Tesla zaznamenala úspěch v boji se stávkujícími Švédy, na její stranu se postavil soud. Pere se ale s velkým ansámblem

Elon Musk je zvyklý hrát tvrdě, a tak Švédům nehodlá ustoupit. Také ti za sebou ale mají nejeden boj s velkými firmami, a tak ani oni nehodlají udělat krok zpět. Do sporu tedy už musel zasáhnout soud, zatím se postavil na stranu Tesly.

Česko má za sebou stávku, kterou je těžké nevnímat s jistou trpkostí v ústech. Byla sice na novodobé poměry naší země mimořádně velká, nemáme ale pocit, že by čehokoli dosáhla. Každý v ní totiž viděl něco trochu jiného. Dokud organizátoři podobných protestů nebudou schopni jednoznačně pojmenovat příčinu nebo příčiny současných problémů a jasně volat po jejich vyřešení, stěží se něco změní.

Podobně rozporuplně se lze dívat na stávku, která aktuálně probíhá ve Švédsku. Zaměřená je proti Tesle, přičemž na jejím počátku stálo zhruba 130 zaměstnanců firmy, kteří měli pocit, že za svou práci pro automobilku nejsou adekvátně odměňováni. My v takových případech zastáváme principiální pohled, který by šlo shrnout slovy: „Máte pocit, že vás špatně platí? Řekněte si o víc a když vám nevyhoví, najděte si lepší práci.” Švédsko je ale silně socialistickou zemí, a tak se zaměstnanci místo individuální vydali společnou cestou a chtěli si lepší podmínky zajistit kolektivní smlouvou skrze odbory. Něco takového ale Tesla odmítla, neboť kolektivní smlouvy globálně neakceptuje. A stávka byla na světě.

Jít jen o oněch 130 lidí, Tesla by je obešla, ve Švédsku se ale se zaměstnavatelem bojuje jako s třídním nepřítelem. A tak se zaměstnanci firmy začali postupně solidarizovat lidé, kteří dělají pro úplně jiné společnosti, pro Teslu ale v jejich službách pracovat odmítli. K mechanikům se tedy přidali i zaměstnanci přístavů, kteří odmítlo Tesly vykládat z lodí, uklízečky odmítají pracovat v showroomech, elektrikáři dávají ruce pryč od oprav sítě Superchargerů... S tím si byla Tesla připravena poradit, klíčovým problémem se ale pro automobilku stalo zapojení pošťáků.

Zrovna poštovní služby může poskytovat kdekdo, státní společnost Postnord je ale dle existujících smluv jedinou, která ve Švédsku může zajišťovat dodávání registrační značek a a příslušné související dokumentace od tzv. Švédské dopravní agentury (Transportstyrelsen), pochopitelně znovu státní instituce. V ní sice nikdo nestávkuje, v tomto případě ani nemůže, a značky tedy úřad vydává, pošťáci ale balíčky s nimi odmítali doručovat, což firmu dostalo do pasti. Transportstyrelsen řekl, že pracuje, Postnordu vše předá a víc nemůže, protože je to smluvně exkluzivní partner pro tuto práci. Postnord pak řekl, že stávka je optikou vedení firmy vyšší moc a nic s ní neudělá. Když pak Tesla chtěla, aby Postnord doručování zajistil, odbory jí vzkázaly, že přece může podepsat kolektivní smlouvu a má to. To je opravdu patetické.

Vypadalo to jako konec, jenže Tesla se ani zde nevzdala a vytáhla s Transportstyrelsen do boje soudní cestou. A ten se postavil na její stranu. Okresní soud v Norrköpingu v řádu hodin až překvapivě racionálně rozhodl, že žaloba Tesly je oprávněná, že se Transportstyrelsen nemůže vymlouvat na to, že Postnord nedoručuje a agentura musí být schopna zajistit jiný způsob, jak registrační značky a dokumenty dodávat, neboť je to její zákonná povinnost. Pokud řešení do sedmi dnů nenajde, musí uhradit pokutu 1 milionu švédských korun (cca 2,13 milionu korun). Reakci protistrany se zatím nepovedlo získat, předpokládáme ale, že státní instituce rozhodnutí soudu uposlechne.

Nejde ovšem o jedinou žalobu, kterou Tesla podala, ta druhá míří na pošťáky. Jak už jsme zmínili, společnost Postnord na svou obhajobu uváděla, že stávku zaměstnanců proti Tesle lze považovat za vyšší moc, Tesla ale něco takového odmítá a chce, aby jí soud přikázal doručování zajistit navzdory odporu zaměstnanců. Na rozhodnutí si musíme počkat, šance na další úspěch jsou ale podle místních komentátorů vysoké.

Blíží se tedy moment, kdy Tesla dosáhne svého? S tím bychom byli opatrní. Firma se pere s opravdu velkým ansámblem socialisticky uvažující lidí, kteří zdaleka neřekli poslední slovo. Na klonku minulého týdne oznámili členové odborové unie IF Metall pracující pro společnost Hydro Extrusions, že taktéž vstupují do stávky proti Tesle. A jejich rozhodnutí je pro automobilku další problém, neboť Hydro Extrusions je jedinou v Evropě, která dodává slitiny pro Gigafactory v Berlíně. I tu samozřejmě může Tesla obejít, ale jsou to pro ni další a další problémy.

Tohle bude ještě zajímavé sledovat, byť se zdá, že obě strany jsou v této při zbytečně tvrdohlavé. Zvítězit „na sílu” bez dlouhodobých negativních dopadů v takovém případě snad ani nelze, z pozice nestranných pozorovatelů tedy doufáme v brzké nalezení kompromisu přijatelného pro obě strany.

Když 27. října přestalo 130 zaměstnanců Tesly pracovat na opravách Tesel, nejspíše nikdo nečekal, že stávka povede ke dvěma soudním sporům, přesně to je teď ale realitou. A v tom prvním z nich se soud postavil na stranu automobilky. Foto: Tesla

