Tesla zajela rekord elektrických aut na nejnáročnějším okruhu světa, chlubit se ale není čím

Je opravdu symbolem pokroku, když si auto s výkonem překonávajícím i Bugatti Veyron nedokáže poradit ani s téměř o polovinu slabším spalovacím vozem z roku 2008? A jen o pár sekund překoná stejně koncipovaného konkurenta s též podstatně nižším výkonem?

Zelené peklo neboli Severní smyčku Nürburgringu jsem v životě obkroužil bezpočtukrát, jde o jeden z mých nejoblíbenějších okruhů. Pokud totiž chcete zajet opravdu dobré kolo, musíte udržet koncentraci po 20 832 metrů. To je opravdu náročný počin, pročež jsem dříve vždy smekal před každým, kdo se dokázal úspěšně poprat s více než 170 zatáčkami a 300metrovým převýšením. Jenže v posledních letech pomalu neuplyne týden, aby se alespoň někdo nepochlubil novým rekordem.

S neustálým zrychlováním aut nemám problém, do rozpaků mě přivádí spíše marketingová oddělení některých značek. Jejich manažeři zjistili, že zaujmout publikum je dnes náročnější než kdy dříve, a tak k působivé akceleraci na stovku, vysoké maximální rychlosti, nízké spotřeby nebo vysoké bezpečnosti přidávají také co nejlepší čas dosažený v pohoří Eifel. Na jednu stranu proč ne, když se ovšem v roce 2018 pochlubila rekordem Škoda, došlo mi, že marketingový cirkus dosáhl svého dna (či vrcholu, to se rozhodněte sami). Kodiaq RS se totiž tehdy stal nejrychlejším sedmimístným SUV na Ringu. Čas 9 minut a 29 sekund ovšem nebyl ohromující ani v nejmenším, jako amatér jsem ho dosáhl s mnohem slabšími, levnějšími a obecně obyčejnějšími vozy již dávno.

Pokud bych byl naladěn na stejnou marketingovou vlnu, mohl bych sám sebe nazývat hned několikanásobným rekordmanem. Jsem si totiž jist, že již nikdy nedošlo na usednutí osoby téhož jména za volant téhož vozu s toutéž poznávací značkou a zajetí lepšího času. Tím pochopitelně nechci smáznout veškeré úsilí výrobců jako naprosto zbytečné. Nicméně více než kdy dříve je zkrátka třeba číst mezi řádky a dávat výsledky do správných souvislostí.

Aktuálně tak opravdu nevím, proč smekat klobouk před Teslou. Tato automobilka oznámila, že Model S Plaid osazený tzv. Track Package zajel rekord s časem 7 minut a 25,231 sekundy. Jenže nejde o rekord absolutní, nýbrž o rekord pro elektrické silniční vozy. Tedy pro takové, jenž mají dle svých tvůrců a zastánců představovat absolutní pokrok. Zrovna ten ale zmíněný čas moc nereprezentuje - Plaid je o chlup pomalejší než Ferrari Enzo, které se Zeleným peklem prohnalo již v roce 2008. A i kdybychom vzali k ruce něco poněkud použitelnějšího pro běžné ježdění, jsme na úrovni současného BMW M3 s 510 koňmi. Model S Plaid potřebuje 1 034 koní, aby byl stejně rychlý, to je pokrok?

Tesla tak vlastně překonala jen Porsche Taycan Turbo S, které loni okruh obkroužilo za 7 minut a 33,35 sekundy. Osm sekund na jednadvacetikilometrový okruh není dramatický rozdíl, zvláště při porovnání výkonu - na straně Zuffenhausenu totiž pracovalo o 300 koní a jeden elektromotor méně. Chlubit se tedy opravdu není čím.

Model S Plaid zvládl Severní smyčku Nürburgringu za 7 minut a 25,231 sekundy. Je čemu tleskat? To necháme na vašem posouzení, za nás ovšem jen kroutíme hlavou a marně se pokoušíme najít onen náskok proti spalovacím vozům. Foto: Tesla

