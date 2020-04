Tesla svým palubním systémem zneužila autorská práva, náprava mnoho neřeší před 6 hodinami | Petr Prokopec

Tesla si potrpí na originalitě, palubní systém Modelu 3 ale příliš originální nebyl. Automobilka to kupodivu uznala a pokusila se o nápravu, ani ta ale originální není.

Elon Musk vyrostl na klasických sci-fi filmech, které jej nemalou měrou ovlivnily. I proto dostal nový model Cybertruck takovou podobu, jakou má. Vzorem mu totiž byly futuristické vozy ze snímku Blade Runner. Kromě toho je nicméně šéf Tesly rovněž velkým fanouškem filmu 2001: Vesmírná odysea. Když tedy kalifornská automobilka loni přišla s režimem Sentry, který používá soupravu kamer k monitorování vozu před zloději, vlastně nikoho nepřekvapilo, že u toho bylo použito „oko” umělé inteligence HAL 9000 ze zmíněného snímku.

Problémem ovšem bylo, že stejně jako v mnoha předchozích případech se Musk nikoho na nic neptal. Místo toho jednoduše nechal na centrální obrazovku umístit velkou červenou tečku. To se ovšem nelíbilo filmovému studiu MGM, které vlastní práva na zmiňovaný sci-fi film. Do zbraně tedy nejspíše byli povoláni ti nejlepší hollywoodští právníci, kteří šéfovi Tesly detailně vysvětlili, co je to duševní vlastnictví a jaké problémy vyplývají z jeho zneužití.

Detaily mimosoudního urovnání sporu momentálně nejsou známé, kalifornská automobilka ale přichází s nápravou. Po aktivaci zmíněného režimu Sentry by se tedy znovu obrazovka měla rozzářit kruhovou ikonou, ovšem ta již nebude především rudá, nýbrž spíše oranžová a dostane podobu turbíny. To by však znovu mohl být problém, neboť je tu podobenství se strážními věžemi ze hry Portal od společnosti Valve.

Jak se celá záležitost vyvrbí, je zatím ve hvězdách. Přesunout se tedy můžeme softwarové modernizaci 2020.12.05, kterou Tesla nedávno provedla. Ta umožňuje, abyste si výstup z kamer režimu Sentry mohli prohlédnout přímo na palubním systému vozu a nikoliv až třeba doma v počítači. Podle automobilky by tímto způsobem mělo dojít k urychlení řešení případů vandalismu, dle zjištění Daniela Spaldinga tím ale může dojít i k řadě problémů.

Spalding totiž zjistil, že vylepšený software nyní umožňuje spustit na centrální obrazovce i vlastní video, a to dokonce i ve chvílích, kdy je vůz v pohybu. Lze jej totiž poměrně jednoduše ošálit. Stačí jen vyndat USB, na které se záznamy režimu Sentry ukládají, následně jeden vymazat a pod jeho názvem uložit vlastní film. Ten musí být ve formátu MP4, žádné jiné Tesla nezvládá. Poté jej systém ve voze přehraje, byť zatím bez zvuku.

I v tomto případě bude zajímavé sledovat, jak se Tesla k celé záležitosti postaví, nicméně s ohledem na tvrzení automobilky, že bezpečnost je její prioritou, se dá očekávat další softwarová modifikace. Systému pak nejspíše bude v mnohém zabráněno, už jen proto, že automobilka má dohodu se službami jako Netflix, které můžete v kalifornských vozech bez sledovat. Ale jen při stání na místě.

Dosavadní ikona režimu Sentry porušovala autorská práva...



...proto má Tesla přijít s náhradou



Ani ta ovšem není zcela originální

Zdroj: greentheonly@Twitter, Daniel Spalding@Youtube

Petr Prokopec