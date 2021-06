Tesla začíná zpřístupňovat své Superchargery všem, asi ani nemá na výběr před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Jsou považovány za jednu z klíčových konkurenčních výhod Tesly a nepochybujeme o tom, že za jiných okolností by tomu ještě hodně dlouho zůstalo. Jenže v norském elektrickém ráji podmiňují dotace na výstavbu stanic jejich zpřístupněním a peníze navíc se hodí.

Norsko je pro elektromobily zemí zaslíbenou. Díky schématu uměle zdražujícím konvenční auta a zbavujícím dodatečné daňové zátěže ta elektrická jsou vozy s alternativním pohonem výhodnější než jejich protějšky se spalovacím ústrojím. Výhody však nejsou spojené jen s prodejními cenami elektromobilů, týkají se také jejich používání. Norská vláda by totiž velmi ráda a hlavně co nejdříve dosáhla stavu, kdy na každých 50 kilometrech každé komunikace bude alespoň jedna stát dobíjecí stanice. A proto peníze nemalou měrou strká rovněž do kapes těch, kteří je budují.

Aby ovšem dotace mohla být přidělena, je třeba, aby dobíjecí stanice byla k dispozici komukoli. Norské vládě je tedy jedno, zda si koupíte elektromobil od Tesly, Volkswagenu nebo třeba od Porsche, důležité je pro ni pouze ústrojí a široké možnosti dobíjení. Právě ve druhém zmíněném ohledu ale Tesla stojí mimo hru, neboť její síť Superchargerů není přístupná všem, ale pouze majitelům kalifornských vozů. To se ovšem nejpozději do září roku 2022 má změnit.

Tesla totiž nechce další stanice stavět ze svého, chce dotace jako jiní, to ale znamená, že už nebude moci soukromničit. Dosáhla tak dohody s úřady, že dotace na nově postavené stanice se budou týkat i jí, jen pod podmínkou, že ze sítě Superchargerů budou profitovat nejen majitelé Tesel, ale i ostatních elektromobilů. Může to z celosvětového hlediska působit nevýznamně, jen u Norska ale skoro jistě nezůstane.

Obdobná jednání podle dostupných informací probíhají rovněž v Německu a prý jsou na dobré cestě. V zákulisí se pak dokonce mluví o tom, že by Tesla nakonec mohla všem majitelům elektromobilů zpřístupnit celou svou evropskou síť. Alternativní pohon by tedy získal citelné nakopnutí, stejně jako by si Tesla zajistila dodatečné příjmy.

Právě to nakonec může Američany lákat bez ohledu na cokoli. Pro kalifornskou automobilku byla dosud její síť nedotknutelná, na elektrických autech ale dlouhodobě nevydělává nic a příjmy z prodeje eko-kreditů budou jen vysychat. Toto by mohla být pro firmu nová vzpruha, konkrétní záměr ale zatím existuje jen v Norsku.

Tesla v Norsku zpřístupní své Superchargery všem a o podobném kroku jedná i jinde v Evropě. Že to není až tak nezištný krok, asi nemusíme dodávat. Foto: Tesla

Zdroj: Electrek

Petr Prokopec