třeba tisícilitrovou nádrž. A ono číslo může být klidě i mnohem vyšší, stačí zvýšit průtok paliva (například stojany určené pro kamiony to zvládají).

Když si proti tomu začnete dobíjet elektrické auto doma (a zde budeme kalkulovat s 90procentní efektivitou dobíjení i pohonného ústrojí), tedy zásuvkou s 240 V a 16 A (ani takovou mít nemusíte), jste na výkonu 3,1 kW. A tedy 3,1 kWh doplněné za hodinu, to je směšné číslo, jedna tisícina. Navíc je třeba kalkulovat s tím, že „nádrž” v podobě akumulátorů je tu o hodně menší, i v nejlepších případech zhruba poloviční.

Řešením se zdají být rychlonabíječky, je ale třeba říci, že i jejich extrémní možnosti (Porsche 250 kW, Tesla 150 kW u nejrozšířenějšího typu Superchargerů) jsou pořád na zlomečku možností rychlosti doplňování energie skrze benzin nebo naftu. A ani tyto výkony nejsou garantované.

Jednak je nutné dodat, že jde o spoustu elektrického výkonu, který na řadě míst není k dispozici vůbec a jinde ne vždy. I u velmi dobře dimenzovaných stanic je pak třeba počítat s tím, že když jsou plně obsazeny, maximální výkon na vás nezbude. Tak tomu bylo dosud, kdo by ale čekal další vývoj pozitivním směrem, ten se bude mýlit. Tesla, jistě současný lídr na poli elektromobility, totiž rychlost omezil, a to v Evropě všude, všem, bez ohledu na vytížení, bez jakéhokoli upozornění i dodatečného vysvětlení.

Lidé z Tesla Motors Clubu hlásí z Velké Británie, Portugalska, Španělska, Švédska, zkrátka z celé Evropy, že Superchargery najednou nedobíjí rychleji než 120 kW výkonu, i když jsou u stanice sami. To je zhoršení už tak nedostačujícího dosavadního stavu (místo minut Tesly dobíjíte desítky minut, navíc na zhruba poloviční vzdálenost) o dalších 20 %. Lidé jsou samozřejmě nespokojeni a ptají se Tesly, proč to tak je, odpovědi se ale nedočkali.

Tesla též ignoruje dotazy novinářů, a tak se rozmáhají různé teorie. Že by to bylo kvůli horku, jak někteří říkají, se nezdá, nedělo se to v minulosti a nedělá to nikdo jiný. Pravděpodobnější se jeví možnost, že tu jde o efektivitu a peníze, ostatně nedávný německý test zjistil, že Tesly ztrácí při dobíjení daleko nejvíce energie (mnohem více než námi teoreticky uvažovaných 10 %), což ve výsledku může zvyšovat náklady automobilky. Použití nižšího výkonu by mohlo situaci zlepšit.

I to je ale jen spekulace, osvětlit vše musí Tesla. Pokud se tak tedy někdy stane - americká automobilka už proslula tím, že k pro ni nepříjemným záležitostem neříká raději nic.

Jedna z mnoha ukázek toho, jak Tesla omezila dobíjecí výkon na Superchargerech v Evropě. 120 kW je maximum, často není k dispozici ani to. Foto: Tesla Motors Club

Zdroj: Tesla Motors Club přes Inside EVs

Petr Miler