Tesla zkouší zastavit propady prodejů faceliftem vrcholného Modelu Y, dodá vám ho ještě tento měsíc

Petr Prokopec
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Nic neříká o mizerném odbytu Tesly víc než její schopnost dodat vám prakticky okamžitě cokoli, co si zamanete. Ani čerstvě faceliftované vrcholné provedení Modelu Y není výjimkou, na své možnosti vlastně ani není drahé.
Od příchodu faceliftované Tesly Model Y uplynul už víc než půlrok. Za tu dobu se modernizované kousky začaly prohánět i po na našich silnicích, a tak jste nejspíš už přišli do kontaktu - tím nemyslíme fyzického - s její svéráznou přídí. Ta se inspirovala v pick-upu Cybertruck, na který by automobilka momentálně nejraději zapomněla. V době, kdy však facelift chystala, doufala, že s vozem vzhledově připomínajícím dětské malůvky ovládne americký trh.
Nejsme si nicméně jisti, že by nás v brzké době čekala nějaká urychlená náprava. I přes kontroverzní světelnou lištu totiž faceliftovaný Model Y boduje, a to klientela dosud mohla volit jen z běžných variant. Tesla nicméně nově posílá na trh i vrcholnou verzi Performance, která inovovaný vzhled spojuje s mimořádnou dynamikou. Přesná data o výkonu sice značka zatím nedala k dispozici, evropská verze by však měla nabídnou 466 a americká 517 koní.
Ve Státech by tak Model Y Performance měl zvládat sprint na 60 mil v hodině neboli na 97 km/h za 3,3 sekundy, zatímco v Evropě mu zrychlení na stovku zabere 3,5 sekundy. Ve srovnání s původním provedením jde o zlepšení o dvě desetiny, nejvyšší rychlost však zůstala elektronicky omezena na 250 km/h. Dá se ovšem předpokládat, že tak vysoko se jen málokdo vydá, neboť z udávaného dojezdu 580 km (dle nereálného cyklu WLTP) by v té chvíli zůstala možná pětina.
Tesla sportovní variantu osadila paketem s vyšší energetickou hustotou, načež má Model Y Performance jen o 6 km kratší dojezd než méně výkonná varianta Long Range disponující taktéž dvěma elektromotory. U té lze nicméně v USA počítat na základě metodiky EPA s 526 km. Aerodynamičtější spřízněný Model 3 Performance je pak dokonce jen na 480 km. SUV tedy reálně zamíří i pod tuto metu, dle značky však každých 15 minut dočerpá energii na 243 km.
Facelift přitom této verzi kromě zmíněných světel přivál také přepracované nárazníky, karbonový spoiler či specifická (a popravdě na Teslu neobvykle slušivá) 21palcová litá kola Arachnid. Dovnitř se nastěhovala sportovní sedadla s integrovanými hlavovými opěrkami, která mají lepší boční vedení a standardně počítají s vyhříváním i ventilací. Doplňuje je pak 16palcový centrální displeje místo původního 15,4palcového, stejně jako karbonové dekory či audio systém s 15 reproduktory.
Modifikován byl rovněž podvozek, který počítá s elektronicky ovládanými stavitelnými tlumiči. Mimo to pak dorazil i nový řidičský režim umožňující poslat většinu výkonu na zadní kola, což má nabídnout více zábavy za volantem. Jestli je ovšem dobrý nápad zkoušet driftovat s 2,1tunovým vozem, necháme na Vás. Za nás už jen dodáme, že česká cena startuje na 1 524 900 Kč, přičemž dle oficiálního webu značky by na realizaci vaší objednávky mělo dojít ještě v září.
Také to ukazuje, s jakými propady prodejů dnes Tesla bojuje (do července v Evropě o 33,7 % meziročně) a že její výrobní kapacity mají daleko k naplněným. Zda situaci pomůže napravit Model Y Performance 2025, nevíme, ale mohl by, aspoň trochu - za svou cenu nepředstavuje nezajímavou nabídku ani pro toho, kdo jinak o elektrická auta velký zájem nejeví.
Model Y Performance prošel faceliftem, který mu nadělil kontroverzní světelnou lištu na přídi. Evropanům pak má nabídnout zrychlení na stovku za 3,5 sekundy a udávaný dojezd 580 km. To vše za 1,5 milionu prakticky ihned. Foto: Tesla
Zdroj: Tesla
