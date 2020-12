Novým Teslám Model 3 začal dramaticky klesat dojezd, stojí za tím obvyklá praxe před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Tesla se odhodlala ke kroku, který měl učinit elektrickou mobilitu mnohem přístupnější a do vozů nasadila zcela nový typ akumulátorů. Ty ale neprošly dostatečnými továrními testy a výsledek skutečně nepřekvapí.

O tragické kvalitě Tesel si štěbetají již i vrabci na střeše, přesto prodeje kalifornské automobilky soustavně stoupají. V určitých ohledech to lze pochopit, neboť problémy se dosud týkaly hlavně kvality výroby a montáže. Technika až tak netrpěla a nabízela relativně slušný dojezd a vysokou dynamiku. Ani to první už ale teď platit nemusí.

Pokud si někdo do letošního podzimu v Evropě objednal nový Model 3, dostal vůz vyrobený v kalifornském Fremontu osazený lithium-iontovými bateriemi s interním označením 2170. Jak jsme ale informovali už v říjnu? nyní jsou na starý kontinent dováženy vozy vyrobené v Číně, které jsou vybavené lithium-železito-fosfátovými bateriemi LFP. Ty jsou levnější a prý i více odolné, jakkoliv mají nižší energetickou hustotu. Nicméně dle cyklu NEDC mají i nadále zaručit dojezd 468 km.

Ponechme teď stranou skutečnost, že tento starý cyklus byl zcela nereálný už v době, kdy vznikl a na plné nabití baterek ujedete normální jízdou mnohem méně. Podstatný je v této chvíli nedostatek testování baterií LFP před jejich uvedením na trh. Zatímco lithium-iontové baterie Tesla testovala 23 měsíců, u těch lithium-železito-fosfátových vše zabralo jen 12 měsíců. Automobilka se totiž rozhodla, že stejně jako v mnoha jiných případech udělá ze zákazníků pokusné králíky a baterie bude vylepšovat v průběhu času za pomoci dat získaných z provozu těchto aut.

Až dosud Tesle tato strategie víceméně procházela, nicméně s příchodem chladného počasí narazila kosa na kámen. Čínský web Sina Finance informoval o majiteli Tesly Model 3, jemuž vůz po úplném dobití vždy ukazoval dojezd 420 km. Nyní však klesl jen na 241 km při 95procentní kapacitě. Další člověk ze Šanghaje pro změnu vůz obdržel na konci října, kdy dojezd činil 413 km. Po dvou týdnech se ale daná vzdálenost smrskla na 353 km. Baterie totiž dokážou pobrat jen 46,2 kWh místo uváděných 55 kWh.

Je tedy zjevné, že nové baterie nejsou ani tak krokem vpřed, jakožto spíše dvěma skoky zpátky. Automobilka to navíc zjevně ví, neboť zákazníkům již doporučila, aby baterie nabíjeli na plnou kapacitu minimálně jednou týdně. A nejen to, plnou kapacitu by měli dočerpávat pokaždé, když je vůz připojen k nabíječce. Tato rada nicméně vedla k prodloužení front u Superchargerů. A co více, tento přístup má pro změnu snižovat dlouhodobou životnost baterií, tedy vlastně jednu z výhod oproti dříve používaným akumulátorům.

Nyní jsme tedy zvědavi na odezvu zákazníků z Evropy, zvláště když vozy s novými bateriemi míří do těch nejchladnějších zemí kontinentu, jako jsou Norsko, Švédsko a Finsko. Teploty nicméně již pravidelně klesají pod bod mrazu také u nás, což znamená, že problémy s dojezdem by zakrátko mohli mít i Češi. Jedinou dobrou zprávou na celé věci je tak skutečnost, že baterie LFP již nevyužívají kobalt a tak jejich výroba tolik nezatěžuje životní prostředí. Utěšovat se tím při dojezdu sníženém o desítky procent ale nebude snadné.

Novým Teslám vyrobeným v Číně razantně klesl dojezd. Stát za tím mají nedostatečné testy nových baterií LFP, které si především nerozumí s nižšími teplotami. Foto: Tesla

Zdroj: Sina Finance

Petr Prokopec