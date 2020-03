Tesla začala dodávat první kusy svého menšího SUV, horší dobu si vybrat nemohla 16.3.2020 | Petr Prokopec

Vytáhnout do boje o zákazníky se stěžejním modelem ve chvíli, kdy svět sevřel strach z pandemie, není příliš rozumné. Možné i proto má Elon Musk paniku za hloupou a infekci výrazně zlehčuje.

Koronavirus zasáhl celý svět, přičemž asi nejtragičtější je situace momentálně v Itálii. Ta novou infekci zpočátku podcenila, což vyústilo v opravdu tragická čísla jak nakažených, tak mrtvých. Není tedy překvapivé, že byl na apeninském poloostrově vyhlášen stav nouze. Z obav z podobných následků jsou pak takováto opatření přijímána po celé planetě. Minimálně jeden člověk je však považuje za „hloupá“ a dodává, že je větší pravděpodobnost, že zemřete po cestě autem domů než na koronavirus.

Onou osobou je Elon Musk, který se se zmíněným prohlášením vytasi na Twitteru. A zároveň sdělil zaměstnancům Tesly a Space-X, že koronavirus aktuálně není ani mezi sto největšími hrozbami pro zdraví amerického obyvatelstva. Lidé tak dle něj mohou bez obav chodit do práce. A co je asi nejpodstatnější, mohou bez obav nakupovat nový Model Y, který je pro Teslu klíčovým vozem. Dle Muskova očekávání by jeho registrace měly překonat veškeré zbývající modely značky dohromady.

Jakkoliv je ale Musk pro mnohé lidi něco jako Bůh, je velmi pravděpodobné, že tentokrát publikum slova šéfa Tesly nevyslyší. Automobilka z Fremontu sice prodává svá auta online a může zajistit i jejich vcelku bezproblémové předání, nyní je nad slunce jasné, že ekonomika celého světa jde razantním způsobem dolů. Začíná se tak mluvit o nemalém propouštění, očekávat lze i zdražování. Vyrukovat tedy s novým vozem, navíc klíčovým, ve chvíli, kdy nákup nového auta si většina odpustí, nepůsobí moudře.

Možná proto Musk situaci okolo nové infekce bagatelizuje. Nakonec, kvůli výraznému poklesu cen akcí Tesly přišel sám jen za poslední týden o majetek v hodnotě 5,5 miliardy dolarů (cca 132 miliard korun) a pád s novým týdnem jen pokračuje. Pokud by navíc v takové chvíli selhal stěžejní model, byla by to pro automobilku další nepříjemnost.

Úspěchu auta navíc nenahrává ani fakt, že za Model Y nelze připřáhnout vozík, alespoň na klíčovém trhu v USA. Stejně je na tom i Model 3, ovšem v jeho případě se nedalo až tak čekat, že by to lidé chtěli dělat. Pro SUV se však jedná o klíčovou vlastnost. A co je možná nejpodstatnější, šéfdesignér automobilky Franz von Holzhausen tuto skutečnost již během debutu vozu lidem přislíbil. V Evropě to ještě může být pravda, v Americe už jistě ne.

Jsme tedy opravdu zvědavi, jak se novému elektrickému kompaktnímu SUV povede. Aktuálně tak už jen můžeme přidat pohled na první exempláře produkčního provedení, jež se konečně ukázaly u prvních zákazníků. A ti se s ním neváhali pochlubit.

„Tesla mi dnes ráno řekla, že mi byl dodán první kus,“ uvádí Josh Welsh na videu. Objednal si pětimístné provedení (sedmimístná verze má dorazit příští rok) s modrým lakem, černým interiérem a dvěma pohonnými jednotkami. Mimo to nechybí i 21palcová kola Uberturbine osazená letními pneumatikami Pirelli P-Zero.

V této konfiguraci Model Y vyjde na 61 990 dolarů (asi 1,49 milionu Kč), respektive o osm tisíc dolarů (191 tisíc Kč) dráže, pokud namísto základního provedení Dual Motor padne volba na variantu Performance. I ta má samozřejmě dvě pohonné elektrické jednotky, nicméně upřednostněna byla jízdní dynamika před dojezdem. Ač tedy stovku zvládnete za 3,5 sekundy a vás rozlet zabrzdí omezovač až ve 250 km/h, počítat můžete jen s 450 kilometry namísto 507. „Kouli” nicméně nedostanete ani v jednom případě.

Tesla začala doručovat Model Y prvním zákazníkům. Je přitom otázkou, jak bude úspěšná, neboť kromě koronaviru musí automobilka bojovat s nedodržením vlastního slibu, jenž se týká tažné kapacity

Zdroj: Inside EVs

