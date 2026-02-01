Tesla ztrácí moc nad čínským trhem, Model 3 se musel sklonit před vozem automobilky, která před 2 roky vůbec neexistovala
Petr ProkopecTento vývoj jen ukazuje, jak ohromně dynamickým místem čínský automobilový trh stále je. Anebo si dokážete představit, že by za dva roky evropské prodeje ve významné třídě aut ovládla značka, kterou dnes ještě jako výrobce aut nikdo nezná? V Číně to zjevně možné je.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Tesla ztrácí moc nad čínským trhem, Model 3 se musel sklonit před vozem automobilky, která před 2 roky vůbec neexistovala
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Tento vývoj jen ukazuje, jak ohromně dynamickým místem čínský automobilový trh stále je. Anebo si dokážete představit, že by za dva roky evropské prodeje ve významné třídě aut ovládla značka, kterou dnes ještě jako výrobce aut nikdo nezná? V Číně to zjevně možné je.
Pro Teslu je čínský trh ještě citelně důležitější než pro většinu ostatních automobilek. Končí na něm zhruba polovina veškeré produkce automobilky, přičemž Modely 3 a Y si navzdory svému stáří a situaci na trhu drží stále pozoruhodně vysoké prodeje. Jenže ani to neznamená, že jsou imunní vůči probíhajícím změnám.
Čínští výrobci před pár léty chytili silný vítr do plachet a i Tesle už jsou schopni ukazovat záda. A kdo nyní překonal jeden z jejích bestsellerů, může překvapit. Pokud přijde řeč na elektrické sedany, pak nový král nepochází ani od BYD, ani od Geely. Místo toho první v žebříčku loňských prodejů aut tohoto typu zaujalo Xiaomi se svou prvotinou SU7. Tento vůz loni zamířil k 258 164 zákazníkům, zatímco Tesla prodala „pouze“ 200 361 kusů Modelu 3. Vítězství firmy, která ještě před dvěma lety nebyla součástí automobilové branže, je tedy velmi přesvědčivé.
Divit se tomu ovšem nelze, neboť SU7 vypadá i jede jako Porsche Taycan, nicméně prodává se za cenu Škody Octavia. A i oproti Modelu 3 je jeho základní verze levnější o zhruba 9 procent, jak shrnuje South China Morning Post. Navíc je to domácí vůz, na což si Číňané momentálně potrpí. Stále větší část zákazníků tvoří mladší lidé, kteří již tolik neadorují zahraniční výrobce. A to je špatná zpráva pro zahraniční automobilky obecně, neboť pokud v boji s Číňany prohrává i Tesla, ony stěží zvítězí.
Xiaomi navíc nehodlá usnout na vavřínech. Od dubna totiž zamíří do prodeje modernizované provedení SU7, v jehož případě již i základní verze bude disponovat LiDARem. Očekávat tak máme ještě pokročilejší jízdní asistenty, kromě toho byl navýšen také dojezd, a to až na 902 km. Vypočten pak sice jen podle nereálného čínského cyklu CLTC, ten však v Říši středu používají všichni, tedy i Tesla. Model 3 nicméně dle této metodiky dosahuje jen na 830 km, a to i přes onu vyšší cenu.
Není tak nakonec překvapivé, že vylepšené SU7 je už nyní pořádný hit. Pouhých 15 dnů po otevření předobjednávek totiž Xiaomi eviduje již 100 tisíc rezervací. Pro automobilku tak vlastně největším problémem bude, aby dokázala s nemalým zájmem držet krok - omezena je zatím hlavně svými výrobními kapacitami. Proto předpokládá, že letos prodá „jen“ 550 tisíc aut. I to je ovšem nemalý posun vůči loňským 411 800 registracím, do kterých promluvilo také SUV YU7.
Letos navíc Číňané hodlají představit svůj třetí model YU9, v jehož případě bude dvojice elektromotorů doplněna benzinovou jedna-pětkou sloužící jako mobilní elektrárna. Celkový dojezd by tak měl narůst na 1 500 km, znovu pochopitelně dle cyklu CLTC. Jakkoli ale realita bude horší, na toto SUV nemá Tesla už žádnou odpověď. Znovu přitom platí, že pokud na Číňany nestačí ona, automobilky jako Volkswagen to tam budou mít se svými elektromobily jen těžší.
Xiaomi SU7 se pro letošek dočkalo některých dílčích vylepšení, s nimiž jde v dubnu do prodeje. Automobilka po 15 dnech od odhalení vozu eviduje 100 tisíc rezervací, a to přesto, že pozornost většiny Číňanů se nyní stáčí k jejímu druhému modelu YU7. A už loňské prodeje tohoto modelu stačily na pokoření dlouho neporazitelné Tesly Model 3. Foto: Xiaomi
Zdroje: South China Morning Post, Xiaomi
Bleskovky
- BMW za pár dnů definitivně skončí se svým dosavadním logem, srovnejte si ho s náhradou
30.1.2026
- Absurdita moderních aut nezná mezí. Obyčejná výměna vzduchového filtru u Porsche Panamera je tak složitá, že musíte sundat půl přídě
28.1.2026
- Majitel vzácného extrémního Lamborghini, které se nikdy nemělo dostat na silnice, popsal, jak se s ním jezdí po silnicích
26.1.2026
Nové na MotoForum.cz
- Alex Marquez poprvé s továrním motocyklem včera 18:04
- Fermín Aldeguer zmešká také první víkend MotoGP 2026 v Thajsku. včera 15:46
- Testy Sepang 3. den Shakedown včera 11:12
- Chantra zmešká úvod sezóny, v Austrálii ho nahradí Nagashima včera 10:20
- Testy Sepang 2. den Shakedown 30.1.2026
Nejčtenější články
- VW odhalil interiér nového Pola a zjevně překonal sám sebe, tedy až na to nejpodstatnější
4.1.2026
- Nehezký a neúspěšný Opel někdo zachoval dodnes nejetý, je to levná cesta k prakticky novému autu
4.1.2026
- Jeden z průkopníků moderních elektrických aut je po 15 letech mrtvý. Pokolikáté už? A na jak dlouho?
4.1.2026
- Největší evropský autoklub sklízí bouři, čelí nevídané vlně ukončení členství po šílených komentářích vedení
4.1.2026
- Fordy loni musely do servisů častěji než auta 9 dalších značek dohromady, je to krutý rekord
4.1.2026
Živá témata na fóru
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 02.01. 10:13 - pavproch
- BMW Divize 02.01. 10:10 - pavproch
- Elektromobily a vse kolem nich 02.01. 09:31 - Truck Daškam
- Rychlodotazy 01.31. 00:15 - Kavis
- Řidiči, co to mají v ruce... 01.30. 18:44 - Truck Daškam
- Fiat a vše kolem nich 01.30. 17:03 - pavproch
- Onboard videa 01.30. 15:24 - řidičBOB
- Detektory policejních radarů 01.30. 13:45 - řidičBOB