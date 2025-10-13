Tesla začala svůj nový levný model prodávat v Česku, v základu má i jinde ořezaný prvek výbavy
Petr Prokopec
před 7 hodinami | Petr Prokopec
V roce 2023 opanovala Tesla světové žebříčky, když se její Model Y se stal nejlépe prodávaným vozem planety i Evropy. Loni byl na obou trůnech vystřídán, neboť začínal zastarávat a část zákazníků možná čekala na facelift. S tím automobilka přišla letos v lednu, následně se však začala mezi typickými kupci elektromobilů zvedat nevole proti Elonu Muskovi kvůli jeho politickému angažmá. Tesla tak sice v Americe nějaké příznivce získala a jiné ztratila, v Evropě však nad ní daleko více lidí začalo lámat hůl. I proto se čekalo na její další tah, jakým by mohla stav věcí zvrátit.
Minulý týden byly slavnostně představeny nový Model Y Standard a Model 3 Standard, u nichž značka holila, co se dalo, aby v zámoří vykompenzovala ztrátu federálních dotací, kvůli kterým se Musk z politiky zase stáhl. Krátce po americké premiéře pak bylo oznámeno, že obě novinky zamíří také do Evropy. Kdy tu přitom můžeme čekat sedan, je otázkou. SUV však již lze objednávat, přičemž česká cena startuje na 1 005 490 Kč. To je o víc jak 200 tisíc korun míň, než potřebujete na další úroveň, což zní docela zajímavě. Jenže Tesla se v Evropě rozhodla pro trochu jinou strategii než ve Státech.
Američané totiž za své peníze nedostanou Autopilot v žádné formě, zatímco Evropané mohou počítat alespoň s tou základní. Oholený Model Y u nás tedy není až tak oholený, jakkoli ve všech ostatních ohledech skutečně většina prvků kromě volantu a sedadel letěla přes palubu. Počítat ale můžete aspoň se základním FM rádiem, v USA mají v tomto ohledu smůlu a musí si vystačit se streamováním.
Tím hlavním důvodem, proč ovšem Model Y Standard působí po stránce cenové zajímavě, jsou hrátky značky s nabídkou. Z té totiž vypadla dosud základní zadokolka, na kterou navíc často probíhaly výprodejové akce. Třeba loňský modelový rok jste si tak letos mohli pořídit od 910 tisíc korun, tedy ještě o poznání levněji, než kde nyní trůní nový oholený základ. Ten je tak ve výsledku podobně atraktivní jako v USA - za více momentálně dostanou o poznání méně.
Potvrzuje to vlastně i pohled na Model 3, který zatím v nové standardní verzi nedorazil. Za něj totiž nyní taktéž dáte 1 005 490 Kč. Počítat přitom v tu chvíli můžete s lepší dynamikou (sprint na stovku za 6,1 s proti 7,2 s), zatímco dojezd je jen o trochu horší (520 km versus 534 km). Hlavně ale jinak máte na palubě skoro vše podstatné, dále lze profitovat také z pohodlnějšího podvozku. A pokud si přihodíte 120 tisíc korun, máte verzi Long Range s dojezdem 720 km.
Jinými slovy, Tesla vzala přísloví „nechci slevu zadarmo“ až příliš doslovně. Jsme proto opravdu zvědavi, jak její strategie zabere. Zatím se však zdá, že klientela je spíše nucena sáhnout po dražších verzích Modelu Y, či naopak k přechodu na Model 3. Možná, že by tak provedení Standard mohlo existovat pouze na papíře, v Berlíně se ale má skutečně vyrábět.
Oholený Model Y Standard je k mání také u nás, příliš si od něj ale neslibujte. Jak moc si od něj slibuje Tesla, také zatím nevíme .Foto: Tesla
Zdroj: Tesla
