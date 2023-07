Tesla lidem prodává auta s volantem na špatné straně, zdarma k nim dává tovární teleskopické kleště před 6 hodinami | Petr Miler

Být 1. duben, je to skvělý vtip, jenže on je začátek července a Tesla to myslí smrtelně vážně. Lidem zrušila objednávky na vozy, které chtěli, a místo toho jim dodá nevytoužené verze. Jako kompenzaci pak přidává dárek, který působí spíš jako výsměch.

Trochu to zapadlo mezi jinými novinkami, i my jsme ale před pár týdny zmiňovali, že Tesla přestala s výrobou některých modelů s volantem vpravo. Pokud by automobilka ohlásila jejich konec, dodala objednané vozy a dále nabízela v této podobě jen zbytek portfolia, nebylo by na tom nic špatného. Jenže Tesla se zase jednou zachovala jako Tesla.

Modely S a X s volantem vpravo odpískala náhle a lidem, kteří si je dříve objednali, oznámila, že je prostě nedostanou. Zákazníci pak dostali možnost svou objednávku zrušit, sáhnout po Modelech 3 a Y se zvýhodněním 2 000 GBP (asi 55 tisíc Kč) anebo prostě vzít vozy s volantem vlevo. Zní to trochu bláznivě, neboť jezdit s autem levostranným řízením po silnicích s pravostranným provozem není úplně med. Ale kdo to zažil, ví, že to není zase tak neřešitelný úkol, v případě řízení si docela rychle zvyknete. Problém je jinde.

Pokud jezdíte ve dvou, ani na něj nenarazíte, při sólo pohybu po britských silnicích s autem z kontinentální Evropy ale dříve nebo později zjistíte, že jaksi všechny věci vedle silnic počítají s tím, že řidič sedí na opačné straně vozu. Už takový vjezd na placené parkoviště je porod, zkuste si pak zajet třeba do McDrivu nebo zaplatit mýtné. Je to zdroj opravdu velkých nepříjemností.

Teslu to ale zjevně neodradilo, a tak Britům, kteří si Modely S a X s volantem vlevo přece jen koupili, dává k jejich vozům zařízení, kterému říká The Reacher. A je v podstatě tím, co říká jeho jméno - jde o jakési černé teleskopické kleště, které vám z levé části vozu dovolí dosáhnout oknem u spolujezdce třeba na zařízení obsluhující bránu placeného parkoviště. Fotky jednoho z majitelů níže vám to přiblíží nejlépe.

Vypadá to jako aprílový žertík, ale Tesla to myslí vážně. Přijde nám to až výsměšné a arogantní - jaký problém byl zastavit výrobu aut s pravostranným řízením ve chvíli, kdy budou uspokojeny všechny objednávky? To platí především. A když už se to nestalo, dávat lidem jako řešení toto? Snad je to míněno v dobrém, ale nevyznívá to tak, opravdu ne.

Tesla náhle přestala vyrábět Modely S a X s volantem vpravo, aniž by uspokojila objednávky na ně dříve učiněné. Zákazníkům mj. nabízí dodání aut s volantem na špatné straně, pokud to akceptují, dostanou „The Kleště”, které můžete vidět níže. Bizarní je tu slabé slovo. Foto: Tesla

Wow my photo is doing the rounds - it’s an absolute weapon of a vehicle MXPlaid - but to clarify - nobody forced me to buy it . . . . @TeslaOwnersUK (p.s the plate has changed now to my personal one) https://t.co/0vhEp5a9v5 pic.twitter.com/U6RkYph3OU — TonyWootts (@Tonywootts) June 30, 2023

