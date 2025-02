Tesla ve vlastních zveřejněných materiálech možná nechtěně propálila své nové modely. A možná jen hraje hry včera | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Americká automobilka se rozhodla patřičně vychválit svou klíčovou letošní novinku, faceliftovaný Model Y. Při té příležitosti se ale jakoby náhodou na záběrech ukazují i neznámá auta pod plachtou. Skutečně je ale pod nimi i očekáváný Model 2?

Dostat dolar pokaždé, kdy zástupci Tesly v novém videu zmíní slůvko „nejlepší“, milionáři z nás sice nebudou, na slušnou večeři bychom ale měli co chvíli. Dá se nicméně pochopit, že zaměstnanci automobilky chválí faceliftovaný Model Y, ostatně nic jiného bychom v oficiálních komuniké ani nečekali. I proto se od hlavního obsahu přiloženého videa oprostíme a nahlédneme až za něj. Tesla na něm totiž možná „propálila“ i pár novinek pod plachtou, stejně jako jednu mimo ni.

Otázkou za všechny peníze ovšem je, oč tu doopravdy běží. Kolegové z Auto Evolution, kteří s zakrytých aut všimli jako první, totiž mluví o chystaných nových elektromobilech. Jedním z nich by pak měl být dlouho spekulovaný Model 2, tedy základní vstupenka do „teslího“ klubu, která by měla být odpovědí na stále výraznější čínskou konkurenci. Očekávat bychom tedy u ní měli ceny výrazně pod milion korun, a to nikoli jen v USA a Číně, ale rovněž v Evropě.

Tesla se o dostupném elektromobilu zmiňovala ještě loni na konci prvního kvartálu, ovšem Elon Musk krátce poté uváděl, že Model 2 byl odpískán kvůli chystanému robotickému taxíku. Právě Cybercab by přitom mohl být jedním ze zakrytých modelů. A pokud automobilka chystá více než jednu karosářskou variantu, pak další krycí plachta halí i tu, kterou jsme dosud neviděli. Načež vlastně zbývá už jen vůz, který se na záběrech skrývá za inovovaným Modelem Y.

Jednat by se mohlo o hliněný model tohoto SUV, i proto jej ostatně Tesla nechala volně postávat - neriskuje tím žádný únik. Místo toho se mohla rozjet šeptanda, která by nenápadně naznačila veřejnosti i investorům, že u automobilky nesložili ruce v klín, ale naopak usilovně pracují na budoucí nabídce. Tu by dle náznaků mohlo rozšířit další elektrické SUV, které by po stránce technické sdíleno většinu komponentů právě s chystaným levným sedanem.

Této možnosti ale příliš nevěříme, ostatně Teslu poměrně vyčerpal již Cybertruck, který navíc není takový hit, jak si Musk vysnil. Nejspíše i proto rozjel nové marketingové kejkle, ve kterých je mistrem. Pokud se ovšem mýlíme, budeme pravdu znát velmi brzy, neboť slibovaný Model 2 měl dle původních informací dorazit v první půlce letošního roku. Zatím je ale věcí nereálnou i zmiňovaný Cybercab naplánovaný na příští rok.

Co se skrývá pod plachtou? Jít může o robotický taxík Cybercab, který má dorazit v příštím roce. Foto: Tesla

Zdroje: Tesla, Auto Evolution

Petr Prokopec

