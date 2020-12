Tesla zkouší nové triky, jak zákazníkům vnutit i zpackaná auta. Ti litují, že podlehli před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

To není náš pocit, ale svědectví člověka, který si koupil už tři Tesly a nejlépe ví, jak se vyvíjí přístup automobilky k jejím klientům. Bohužel není sám, množství nedostatků některých předávaných vozů je až neuvěřitelné.

O nekvalitě Tesel bylo napsáno mnohé, ostatně už ji registrují i respektované studie. Navzdory veškeré dostupné dokumentaci ale mají někteří lidé pořád pocit, že jde snad o smyšlené příběhy nepřejících závistivců. Či alespoň doufají, že zrovna v případě auta, které si chtějí koupit, proběhne vše v pořádku. Něco takového je ale paradoxně pravděpodobné stále méně, zvláště pak za situace, kdy o řešení kvalitativních nedostatků vyrobených aut před před jejich předáním hovoří jako o něčem, na co „jednoduše není čas”, i sám Elon Musk.

Že to není jen prázdný dojem, nejlépe dokumentují zkušenosti Andrewa Chana. To rozhodně není člověk, který by Teslu nenáviděl, naopak je jejím dlouholetým fanouškem a vlastní hned tři její vozy. A právě na nich může nejlépe demonstrovat, jak jde značka dolů jak s kvalitou výroby, tak s následným zacházením se zákazníky.

„Když jsem si přebíral první Teslu, zástupce značky se ujistil, že mi vysvětlil veškeré funkce vozu. Mimo to byly koberečky přikryté papíry, aby se hned neušpinily. V případě Modelu X mi ale už jen předali klíčky, byť auto alespoň bylo čisté. Model 3 byl ale totální šmejd,“ popisuje své zkušenosti Chan. Ten se poprvé pokusil koupit právě onen Model 3 již v roce 2016, ovšem na převzetí došlo teprve před několika málo dny. Tohoto okamžiku ale obyvatel Hongkongu dodnes lituje, neboť vůz vůbec nemůže používat.

Zásadním Chanovým problémem je světlá výška, která neodpovídá specifikaci. Když vůz objednával, bylo mu řečeno, že podvozek je usazen 15 centimetrů nad zemí, což odpovídá i světlé výšce jiných dodaných aut. Jeho exemplář ovšem sedí o tři centimetry neboli 20 % níže, což je neskutečný rozdíl. Chan kvůli tomu nemůže zajet na parkovací místo, Tesla ale problém bagatelizuje s tím, že rozdíl je rámci tolerančních mezí. Vskutku velkorysá tolerance.

Kdyby ale šlo „jen” o světlou výšku. Auto je od pohledu odfláknuté, jak můžete nejlépe vidět na fotkách na zdrojovém odkazu. Podle Chana byl vůz před předáním „špinavý a otřískaný”, měl „zašpiněný objektiv Autopilotu, nesedící panely všude, promačkané plechy a nebo poškozená sedadla”. Patrné jsou odřené prahy a další plasty - je až neuvěřitelné, že v tomto stavu někdo může se vší vážností předávat klientovi vůz se sedmimístnou cenovkou v korunách.

Pokud se ptát, proč Chan vůz, který označuje za šmejd, vůbec převzal, jsme u oněch triků. Zákazníci jsou nuceni nejprve podepsat papíry o potvrzení převzetí ještě před tím, než mohou do auta nahlédnout. To je znovu něco absurdního. Chan zjevně věřil, že auto bude v pořádku, a tak předávací protokol podepsal, čehož nyní pochopitelně lituje.

Nyní musí fanoušek čekat do půlky února, než budou odstraněny veškeré nedostatky, které na voze našel. A je jich opravdu hodně. Otázkou pak zůstává, jak si Tesla poradí s nestandardní světlou výškou, která by mohla naznačovat stěžejní chybu v celé konstrukci a možná i neřešitelný problém

Používat navíc nyní nemůže ani Model X. Ten je také v servisu, a to kvůli potížím s podvozkem - technici prý Chanovi řekli, že vůz je na standardní komponenty příliš těžký, a proto dochází k praskání některých dílů, i když vůz nemá najeto ani 30 tisíc kilometrů. Kromě toho mu Tesla odmítla proplatit veškeré škody, když se v garáži špatně otevřely výklopné dveře Falcon X, které poškrábaly vedle stojící Model S. Dle Tesly však něco takového není možné, a tak došlo jen na zaplacení nových senzorů.

Jak jsme již zmínili, když Chan viděl skutečný stav zcela nové Tesly Model 3, pokusil se její převzetí odmítnout. Nicméně servisní centrum mu oznámilo, že už podepsal papíry. A kromě toho Tesla prý již zaplatila dovozní daň, kvůli čemuž nelze vůz přihlásit pod jménem jiného majitele. Ani to ale není pravda, i v kontinentální Číně lze převzetí odmítnout bez ohledu na tento aspekt.

Člověk se musí ptát, proč Chan zůstává Tesle věrný, když s ním takto zachází, prý ale nemá příliš mnoho možností, jak být za rozumné peníze mobilní. V Hongkongu jsou totiž všechna nová auta zatížena 100procentním zdaněním, to však v případě elektromobilů nejprve bylo nulové a nyní je 25procentní. A pokud chcete rozumné elektrické auto, mnoho jiných alternativ není nebo aspoň donedávna nebylo.

Chanův případ bohužel není ojedinělý. Poukázat můžeme i na přiložené video, za kterým stojí uživatel YouTube s názvem Chris Tesla, zjevně další fanoušek značky. I ten si převzal nejnovější Model 3 a hlásí po stejném přístupu k předání nemalé problémy. Tím největším jsou špatně slícované dveře na straně spolujezdce, za čímž by mohlo stát špatné usazení pomocného rámu. To by ovšem byla další neopravitelná záležitost.

Je skutečně pozoruhodné, co si Tesla dovolí vyrobit, zákazníkům předat a jak se k nim následně dokáže chovat. U této automobilky ale nejde rozumem chápat ani jiné záležitosti, tak proč by mělo jít chápat tyto.

Pořídit dnes kvalitní Teslu je složité, automobilka v honbě za prodejními cíli pošle k zákazníkům skoro cokoli. A dělá vše proto, aby problematický vůz převzali. Foto: Tesla

Zdroj: Inside EVs

Petr Prokopec