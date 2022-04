Tesla zakázala prodej veškerých aut svým zákazníkům na konci leasingu, jde jí pochopitelně jen o peníze před 7 hodinami | Petr Miler

Pokud si auto pořídíte formou leasingu - ať už jakéhokoli typu -, máte na jeho konci obvykle možnost si vůz za zvýhodněných a nebo aspoň solidních podmínek odkoupit. Ne tak u Tesly, ta totiž zjistila, kolik se na opaku dá vydělat.

Leasing aut je stále oblíbenější možností jejich „pořízení”. Ačkoli Češi mají historicky tendenci spíše věci vlastnit, také u nás se rozmáhají všemožné operativní leasingy. Tedy v podstatě dlouhodobé pronájmy, při nichž auto získáváte spíše jako službu. Prostě si vyberete vůz dle své představy, nezaplatíte hned nic nebo jen velmi málo a platíte každý měsíc domluvenou sazbu, ve které se skrývá vše od nákladů na amortizaci samotného vozu až po pojištění a pravidelné servisní výdaje.

Když taková smlouva skončí, máte obvykle možnost si takový vůz koupit, neboť pro leasingovku je to nejsnazší možnost, jak se jej zbavit. A leckomu pronajaté auto přiroste k srdci tak moc, že jej chce dále mít. Tohle ale platí za normální situace na trhu, ne v momentě, kdy nedostatek nových aut a inflace skoro všeho žene ceny ojetin do hvězdných výšin.

Na to tak trochu neplánovaně přišla Tesla, která už v roce 2019 začala možnost odkupu aut na konci jí poskytovaných leasingů omezovat. Týkalo se to tehdy jen Modelu 3 a motivace byla jiná - firma prý chtěla trojky použít pro svou armádu robotických taxíků. Po třech letech si ale můžeme říci, že něco takového není ani v dohledu a s ohledem na současné chování „Plně autonomního řízení” (FSD) Tesly ani hodně dlouho nebude. Automobilce se ale tento krok beztak bohatě vyplácí.

Díky výše naznačenému totiž dnes může vrácená, dříve pronajatá auta prodávat kolikrát i za vyšší ceny, než za které je kdysi sama prodala. Vydělává tak dvakrát - auto prodala jednou na leasing se ziskem a teď jej prodává podruhé přímo s druhým ziskem. A nejde tu jen o to - firma už proslula tím, že takto vráceným vozům bere dříve aktivované elektronické funkce (jako třeba ono FSD), takže vydělává potřetí, pokud je nový majitel chce znovu. Pod tíhou tohoto poznání nyní prodej aut vlastním zákazníkům po skončení leasingu zakázala zcela.

Nyní v podmínkách firmy stojí:

„Pokud jste si auto pořídili na leasing před 15. dubnem 2022, můžete být oprávněni koupit si své pronajaté auto. Zkontrolujte vaši leasingovou smlouvu, abyste zjistili, zda se pro takovou možnost kvalifikujete.”

„Žádné z Tesel dodané během nebo po 15. dubnu 2022 nebude možné odkoupit.”

„Nezávislá dealerství nebo jiné třetí strany nebudou moci odkoupit pronajaté vozy.”

Pokud jste si tedy zrovna koupili nebo plánujete pořídit Teslu tímto způsobem, nepočítejte s tím, že ji budete moci využít jako ochranu před nekonečnou inflací. Toto právo si nyní přisvojila Tesla. Není na tom v obecné rovině nic špatného, je to obchodní strategie. Je ale dobré to vědět, neboť je to v automobilovém světě dosti neobvyklý přístup.

Dříve jen Model 3 kvůli taxíkům, dnes jakákoli Tesla kvůli penězům. Odkoupit si auto americké značky na konci jeho pronájmu nebude možné, firma si je chce prodat sama. Foto: Tesla

