Tesle nezbylo než zareagovat na zničující zprávu o dění v její továrně v Berlíně, svému vyjádření snad ani sama nevěří

Tesla se za normálních okolností s nikým nebaví, nemá tiskové oddělení a žádosti o vyjádření nechává bez jakékoli reakce. Tady je ale situace tak vážná, že se k nařčením vyjádřila, lze jim ale věřit?

Před pár dny se světem rozšířily zprávy o tragické bezpečnosti zaměstnanců berlínské Gigafactory Tesly. Německý magazín Stern přímo do Grünheide vyslali dva reportéry, kteří se v ní nechali zaměstnat. Nepřišli tedy s informacemi typu „jedna paní povídala“, ale s vlastním svědectvím, které americkou automobilku nehalí ani do dobrého a ani do špatného světla. Spíš se jednalo o pozvánku pro spoustu úřadů, jenž by následně továrnu nejen zavřely, ale ještě by u soudů z Tesly vytřískaly veškerou hotovost.

V reakci na reportáž Sternu se navíc ozval i německý odborový svaz IG Metall, dle nějž začíná narůstat počet členů, kteří se řadí právě k zaměstnancům Tesly a kteří jako důvod své přihlášky zmiňují obavy o zdraví a bezpečnost. Mluví se totiž o nedostatku ochranných obleků i helem, stejně jako jsou v továrně pomalu na denním pořádku závažné incidenty jako popáleniny od kyseliny chlorovodíkové či amputované končetiny. Nadýchání se toxického hliníkového prachu je pak už jen třešinkou na tomto velmi zkaženém dortu.

Agentura Reuters v reakci na to vyzpovídala 12 náhodně vybraných zaměstnanců Tesly v Berlíně a jen čtyři z nich označili pracovní podmínky v továrně za uspokojivé. Osm si pak stěžovalo hlavně na přílišný tlak na rychlost jakýchkoli prováděných prací. Někteří z nich také potvrdili, že četnost závažných nehod je podle jejich názoru příliš vysoká. Kromě toho se Tesla prý nemá k proplácení přesčasů, které jsou ale s ohledem na požadované výsledky nezbytné.

Když si vezmeme, že podobné zkazky jsou spojené i s dalšími továrnami Tesly, vůbec by nás nepřekvapilo, kdyby byly do puntíku pravdivé. Zvláště proto, že pro automobilku je stěžejní kvantita a nikoli kvalita, čemuž je přizpůsobováno vše. Tedy i nábor pracovních sil, které prý nemohou počítat ani s pořádným zaškolením. V Grünheide je navíc vše umocněno skutečností, že tam pracují lidé různé národnosti, z nichž německy umí pouze někteří, vedení si s tím ale hlavu nedělá a všem z nich nezbytné instrukce srozumitelně nekomunikuje. I proto se továrně přezdívá Babylónská věž.

Tesla na tyto zprávy neobvykle zareagovala, nepřekvapivě ale veškerá nařčení odmítá. V oficiálním stanovisku uvádí, že bezpečnost práce je pro ni prioritou. Proto každý nováček dostane jak příslušné školení, tak i ochranné oblečení. Gigafactory je pak navíc prý předmětem pravidelných náhodných kontrol místních úřadů, což má doložit, že uplatněna byla veškerá možná bezpečnostní opatření.

Tolik slova Tesly. Přeberte si je po svém, když si ovšem uvědomíme veškerou dřívější kritiku na toto téma z jiných továren a přidáme, jakým způsobem jdou politici Tesle na ruku, pak si troufneme tvrdit, že svým tvrzením nemůže věřit ani sama automobilka. Jde o příliš mnoho podobných zpráv z příliš mnoha zdrojů, vlastní zkušenost redaktorů Sternu je pak až moc dobře zdokumentovaná na to, aby se našel pádný důvod ji zpochybňovat.

