Tesla zlomila prodejní rekord, až detaily ukazují, proč data investory přesto vyděsila 5.10.2020 | Petr Miler

/ Foto: Yilei Sun, Reuters

Zdánlivě to nedává smysl. Tesla má za sebou nejlepší kvartál ve své historii, její akcie ale záhy klesly na ceně skoro o 10 procent. Až pohled na detaily ukazuje, že to smysl dává.

Tesla má za sebou další úspěšný kvartál. Od července do září prodala podle jí zveřejněných dat 139 300 automobilů, což značí nejlepší čtvrtletní výsledek v historii firmy. A vnímat jej jako o to lepší v situaci, kdy naprostá většina ostatních automobilek strádá. „Všichni ruce nahoru!?” Ne tak docela, akcie firmy po zveřejnění dat během pátečního obchodování klesly o více jak 7 procent a během toho dodatečného ztratily další procento.

Zdánlivě nesmyslný vývoj ale má své opodstatnění, jen je třeba zkoumat podrobnosti. Jednak většina analytiků čekala ještě vyšší prodeje, neboť Tesla trvá na svém letošním cíli prodat ve světě 500 tisíc vozů, což po třetím kvartálu znamená nutnost dostat lidem 180 tisíc aut za ten čtvrtý, a tedy ještě o dost lepší než doposavad nejlepší výsledek. Tohle ale není jediný a největší problém.

Tím je vývoj na některých trzích. Podle analytiků oslovených agenturou Reuters je nejvíce varující vývoj v Číně a v Evropě. Za velkou zdí sice Tesla nadále prodává okolo 10 tisíc aut měsíčně, nikam už ale neroste, a to navzdory stále nižším cenám. Základní cena Modelu 3 vyrobeného v Číně a pro Čínu klesla na konci kvartálu už na 249 900 yuanů, tedy asi na 884 tisíc Kč. Není to vyloženě láce, je to ale relativně přijatelná a o dost nižší cena než u nás (od 1,3 milionu Kč). Tesla jí ovšem spíše svůj odbyt zachraňuje než by jej posouvala dále. Pokles ceny a nerostoucí prodeje pak logicky vytváří obavy z pohledu budoucí ziskovosti.

Možná ještě horší je ale pro Teslu vývoj v Evropě. Zde se elektromobilům daří díky masivní podpoře v Německu, Francii, Velké Británii, Nizozemsku či Norsku stále lépe, Tesla je na tom ale relativně stále hůře. Její loňský podíl na trhu elektrických aut za třetí kvartál klesl z 27 na 15 %, což je obrovský sešup. A to velká část potenciálních konkurentů na trhu nenabízí žádná nebo jen velmi omezené spektrum elektrických modelů, popř. jde o novinky, které se sotva pořádně začaly prodávat.

Naplňují se tak dříve mnohokrát zmiňované vize o tom, že jakmile začnou ostatní automobilky seriózně nabízet své elektrické modely, Tesla jim bude stále hůře konkurovat. Pohled do Norska nebo Nizozemska, kde s prodeji elektrických aut začali dříve než jinde, to ukazuje nejlépe. Tesly jsou tam pořád vysoko, najednou ale prohrávají s novými elektrickými modely tradičních značek - např. v Norsku je letos nejprodávanějším autem vůbec Audi e-tron, v září byl na špici VW ID.3. V Nizozemsku pak vyhrála Kia Niro.

Na jednu stranu to není překvapivé, představa (kterou stále má i Elon Musk) o tom, že Tesla bude mít jednou na globálním trhu s auty podíl 20 %, je obtížně naplnitelná - konkurence je velká, vazby zákazníků na určité značky silné a ani VW nebo Toyota nezískaly po dekádách existence srovnatelný podíl na trhu. Právě jakási materializace obtížné naplnitelnosti těchto vizí, které současná extrémní cena akcií Tesly reflektuje, investory děsí, proto přes rekordní odbyt zamířila cena akcií níže.

Tesle se v podstatě daří, extrémní očekávání vyvolaná samotnou automobilkou a jejím šéfem se ale ukazují být stále obtížněji naplnitelná. Proto od ní investoři i po nejlepším kvartálu v historii dávají ruce pryč. Foto: Tesla

Zdroj: Reuters

Petr Miler