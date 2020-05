Tesla ve snaze zachránit propadající se prodeje výrazně zlevnila tři své modely dnes | Petr Prokopec

Těžkostí v automobilovém světě není ušetřen nikdo a Tesla nemá důvod být výjimkou. Ve snaze zachránit prodeje tak Američané zlevnili svá auta až o 123 tisíc Kč, sleva ale není zadarmo.

Nejspíše vám neuniklo, že prodeje nových aut se výrazně propadly. Za vším stojí koronavirus, který nejprve zamezil vůbec možnosti si nějaký vůz koupit a následně ve většině světa zasel ekonomickou nejistotu. Koupě nového automobilu tak dnes rozhodně není tím prvním, nač většina lidí myslí, a to zejména v Americe, kde pandemie připravila o práci od poloviny března již zhruba 33,3 milionů lidí. Tedy zhruba 20 procent veškerých pracovních sil, jenž Státy mají. Dle analytiků se sice situace má ve druhé půli roku zlepšit, ovšem jen za předpokladu, že nepřijde druhá vlna.

Pro výrobce aut toto logicky představuje problém. Většina z nich proto již přišla s programy, které mají zájem zákazníků o nové vozy nakopnout. Velká americká trojka, tedy GM, Ford a FCA, kupříkladu nabízí nulové navýšení při leasingu a možnost rozložit splátky pomalu na celou dekádu, na ceny ale zatím nikdo nesáhl. K tomuto kroku se odhodlala až nyní Tesla, pro které bude větší pokles prodejů problematičtější než pro většinu jiných automobilových firem. Situaci se tak snaží zachránit tím, že Model S nově nabízí od 74 990 USD (cca 1,85 milionu Kč), zatímco za Model X dáte minimálně 79 990 USD (1,98 milionu Kč). V obou případech se jedná o slevu ve výši 5 000 dolarů (123 tisíc Kč).

Kalifornská automobilka rovněž zlevnila také Model 3, ovšem pouze o dva tisíce dolarů (necelých 50 tisíc Kč) na nejméně 37 990 USD (939 tisíc Kč). Za tuto částku dostanete verzi Standard Range Plus, která nabízí dojezd 250 mil (402 km). Právě pohled na toto číslo je než důležitý, neboť naznačuje, že slevami Tesla do značné míry jen kompenzuje ztrátu dřívějších dotací. Před dvěma roky byla totiž k mání verze Mid-Range s dojezdem 260 mil (418 km), jenž sice stála 45 tisíc dolarů (1,11 milionu Kč), ovšem 7 500 USD (185 tisíc Kč) jste od státu dostali zpět. Tato dotace ale již není v platnosti.

Tesla se tedy nyní snaží rozdmýchat poptávku vozem, který disponuje nižším dojezdem a fakticky je dražší, než provedení, které bylo k mání před dvěma lety a jenž na jedno nabití dojelo dále. Nejde nicméně o jediný sporný krok, dalším je ta skutečnost, že Modely S a X jsou sice levnější, ovšem již s nimi nepřichází možnost dobíjení na firemních Superchargerech zdarma. Ač tedy na úvod zaplatíte méně, ze samotného provozu bude vaše peněženka krvácet více.

Právě odříznutí klientely od Superchargerů je v tomto ohledu stěžejním. Všeobecně se totiž začíná mluvit o tom, že energie bude zakrátko nedostatek, neboť vlády přechází na obnovitelné zdroje, ruší jaderné programy a končí s uhelnými elektrárnami. To ovšem má vést k razantnímu zdražení, v takové Evropě by cena elektřiny měla v příštích pěti letech narůst na trojnásobek. A dá se předpokládat, že Státy na tom nebudou jinak. To ale znamená, že výrobcům elektromobilů se bortí argument o levném provozu.

Lze samozřejmě jen spekulovat, zda si zájemci o Teslu něco takového dovedou spočítat, přeci jen v případě této automobilky jde často logika stranou. Odpověď ale nejspíše dostaneme až za pár měsíců, kdy vylezou ven prodeje za druhý kvartál. Aktuálně tak jen dodáme, že zlevnění se netýká nového Modelu Y, který tak je i nadále k mání od 52 990 USD (1,3 milionu Kč).

Tesla ve snaze o navýšení americké poptávky zlevnila tři své modely. Ovšem pouze naoko, reálně se jejich pořízení a vlastnictví začíná prodražovat

